RAE阿根廷迈向世界中文节目

阿根廷总统哈维尔·米莱的新年致辞：“我们已经兑现了所有承诺”

在一段预先录制、面向新年的视频中，总统列举了其执政以来所谓的关键里程碑。

阿根廷总统哈维尔·米莱通过在社交媒体上发布的视频，在其任期过半之际对政府工作进行了总结。

据阿根廷新闻社获悉，在新年前于奥利沃斯官邸迎接新年之前，总统强调了通胀下降以及贫困率指标的大幅降低。

在2025年的最后几个小时里，米莱通过官方渠道向公众发表了直接讲话。以胜利主义的语气，这位自由主义总统表示，其政府已完成了执政之初提出的各项目标。

“在完成执政的前两年之后，我可以自豪地说，我们已经兑现了所有竞选承诺，”这位自由主义者断言。

在讲话中，国家元首列举了他认为标志其经济和社会模式成功的四大支柱。

首先，在通胀与增长方面，总统表示，物价上涨仍在持续回落的轨道上，阿根廷经济已开始显现复苏迹象。

此外，米莱还给出了一个引人注目的数字，称在此期间有1400万阿根廷人摆脱了贫困，这意味着社会指标下降了30%以上。

总统还将打击犯罪列为其任期上半段已巩固的成就之一。

这位在官邸度过除夕夜、没有出行安排的总统，以对近期未来的乐观展望结束了讲话。“让我们迈向一个让阿根廷再次伟大的2026年，”他表示，重申了其竞选口号，并以其一贯的自由主义动员式呼吁收尾。

通过这份总结，政府希望在总统任期的第二阶段巩固其叙事；这一阶段将面临保持经济复苏并深化结构性改革的挑战，而相关改革计划在下一轮特别国会会议期间提交国会。

。。。。

政府正在研究，拟于2月2日再次召开国会特别会议

政府正在评估特别会议将于2月2日（星期一）召开，以审议尚未处理的法案，包括劳动改革和冰川法案。

这两项议案均属于12月提交国会的议程内容。

就总统府推动的“劳动现代化”改革而言，由于遭到工会方面的抵制，执政党因无法确保通过所需票数而被迫推迟审议。

预计在2月份，自由主义参议员党团负责人帕特里夏·布里奇（Patricia Bullrich）将推动达成相关协议，以通过这项对执政党而言至关重要的改革。该改革被视为总统任期后半段的重点目标，正如她此前在推动2026年预算案通过时所做的那样。

初步定于2月2日重启讨论，主要针对劳动改革。该改革已成为总统哈维尔·米莱的一项“执念”，因为他认为这是深化其执政纲领的核心举措之一，有助于增加私营部门的就业。

另一方面，刑法改革不会在特别会议期间进行审议，因为该项目内容庞杂，预计需要数月时间进行讨论。

。。。。

米莱重启联邦行程，访问科尔多瓦和布宜诺斯艾利斯

总统在立法胜利后开启执政新阶段，并通过社交媒体确认了接下来的出访目的地。

总统哈维尔·米莱确认，将在2026年伊始重启对全国各地的走访，首站选择科尔多瓦省和布宜诺斯艾利斯省。

这一消息由总统本人通过社交平台 X 公布。在回应一名关注者的提问时，他详细说明了下一阶段行程的顺序：“1）科尔多瓦 2）布宜诺斯艾利斯省。”

在这片“中部地区”（指科尔多瓦）的活动将由加布里埃尔·博尔诺罗尼负责组织，他是“自由前进党”（La Libertad Avanza）在众议院的党团主席，也是该省的重要政治人物。在去年10月的选举中，执政阵营在该省获得了高达42%的选票。

据阿根廷新闻社获悉，此次访问属于所谓“感恩之旅”的延续。该行程是在选举胜利后启动的，旨在巩固行政当局在国会中的代表性，并确保《2026年预算案》的通过。

随后，米莱将前往布宜诺斯艾利斯省——这一具有战略意义的选区。国家执政联盟正试图在该地区巩固其基层组织力量，以对抗省长阿克塞尔·基西洛夫的执政。

在关注特别会议立法议程并以深化结构性改革为目标的背景下，总统希望在这两个对阿根廷新政治权力格局具有决定性意义的地区，持续与其选民基础保持直接联系