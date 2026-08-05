RAE阿根廷迈向世界中文节目

阿根廷政府解散国家食品研究所，食品监管体系迎来重大改革

阿根廷政府宣布对全国食品监管体系进行全面改革，决定解散国家食品研究所（Instituto Nacional de Alimentos，简称 INAL），并将其职能重新分配给国家农业食品卫生与质量服务局（SENASA）和卫生部。这项改革还首次为《阿根廷食品法典》的修订设定了最长45个工作日的更新期限。

根据8月3日刊登在《官方公报》上的第697/2026号法令，SENASA将全面接管原由INAL负责的食品注册、监督和执法检查工作；卫生部则负责制定国家食品政策，首阶段重点推进减少加工食品中人工色素和香精的使用，以进一步改善居民饮食健康。

政府表示，此次改革旨在建立更加高效、统一且透明的食品监管体系。由于SENASA已拥有覆盖全国的实验室、检验人员和基层监管网络，因此具备承担全国食品监管职责的能力，而卫生部则将集中力量开展食品成分及健康政策研究。

改革后，食品监管与政策制定职能将实现明确分工：SENASA负责监督食品是否符合现行法规，卫生部则负责制定和完善食品政策，并与农业秘书处共同推动《阿根廷食品法典》的修订。

在监管制度方面，新法令取消了部分重复审批程序，将食品进口产品的注册、检查和监管统一交由SENASA负责。同时，对于来自食品监管体系完善国家或符合《食品法典委员会》（Codex Alimentarius）标准的食品添加剂、加工助剂及原料认证，阿根廷将予以等效认可，以减少重复审核，降低企业行政成本。

此外，SENASA还将建立全国统一的食品产品和生产企业数据库，实现注册信息集中管理，提高监管效率和产品可追溯性。

为促进国际贸易，改革还简化了进口包装食品的审批程序，允许产品先进入市场，再实施后续监管检查。同时，食品出口将按照进口国要求进行认证，并由单一主管机构统一签发国际认可的出口证书，以提高出口效率。

政府还计划推动全国统一的食品生产企业登记制度，并与各省及布宜诺斯艾利斯自治市建立协调机制，逐步统一注册要求、收费标准和监管规则。

阿根廷政府表示，此次食品监管体系改革的目标是在保障食品安全和公共健康的同时，减少行政负担，提升监管效率，并推动食品产业发展，更好地与国际食品监管标准接轨。