RAE阿根廷迈向世界中文节目

米莱在巴勒莫农业展（La Rural）：“我们取消了外汇管制，这是市场遭受的最大掠夺”

阿根廷总统哈维尔·米莱（Javier Milei）高度评价农业部门，并抨击历届政府，指责它们“伤害了那只会下金蛋的母鸡”。

米莱在巴勒莫第138届农业展开幕式上表示：“我们取消了外汇管制，这是市场遭受的最大掠夺。”

总统于周日强调了其执政以来实施的一系列改革措施，并特别提到取消外汇管制（cepo cambiario），称其为“市场遭受的最大掠夺”。

米莱解释说：“这绝非小事，因为该死的外汇管制让农业部门损失了三分之二的收入。”

他在第138届巴勒莫农业展正式开幕式的演讲中表示：“取消它实在是太好了。”

国家元首指出，取消外汇管制提高了农业部门的盈利能力。

他说：“仅仅因为降低出口税（retenciones），罗萨里奥市场与芝加哥市场之间的价格关系就改善了：玉米提高了19%，大豆提高了12%。”

此外，他表示：“我们降低了关税，降低了生产资料和农业机械的成本，开放了更多市场。今天是我第三次来到农业展，我要向大家证明，过去几年的转型是值得的。”

总统还预告称：“一个完全不同的农业时代即将到来。”同时，他也猛烈抨击了长期批评农业部门的人士。

他说：“他们用外汇管制和其他措施打压农业，他们攻击了那只会下金蛋的母鸡。农业曾被过度榨取，手脚被牢牢束缚。如今，我们正在永远翻过那黑暗的一页。”

此外，他强调：“当有人攻击农业时，他们攻击的不只是一个产业，而是支撑这个国家建立基础的根基。”

米莱谈针对阿根廷人的“仇恨运动”：“有人试图阻止阿根廷实现伟大的命运”

总统表示：“阿根廷终于从一个世纪的沉睡中醒来，全世界都在注视着这一切。”

哈维尔·米莱总统借周日的讲话，谈到了2026年世界杯期间针对阿根廷人，尤其是在社交媒体上的仇恨言论，并将其归因于：“有人希望阿根廷永远无法实现自己的伟大命运。”

不过他强调：“他们不会得逞。”

在第138届巴勒莫农业展开幕式上，总统表示：“阿根廷终于从长达一个世纪的停滞中苏醒，世界正在见证这一切。”

他继续说道：“有些国家希望以我们为榜样；也有些人拼命维护现有体制。阿根廷自由主义模式的成功可能会改变许多国家的发展方向，而遍布全球的自由敌人，承受不起失去他们几十年来建立起来的特权。”

随后，他谈到2026年美国、墨西哥和加拿大世界杯期间阿根廷球员遭受的舆论攻击：“最近几天，我们看到一场国际媒体运动，试图用各种谎言贬低我们，妖魔化我们的爱国情感。这绝非偶然。”

最后，米莱总结道：“如今比以往任何时候都更加清楚，有人想阻止阿根廷实现自己的伟大命运，但我们不会让他们如愿。”