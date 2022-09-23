RAE华语节目 9月23日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-El Congreso argentino aprobó una ampliación de la Corte Suprema

-阿根廷参议院批准扩大最高法院法官人数的法案

-Al hablar ante la ONU, el canciller cubano exigió el fin del bloqueo estadounidense y apoyó el reclamo argentino por Malvinas

- 古巴外长在联合国发表讲话，支持阿根廷对马尔维纳斯群岛的主张并要求美国结束封锁

-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que aún no tiene programado un encuentro con su par venezolano, Nicolás Maduro

- 哥伦比亚总统古斯塔沃•佩特罗表示，他尚未安排与委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗会面

-Arentina ofrece ayuda humanitaria por las inundaciones en Honduras

-阿根廷为洪都拉斯的洪灾提供人道主义援助

-Aerolíneas Argentinas volverá a ofrecer vuelos directos entre Mendoza y Río de Janeiro

-阿根廷航空公司将再次提供门多萨和里约热内卢之间的直飞航班

-Tenis: cinco argentinos avanzan en el Challenger de Villa María

-网球：五名阿根廷人在维拉玛丽亚挑战者赛（Challenger de Villa María）中晋级

阿根廷参议院批准了一项亲政府法案，将最高法院法官的人数从五名增加到十五名。

该倡议获得 36 票赞成和 33 票反对，现在将在众议院讨论。

该提议遭到反对派的反对，他们在达到法定人数后才加入辩论。

在星期四的辩论过程中，谈判了对原始文本的修改，以削减最初提议的 25 名法官。

如果该倡议成为法律，行政部门将指定 21 名候选人，这些候选人必须得到上议院的批准。

最高法院现任法官霍拉西奥•罗萨蒂、胡安•卡洛斯•马克达、里卡多•洛伦泽蒂和卡洛斯•罗森克兰茨也将被包括在十五名成员当中。

该项目规定了根据司法问题划分为分庭的最高法院。

古巴再次要求美国结束六年前实施的封锁

古巴外交部长布鲁诺•罗德里格斯在纽约联合国大会上发表讲话时谴责了禁运。

他表示，他的国家为捍卫其“作为主权和独立国家存在的合法权利”付出了高昂的代价。

“六年来，我们一直抵制无情的单边经济、商业和金融封锁，”罗德里格斯说。

他还指出，华盛顿继续无视联合国呼吁结束封锁的决议。

古巴部长在讲话中也表达了对阿根廷就马尔维纳斯群岛主权主张的支持。

哥伦比亚总统古斯塔沃•佩特罗澄清说，他没有安排与委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗会面。

哥伦比亚总统以此否认了他的政府的一些官员的说法，他们透露双方领导人将在 9 月 26 日重新开放边境时会面。

在本周四的一次会议上，国家元首断言，目前，他没有安排与马杜罗会面。

由于委内瑞拉总统和佩特罗的前任伊万•杜克之间的紧张关系，加拉加斯和波哥大在中断了几年后重新建立了关系。

阿根廷为洪都拉斯首都特古西加尔巴及周边地区强降雨造成的灾难提供人道主义援助。

由于这种现象，发生了洪水，房屋倒塌，因此有数百名撤离者。

外交部通过阿根廷驻中美洲国家大使馆，下令通过白盔人道主义援助机构运送物资。

担任拉丁美洲和加勒比国家共同体 (CELAC) 临时主席国的阿根廷正式提供水处理和消毒药片，以及白盔志愿者代表团。

此外，还为“难民署房屋”的组装和受影响人员的营地和庇护所的管理提供了具有专业知识的后勤人员。

阿根廷航空公司将在门多萨市和巴西里约热内卢之间开通直飞航班。

该服务将从 1 月开始提供，正好是夏季旅游旺季的开始。

这家航空公司还宣布增加巴西与阿根廷城市科尔多瓦和罗萨里奥之间的航班频率。

此外，在夏季，巴西度假胜地弗洛里亚诺波利斯与阿根廷城市科尔多瓦和罗萨里奥之间还将开通另外三条航线。

这家国有公司强调将频率纳入计划是为公司主要国际市场（巴西）服务计划的一部分。

阿根廷航空公司已经提供从布宜诺斯艾利斯和其他机场飞往巴西七个目的地的直飞航班：圣保罗、里约热内卢、巴西利亚、库里提巴、阿雷格里港、萨尔瓦多巴伊亚和弗洛里亚诺波利斯。

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体育

阿根廷人法昆多•巴尼斯、埃尔南•卡萨诺瓦、胡安•曼努埃尔•塞伦多洛和伦佐•奥利沃本周四晋级科尔多瓦省维拉玛丽亚挑战者赛的四分之一决赛。

巴尼斯以 4-6、6-2 和 6-2 击败了巴西人丹尼尔•杜特拉•达席尔瓦，而卡萨诺瓦则以 6-4 和 7-5 击败了阿根廷国有化的美国人安德里亚•科拉里尼。

伦佐•奥利沃以 5-7、6-3 和 7-6 击败了阿根廷青年18 岁的劳塔罗•米东。

与此同时，胡安•曼努埃尔•塞伦多洛以 4-6、6-3 和 6-4击败了胡安•包蒂斯塔•奥特吉。