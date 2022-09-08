RAE华语节目 9月8日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

- 大法官正式起诉涉嫌企图暗杀副总统CFK的夫妇

-阿根廷将获得另一项国际信贷：世界银行启用了9亿美元的额度

-巴西：总统贾尔•博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）将两百周年庆典转变为一项竞选活动

- 大法官裁定布宜诺斯艾利斯市的面部识别系统无效

-巴拉圭前总统费尔南多•卢戈中风，有可能继续在阿根廷接受治疗

- 解放者杯：弗拉门戈击败萨斯菲尔德，决赛将连续第三次在巴西队之间进行

对于副总统CFK谋杀未遂一案，大法官正式起诉这对嫌疑人。

费尔南多•萨巴格•蒙蒂尔和布伦达•乌利亚特因该事件于 9 月 1 日星期四被拘留。

根据指控，这对年轻人试图用一把 32 口径的 Bersa 手枪杀死前总统。

声明坚称，“他们在两者之间进行了计划和事先协议。”

昨天接受审讯时，嫌疑人再次拒绝回答问题，但声称他们与未遂的暗杀无关。

除了谋杀未遂外，他们还被指控未经授权拥有枪支和储存弹药罪。

在电视图像中，可以看到当费尔南德斯•德•基什内尔在布宜诺斯艾利斯的家门前向支持者致意时，蒙蒂尔向其开枪。

蒙蒂尔是巴西人，35 岁，他被指控为袭击者，在武器上有他的 DNA。

副总统没有受到伤害，因为袭击者没有正确操作左轮手枪。

在阿根廷经济部长塞尔吉奥•马萨访问美国期间宣布，阿根廷将获得另一项国际信贷。

世界银行周三证实，将为阿根廷提供 9 亿美元的资金。

这笔贷款是在马萨和贷款人运营总监阿克塞尔•范特罗森堡在华盛顿会面后宣布的。

前一天，美洲开发银行还拨给阿根廷50亿美元的贷款。

在与阿克塞尔•范特罗森堡的会面中，部长介绍了他正在实施的加强阿根廷中央银行储备和稳定宏观经济的计划。

其中一项措施是实施一项有利于大豆出口商的计划，即通过比阿根廷政府设定的更高的美元价格。

据官方消息，实施该计划的第一天粮食销售就获得了超过 4.6 亿美元的收入。_________________________________________________________

巴西总统贾尔•博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）周三无视庆祝独立日 200 周年的全国性节日，专注于巴西利亚和里约热内卢的两项大规模竞选活动，他指责最高法院违反宪法行事，并吹嘘他的性活力，以及攻击了他的选举对手前总统路易斯•伊纳西奥•卢拉•达席尔瓦。

在民意调查中比卢拉低 10 到 13个百分点，博尔索纳罗将国防部和武装部队的整个基础设施用于独立日军事演习，为他的行动服务，以争取连任并试图扩大对未决定选谁的人的影响。

在巴西利亚，以选举的语气，博尔索纳罗在主持巴西独立 200 年的官方公民军事游行后发表了讲话。

总统习惯性地批评联邦最高法院和选举法官，博尔索纳罗认为他们密谋反对他，他提高了赌注，并承诺他将罢免任何违反宪法的人。

巴西利亚的活动由来自该国中部大豆州的农业综合企业的企业家提供资金，他们将数千名武装分子带到了各部委的滨海艺术中心。

博尔索纳罗说，犹豫不决的人必须被说服，并要求他将已成为该国福音派右翼领袖的妻子与卢拉的妻子、社会学家詹贾•席尔瓦（Janja Silva）在他的演讲中性别歧视的部分进行比较，他坚称自己没有勃起问题。

公众受到鼓励并大喊同样的话，之后他以一种所谓的姿态亲吻了他的妻子，以寻求女性的投票。

大法官宣布布宜诺斯艾利斯市政府实施的面部识别系统违宪。

根据法官 Elena Amanda Liberatori 的说法，该技术的实施并未保护居民的个人权利。

因此，法官为非政府组织阿根廷计算机法观察站提出的反对市长 Horacio Rodríguez Larreta 政府的提案腾出了空间。

根据司法调查，面部识别使当局能够访问近 1000 万人的生物特征数据。

投诉人谴责该安全系统在未经事先和必要的深入辩论的情况下投入运行。

他们还坚持认为，它不仅适用于法律通缉的个人，还适用于监视政治、社会、工会和人权领袖，以及法官、记者和商人。

据前参议员阿尔贝托•格里隆（Alberto Grillón）说，参议员兼前总统费尔南多•卢戈（Fernando Lugo）将被亲戚和朋友转移到阿根廷布宜诺斯艾利斯的一家专科诊所。

据格里隆说，在中风后第一次见到了瓜苏阵线运动的领导人，“他看到他的健康状况非常好。”

他说，“他是一个非常坚强的人，他已经战胜了癌症，他已经听了对他说的一切，他听的时候会握手，我看他很好”。

上周，巴拉圭参议院批准了一项为期 60 天的许可证，允许这位左翼参议员和前总统费尔南多•卢戈（Fernando Lugo）自 8 月 10 日起因脑血管意外（CVA）住院重症监护。

当被问及卢戈的病情时，他的家庭医生兼参议员豪尔赫•奎雷（Jorge Querey）表示，他正在“一点一点地”好转，但警告说他在神经系统方面的进步“仍然不足”。

此外透露，这位政治领导人的家人正在评估将他转移到阿根廷或古巴的可能性，以及其他的选择，以进行他的康复过程。

卢戈在 2008 年至 2012 年间统治巴拉圭。

体育 - 南美解放者杯

阿根廷的贝雷斯•萨斯菲尔德在半决赛第二回合再次输给了弗拉门戈。

一周前在布宜诺斯艾利斯以 4-0 输掉比赛后，贝莱斯昨天在里约热内卢的马拉卡纳体育场以 2-1 被击败。

弗拉门戈将于 10 月 29 日在厄瓜多尔瓜亚基尔市对阵巴拉那竞技队的比赛。

这将是巴西球队连续第三次进入决赛，继帕尔梅拉斯在 2020 年对阵桑托斯和 2021 年对阵弗拉门戈的两场比赛中获胜之后。