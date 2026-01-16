RAE阿根廷迈向世界中文节目

预计玉米产量创纪录，达6200万吨

与上一季相比增长24%

根据罗萨里奥证券交易所的估算，玉米种植季的产量将创下纪录，达到6200万吨。

这一数字较上一周期增长24%，并比此前在2023/24年度创下的历史最高纪录5250万吨高出950万吨。

用于商品粮收获的面积预计为805万公顷，在总播种面积975万公顷中占据主要部分。

尽管由于降雨不足和高温影响，全国中部地区早播玉米的单产预期下降了10%至20%，但整体产量预测仍较最初预估上调了100万吨。

据阿根廷新闻社获得的报告显示，圣菲省的单产最高，达到每公顷90.4公担。

科尔多瓦省预计为88.2公担，布宜诺斯艾利斯省为78.1公担，均高于上一周期的水平。

在北部省份，如查科省和圣地亚哥-德尔埃斯特罗省，晚播作物的生长具备充足的水分条件。不过，由于一种名为“chicharrita”的害虫存在，当地仍在进行持续监测。该害虫在该地区引发关注，但生产者已拥有更具抗性的品种以及技术处理手段，以减轻其影响。

阿根廷国家政府推出平台以优化林业生产

国家政府推出了一项林业领域的领土可视化数字平台，该平台将提供带有地理参考的数据，包括作为战略性原材料之一的松木资源清查信息，以优化工业和物流投资决策。

据阿根廷新闻社获得的一份农业秘书处公报称，该工具旨在改善木材工业化的规划，并将包含地理参考数据。

该平台是一款领土可视化应用，能够在地图基础上分析森林原材料（松树品种）的空间分布情况，在设定的搜索半径内展示按年龄层划分的现有种植面积。

该工具围绕林业工业发展的三个核心方向展开：

· 资源存量规模：用于计算特定区域内可利用的木材数量。

· 工业规划：通过分析不同种植年龄阶段的供应情况及其潜在工业用途来进行规划。

· 物流与运输优化：根据运输距离评估原材料的可获得性。