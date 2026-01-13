RAE阿根廷迈向世界中文节目

阿根廷在2026年达喀尔拉力赛迎来历史性一天

阿根廷在该赛事历史上首次在同一赛段中诞生三位冠军。

在2026年沙特阿拉伯达喀尔拉力赛第七赛段中，三位阿根廷车手分别夺冠：卢西亚诺·贝纳维德斯在摩托车组夺冠，他的弟弟凯文·贝纳维德斯在挑战者组获胜，赫雷米亚斯·戈麦斯·费里奥利则在并排座组别称雄。

据阿根廷新闻社了解，本届赛事第七赛段连接了沙特城市利雅得与瓦迪·阿德-达瓦西尔，全程包含462公里计时赛段和414公里联络赛段，赛道以沙地为主，速度快，沿途灌木丛密集。

在这一背景下，阿根廷车手卢西亚诺·贝纳维德斯表现突出，在摩托车组取得重要胜利，向个人首个达喀尔拉力赛总冠军发起冲击。这位30岁的萨尔塔省车手目前在总成绩榜上排名第三，并将与队友、澳大利亚车手丹尼尔·桑德斯之间的差距缩小至4分40秒。

与此同时，卫冕挑战者组冠军的阿根廷夫妻组合尼古拉斯·卡维利亚索和瓦伦蒂娜·佩尔特加里尼获得赛段第三名，在总排名中位居第二，与西班牙车手保·纳瓦罗的差距不到三分钟。

另一方面，贝纳维德斯兄弟中的凯文在汽车组挑战者级别中赢得了个人首场胜利。这是这位哥哥首次参加汽车组比赛，此前他曾两次在摩托车组赢得达喀尔拉力赛冠军。

赫雷米亚斯·戈麦斯·费里奥利在并排座组别的胜利，为阿根廷赛车运动书写了历史性一页——这是该赛事历史上阿根廷首次在同一赛段中斩获三场胜利。此前，只有法国和西班牙做到过这一点。

这位来自科尔多瓦的车手以7秒优势击败美国车手凯尔·钱尼，并在总成绩榜上升至第九位。

在卡车组方面，立陶宛车手扎拉·瓦伊多塔斯赢得赛段冠军，捷克车手阿莱什·洛普赖斯和其同胞马丁·马奇克分列二、三位。

达喀尔拉力赛将于周一继续进行第八赛段，计时赛段481公里、联络赛段236公里，比赛将在瓦迪·阿德-达瓦西尔全程进行。