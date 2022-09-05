RAE华语节目 9月5日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-逮捕了袭击副总统的嫌疑人的女友

-智利全民投票反对制定新宪法，博里克总统宣布起草另一文本

-证实了图库曼省的“军团菌”细菌的第六例死亡病例

-阿根廷政府对粮食出口实行特殊汇率

-玻利维亚总统路易斯阿尔塞在圣保罗访问卢拉

-体育：河床和博卡获胜，他们将在下周日的超级比赛中相遇________________________________________________________________

本周一，一名妇女因企图暗杀副总统 CFK 而被捕。

她是本案主要嫌疑人费尔南多•萨巴格•蒙蒂尔的合伙人布伦达•乌利亚尔特。

这名年轻女子声称，在谋杀未遂之前，她已经两天没有见到她的男朋友了。

然而，调查人员通过火车站的安全摄像头否认了这一说法，他们看到这对伴侣在袭击副总统的当天抵达布宜诺斯艾利斯市。眼下，正在增强蒙蒂尔不是单独行动的假设。

司法消息来源透露，在试图提取信息时，攻击者的手机可能已被“工厂格式化”。

由于被告拒绝告知其电话密码，因此在警方执行观看这些数据的过程中，这些数据被删除。

一名副总统的律师表示，这引起了掩盖事实的怀疑，负责调查的法官和检察官可能会受到谴责。

上周五，一群人游行到五月广场，以支持费尔南德斯•德•基什内尔并谴责对副总统的暗杀企图。

此外，上周六，国会批准了一项声援 2007 年至 2015 年期间担任阿根廷总统克里斯蒂娜的决议。

9 月 1 日星期四，蒙蒂尔在几厘米远的地方用枪指着费尔南德斯•德•基什内尔 (Fernández de Kirchner) 头部，当时副总统到她位于布宜诺斯艾利斯的家中，同时向支持者打招呼。

根据初步调查，由于缺乏使用武器的经验，袭击者手枪的子弹没有射出。

___________________________________________________________________

在智利新宪法的全民投票中，绝大多数人投反对票。

对《大宪章》的否决以近 62% 的得票率获胜，而赞成则仅获得 38%。

被否决的新宪法文本将智利奉为“多民族”国家，承认公共卫生和教育权利、土著人民、妇女和环境权利。

它是由一个工作了一年的大会起草的，旨在取代 1980 年奥古斯托•皮诺切特独裁政权批准的宪法。

总统加布里埃尔•博里克（Gabriel Boric）在电视讲话中承认失败，并承诺启动新的制宪程序。

国家元首回顾说，2020 年，80% 的智利人表示支持更换皮诺切特大宪章。

因此，博里克呼吁所有政治力量就将要起草的新文本达成协议。___________________________________________________________________

图库曼省已有六人死于双侧肺炎。

正如国家政府上周报道的那样，死者感染了一种叫做“军团菌”的细菌。

据卫生消息人士称，最近的死亡病例是一名 81 岁的男子，他患有合并症，被送往公立医院。

卫生部详细介绍了这种细菌，该细菌通过水或空调系统的吸入传播。

卫生部称，有抗生素可治疗该病原体，但对处于高危的人群、吸烟者和 50 岁以上的人具有更大的阻力。

到目前为止，有 11 人患有这种疾病，都在图库曼省。

阿根廷经济部长塞尔吉奥•马萨（Sergio Massa）宣布了大豆出口的特殊制度，实行不同的汇率。

该措施旨在鼓励粮食结算，使美元进入中央银行的储备。

马萨在新闻发布会上解释说，由于这些变化，出口商将从每吨收到的 53000 比索提高到 70000 比索，约合 540 美元。

部长预测，该计划将在最初的 72 小时内为国家创造 10 亿美元的收入。

一些粮食生产者在他们的田地里囤积收成，等待更优惠的美元价格，其浮动由国家调节。

玻利维亚总统路易斯•阿尔塞本周一前往巴西圣保罗会见前总统卢拉•达席尔瓦。

玻利维亚领导人在 10 月 2 日的选举之前支持这位巴西领导人竞选总统。

在访问圣保罗期间，阿尔塞还在巴西城市会见来自他的国家的移民，该城市估计有 30 万玻利维亚人居住。

卢拉在投票意向民调中领先，但预计他仍将与现任总统博尔索纳罗在 10 月 30 日进行决选。

体育：

在比赛的第十七天，河床以 2-0 击败巴拉卡斯中央，而博卡则以 2-1 击败科隆。

因此，两支球队将在下周日下午 5:00 阿根廷时间进行预期的超级比赛。

联赛的前几支球队是体操队和土库曼竞技，其次是飓风队。

排在第四和第五位的是河床和博卡，紧随其后的是竞技队，他们在上周六以 1-0 击败了阿根廷青年队。

与此同时，世界排名第16位的阿根廷网球选手迭戈•施瓦茨曼在16强赛中以7-6、6-4、6-4不敌当地的弗朗西斯•蒂亚福，被淘汰出美网。

阿根廷篮球队在巴西累西腓举行的美洲杯中以 99-86 击败波多黎各。

__________________________________________________________________

美洲是新闻

/////

博里克呼吁倾听“人民的声音”并预期内阁的变化

智利总统加布里埃尔•博里克 (Gabriel Boric) 申明，公民在周日的公民投票中否决了新宪法草案，从而“以强烈而明确的方式”表达了自己的意见。他还告诫政治领导人“不辜负这一呼吁”，并预计他将对内阁做出调整。

他说，“在智利，机构运作，民主更加强大，我们必须倾听人民的声音。”总统承认，“智利人民对（制宪）大会提出的拟议宪法不满意，因此决定在投票中否决”。

此外，他指出：“让我们自我批评；智利男女要求有新的机会，我们必须不辜负这一呼吁；我们不能让时间流逝，也不能卷入争议，我呼吁所有政治力量尽其所能”。

智利周日全民投票，在全民投票中决定他们是否同意或反对为取代当前的大宪章而准备的宪法草案，该大宪章在上一届独裁统治期间（1973-90 年）获得批准。

根据选举服务处（Servel）在其网站上公布的数据，在完成 99.74% 的计数后， 61.87% 反对票，38.13% 的赞成票。

….

“佩佩”穆希卡呼吁媒体停止“冒犯性和伤害性”的做法

乌拉圭前总统何塞•“佩佩”•穆希卡表示，对副总统克里斯蒂娜•费尔南德斯•德基什内尔的暗杀企图构成了“爆炸性和狂热的打击”，发生这种情况的原因是影响“公众情绪”的新闻界的裂痕和行为。

这位 87 岁的政治老兵告诉当地电台 ，“这给人的印象是，这是一场爆炸性的政变，阿根廷存在非常普遍的分裂和对抗局势，一场狂热的政变”。

这位前参议员还坚持认为，这次攻击必须让媒体反思。

对于穆希卡来说，“这是一个反思的时刻，不仅要感到恐惧，而且要从我们必须做的事情中划出一条积极的道路，因为仇恨就像爱一样盲目，但爱是有创造力的，而仇恨却是只会摧毁甚至自我毁灭”。

….

博尔索纳罗说：“尽管我与阿根廷副总统存在分歧，但我不希望她得到的遭遇”

巴西总统贾尔•博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）上周五证实，想要杀死副总统克里斯蒂娜•费尔南德斯•德•基什内尔（Cristina Fernández de Kirchner）的男子“幸运的是不知道如何使用枪支”。博尔索纳罗对这一事件感到遗憾并表达了“担忧”，因为他本人2018年作为候选人时也遇到过一次袭击。

巴西外交部在一份声明中谴责了政治暴力，并表示“对姐妹国家的一贯支持”。

博尔索纳罗面对费尔南德斯•德•基什内尔遭受的袭击表达了自己的看法，并将他的个人情况与阿根廷副总统的情况进行了比较。

总统说，“我很担心地说，我们不希望任何人这样做。 2018年我经历了一段艰难的时期，差点死去。在阿根廷要进行彻底的调查”。