RAE阿根廷迈向世界中文节目

卡普托强硬表态：“我们将实现零通胀”

经济部长表示，如今政府“正在从根源上解决”阿根廷的问题，因为过去“国家的支出长期超过财政收入”。

阿根廷经济部长路易斯·卡普托周日表示，现任政府与历届政府最大的不同在于，如今“正在从根源上解决”阿根廷的问题，而问题的核心在于“国家长期以来的支出超过了财政收入”。

他表示：“曾有一些政治人物试图让全国人民相信，阿根廷的问题在于债务、美元或通货膨胀，因此他们提出了债务违约、实施外汇管制或价格管制等解决方案。但与此同时，他们依然维持财政赤字，因此问题始终得不到解决。”

卡普托是在接受采访时发表上述言论的。他指出，在评估当前经济形势时，人们“低估了”现政府接手时所面临的局面，包括“每日1.5%的通胀率、贫困率接近57%以及商品短缺”。

卡普托表示：“我们选择的道路是正确的，并不意味着这条路容易，但它是正确的方向。”他指出，哈维尔·米莱政府上任后，“我们所做的第一件事，就是在短短一个月内削减了过度的财政支出。当时政府支出比财政收入高出30%，这一举措令全世界感到惊讶。”

他补充说，这项措施与财政、货币和汇率政策相结合，形成了对财政纪律的有力支撑，“所有这些共同避免了阿根廷陷入一场终极危机”。

卡普托强调，以往历届政府面对“远没有我们所继承的局面那么严重”的困难时，却选择接受危机，并侵犯私有财产权，例如没收银行存款、侵占养老金，因此“直到今天，仍有很多人把美元保存在正式金融体系之外”。

他补充说：“我们所做的最重要的一点，就是正视真正的问题，并通过一套经济方案加以解决，不仅避免了危机，而且没有侵犯私有财产权。”

卡普托认为，让经济团队最有信心的时刻，是“我第一次认识总统的时候。他凭借自己的经济学知识，完全理解了整个方案，并说：‘这正是我想做的事情。’”

他说：“如果没有这样一位总统，这一切根本不可能实现。这也是为什么几十年来，阿根廷从未实施过类似的改革。”

此外，他再次强调：“未来阿根廷将迎来许多年持续改善的发展。当我看到推动经济增长的各种因素——持续增长的净出口，不仅来自农业和能源，知识经济创下历史新高，中小企业出口不断增长，再加上稳定的经济环境为众多企业带来新的机遇——我对此充满信心。”

最后，卡普托重申，政府的目标是“让无法维持月底收支平衡的人越来越少”，并表示：“如今贫困率已经下降了一半，赤贫率降至原来的三分之一。”