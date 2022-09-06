RAE华语节目 9月6日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-在武器中发现了攻击阿根廷副总统嫌疑人的DNA

-秘鲁国会主席被解职

-新宪法被否决后智利改变内阁

-巴西卢拉承诺支持玻利维亚加入南方共同市场

-阿根廷经济部长前往美国寻找投资

-体育：美洲狮队在世界橄榄球比赛中上升到第 6 位

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阿根廷法官证实在暗杀副总统 CFK 时使用的左轮手枪中发现了费尔南多•安德烈•萨巴格•蒙蒂尔的 DNA。

自上周四暗杀失败以来，这名 35 岁的巴西籍男子一直被拘留。

同时，调查来源发布的视频涉及到 萨巴格•蒙蒂尔的女友：布伦达•乌利亚特。

在视频中，袭击发生前，这名妇女出现在布宜诺斯艾利斯雷科莱塔附近副总统的家门前。乌利亚特曾向警方保证，她在事件发生前两天没有见到过她的男朋友。

这就是为什么这位年轻女子会与蒙蒂尔合作的假设越来越强大，并司法部门试图确定是否还有其他人参与其中。

萨巴格•蒙蒂尔是主要嫌疑人，他于 9 月 1 日用枪指着前总统的头部开枪。据调查，由于使用武器的经验不足，子弹没有出来。

秘鲁国会罢免了其主席卡蒙斯，因为在泄露的音频中，听到她就法律的批准进行谈判。

对她的罢免议案以61票赞成、47票反对、5票弃权获得通过。

在 Epicentro 新闻网站发布的音频中，可以听到与她所在政党的核心小组负责人塞萨尔•阿库纳在议会进行的对话。

音频中，阿库尼亚要求这位前国会主席批准一项法律，以支持他竞选拉利伯塔德地区州长。

智利加布里埃尔•博里克总统在上周日的全民公决中新宪法提案遭到强烈反对后，将改变他的内阁。

财政部长马里奥•马塞尔证实了这一点，他透露：“从现在开始，我们明天将在政府团队中进行一些改变。”

他补充说：““我们将有空间讨论如何进行目前正在讨论或即将提出的内容。”

在全民投票中，“拒绝”选项以 62% 的得票率获胜，而“批准”选项仅获得 38% 的选票。

支持新《大宪章》的博里克宣布，他将推动起草一份文本，以取代 1980 年奥古斯托•皮诺切特独裁期间批准的文本。

巴西前总统卢拉•达席尔瓦承诺支持玻利维亚进入南方共同市场，如果他在选举中获胜。

卢拉在与玻利维亚总统路易斯•阿尔塞会面时宣布了这一消息，后者在 10 月 2 日的选举前前往巴西支持他。

玻利维亚加入南方共同市场已经得到阿根廷、巴拉圭和乌拉圭的批准，但没有得到巴西的批准。

根据民意调查，卢拉是最受欢迎的人选，他在2003 年至 2010 年间已经执政两届。

但民意调查预计他将不得不在 10 月 30 日的第二轮选举中与现任总统博尔索纳罗竞争。

阿根廷经济部长塞尔吉奥•马萨前往美国寻求投资。

在访问华盛顿的第一天，马萨会见了美洲开发银行和美国政府的官员。

本周二，他还将与大众汽车和亚马逊公司的代表举行会议。

在美国期间，马萨将在德克萨斯州休斯顿与雪佛龙、埃克森、壳牌和道达尔公司的高管会面。

经济部长提出的一项以鼓励清算大豆出口的计划于几天前生效。

该计划允许生产商获得比阿根廷国家银行设定的更高的美元价格。

据官方消息称，颁布计划的第一天卖出了 100 万吨，创纪录的成交量使 3.62 亿美元进入国内。

体育

美洲狮队在本周一的世界橄榄球比赛中从第七位上升到第六位。

在最新的世界橄榄球排名更新后，阿根廷队被上升至第七位。

名单中，爱尔兰紧随其后，其次是法国和南非，而威尔士和日本则紧随前十位。

阿根廷足球：图库曼竞技队在本周一与班菲尔德队打成平手，并继续与拉普拉塔的体操和击剑一起领跑积分榜。