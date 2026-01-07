RAE阿根廷迈向世界中文节目

丘布特省旅游区发生森林火灾，房屋和车辆被焚毁

火灾发生在埃尔奥约镇的普埃尔托·帕特里亚达。

阿根廷南部丘布特省埃尔奥约镇的普埃尔托·帕特里亚达地区发生了一起森林火灾，烧毁了十栋房屋和多辆车辆。

据阿根廷新闻社获悉，由于火势蔓延，这个位于阿根廷南部省份北部的旅游小镇中，数百名游客和当地居民不得不被紧急疏散。

为控制火势，当局启动了一项行动方案，约230人参与其中，包括消防人员和支援团队。目前，被称为“第一采石场”的区域火势仍在持续，已影响到多种植被，包括原生森林、人工林、灌木丛和低矮灌木。

极端干旱、持续无降雨以及不断的强风，使灭火工作更加困难，火势仍在失控蔓延。

与此同时，市长塞萨尔·萨拉明证实，已有十栋房屋和四辆车辆被烧毁。此外，约700人已被疏散，该区域内有多处露营地和住宿设施。

丘布特省消防员联合会主席鲁文·奥利瓦表示：“由于干旱和高温，目前整个山脉地区的情况都非常复杂。虽然会调动消防车辆，但也不能忽视各个消防站所在的城镇。”

他在接受丘布特之声电台采访时补充说：“普埃尔托·帕特里亚达只有一个出入口，这带来了很大困难，尤其是在警方疏散仍滞留在当地的人员时，不论是居民还是湖岸边大量的游客。该区域内有很多住宅，周围植被非常茂密。”

此外，奥利瓦解释说，由于植被多为“人工种植、具有当地典型特征，而且距离房屋非常近”，房屋防护工作变得十分困难。“始终优先保障人员和参与救援人员的生命安全，但我们也在努力避免财产损失。”