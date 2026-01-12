RAE阿根廷迈向世界中文节目

受年初强劲增长带动，2025年零售销售额增长2.5%

中小企业商户的销售额高于2024年，但已连续八个月下滑。

根据阿根廷中型企业联合会（CAME）发布的一项调查显示，2025年中小企业零售销售额同比增长2.5%。这一增长主要得益于年初几个月的强劲上涨，缓解了自5月开始的持续下行趋势。

零售商销售额的改善是在2024年表现不佳的背景下实现的。2024年，销售额较2023年下降了10%。2025年的增长主要由年初的显著涨幅推动：1月增长25.5%，2月增长24%，3月增长10.5%，4月增长3.7%。

从5月开始，零售销售的同比增长势头被打断，截至12月已累计连续八个月出现下滑。上个月，中小企业零售商业在不变价格计算下同比下降了5.2%。

两大矿业巨头正在谈判一项将对阿根廷产生关键影响的合并

该领域最大的公司正在评估收购其一位竞争对手。

在一项预计将对阿根廷矿业产生影响的交易中，英澳矿业公司力拓（Rio Tinto）透露，正在评估收购瑞士的嘉能可（Glencore）。

如果交易达成，将诞生全球最大的矿业公司，合并后的市值将超过2000亿美元。

去年曾有过一次尝试，但谈判未能取得进展。

如果此次成功，这将成为该行业有史以来规模最大的交易，而阿根廷正对这一产业寄予巨大期望。

在《冰川保护法》仍待讨论的背景下，阿根廷政府一直表示，希望在自然资源开发方面向智利看齐。

“为什么在安第斯山脉另一侧可以开采矿产，而我们这边却不行？”这是阿根廷总统府内部提出的疑问。

嘉能可和力拓都拥有大量铜矿资产。

此次合并将打造一个能够与必和必拓集团（BHP Group）竞争的矿业巨头，后者也是该行业的主要参与者之一。

据市场专家称，力拓的市值约为1370亿美元，而嘉能可约为700亿美元。

力拓是全球第二大矿业公司（仅次于必和必拓），在阿根廷拥有锂和铜项目，例如位于萨尔塔省的Rincón项目。

在那里，在RIGI框架下，公司预计将生产约6万吨碳酸锂。

在胡胡伊省的Olaroz项目，其业务已取得显著进展。

此外，公司还在卡塔马卡省的Hombre Muerto盐湖建设Fénix和Sal de Vida项目。

与此同时，嘉能可重新启动了位于卡塔马卡省的Bajo de la Alumbrera铜矿，这是该国最后一个大型铜矿项目，曾于2018年关闭。

在同一省份，嘉能可还计划在Agua Rica项目投资38亿美元，并在圣胡安省的El Pachón项目投资另外95亿美元。