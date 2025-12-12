RAE阿根廷迈向世界中文节目

阿根廷就业前景改善：企业对 2026 年第一季度招聘计划展现更大信心

近年来，阿根廷经济在经历通胀、投资低迷与就业市场疲软后，逐步显现出一些结构性调整的迹象。根据万宝盛华集团ManpowerGroup 最新公布的《就业前景调查》，阿根廷企业界对于 2026 年第一季度的用工需求表现出明显增强的信心，呈现出过去数个季度中罕见的积极趋势。调查显示，按季节性调整后的净就业前景指数（ENE）达到 +10%，不仅较上季度提高了 5 个百分点，也比去年同期提升了 11 个百分点。此结果被视为企业对经济环境改善预期的直接反映，也象征着就业市场可能正在进入一个逐步恢复的周期。

此次调查于 2025 年 10 月进行，涵盖超过 700 名来自不同地区与行业的阿根廷雇主。数据指出，在受访企业中，有多达30% 计划在接下来的季度扩大员工队伍，而选择缩编的仅占 18%。与此同时，35% 的公司预计维持现有结构不变，剩余的17% 尚未做出明确判断。整体而言，这种分布显示出企业普遍预计新年初期的商业活动将较 2025 年更加活跃。

万宝盛华集团阿根廷总经理 路易斯·瓜斯蒂尼指出，这份报告展现了企业信心逐步恢复的迹象。他指出，过去四个季度中，就业预期长期处在疲弱区间，甚至在全球排名垫底。然而，本次报告显示阿根廷已摆脱全球末位，并重新站在正增长区间之内，说明企业对于国内需求、投资环境和政策方向都有相对更正面的判断。不过，他也强调，与主要拉美国家相比，阿根廷仍有显著差距：如巴西、墨西哥和智利的就业预期均高于阿根廷，这显示阿根廷的劳动市场复苏仍处在初级阶段。

在行业分析中，11 个主要经济活动类别中有 9 个表现出招聘扩张意愿。这一结果与阿根廷经济正在逐步从传统产业向更高附加值产业转型的趋势相符。

其中，金融与保险业以 +27% 的 ENE 位居首位。这一领域的招聘意向增长，主要受到数字化金融服务加速、金融科技投资上升以及企业对于风险管理和资本运作需求增加等因素推动。阿根廷金融体系近年来虽然经历调整，但整体仍在向现代化与数字化加速靠拢，这为行业带来了大量技术与专业人才需求。

紧随其后的是 建筑与房地产行业（+20%）。房地产与基础设施投资的复苏以及政府推动的城市更新项目都为建筑行业带来活力。此外，民间投资和住房改善需求的释放也促使建筑相关企业提高招聘计划。

相比之下，公共部门、医疗与社会服务行业的就业预期指数为 -3%，成为唯一呈现萎缩的行业。该领域常受预算调整、政策周期以及财政收紧措施影响，因此就业波动通常较大。

从地区来看，阿根廷全国六大区域中有五个呈现积极的招聘前景。东北区（NEA）以 +15% 的 ENE 领先全国，显示当地农业、能源与服务业正在吸引投资并扩大产能。

巴塔哥尼亚与潘帕地区同样表现强劲，均录得 +13%，这与当地能源产业、出口活动及制造业活动恢复有关。

但 库约区的 ENE 为 0%，是全国最弱的地区。该地区传统上依赖农业与葡萄酒产业，受气候条件变化、生产成本上升及出口挑战影响明显，因此企业在招聘上更趋谨慎。

在同比比较中，NEA 大幅增长 25 个百分点，是全国表现最亮眼的区域；库约区则下降 16 个百分点，反映区域经济的不均衡发展。

放眼整个美洲地区，被调查的 12 个国家全部呈现正向的就业预期。尤其是 巴西表现突出，以 +57% 高居榜首，显示其内需市场强劲、产业投资持续扩张。危地马拉、美国与墨西哥紧随其后，也展现出旺盛的招聘动力。

在此背景下，阿根廷以 +10% 的 ENE 脱离负区。

全球范围内，42 个国家与地区中有 40 个预计增加招聘，这说明世界经济整体处于扩张周期。在此趋势下，阿根廷的复苏虽然温和，但与全球同步增长一样，受益于贸易、投资与资本流动的改善。

值得关注的是，自本期调查起，万宝盛华集团更新了行业分类方法，使其更符合全球经济的结构变化。例如，将科技、信息服务、金融科技等新兴领域纳入更明确的分类中，便于企业和政策制定者精准解读就业趋势。同时，为确保历史数据的可比性，旧数据也已根据新系统重新归类，保证连续性。

本次就业前景调查释放出积极讯号，显示阿根廷企业对来年经济环境的信心增强，多个关键行业和地区表现亮眼。