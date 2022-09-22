RAE华语节目 9月22日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-在休斯敦，阿尔贝托•费尔南德斯总统为Vaca Muerta 矿床做了宣传

- 一场新的地震在墨西哥又造成另外两人死亡

- 立法者提出了一个补偿被送往马尔维纳斯战争的应征者的法案

-危地马拉：抗议者游行到首都反对总统亚历杭德罗•贾马泰的政策

-阿根廷失业率降至7%以下

-阿根廷国家队：“库蒂”罗梅罗没有获得美国签证，他将错过与洪都拉斯和牙买加的友谊赛

在联合国大会上发表讲话后，阿尔贝托•费尔南德斯总统前往休斯顿，在那里他推广巴塔哥尼亚的 Vaca Muerta 矿床。

总统邀请能源领域的企业家到阿根廷投资。

在此框架下，他宣布了一项法案，旨在为在内乌肯省开发页岩气矿床的公司提供长期确定性。

费尔南德斯预计，这一举措将有助于加强天然气和锂投资的法律确定性。

总统在这个框架中断言，Vaca Muerta“可以在未来 7 年内使阿根廷的 GDP 翻一番”。

访问德克萨斯是总统在返回阿根廷之前在美国的最后一次活动。

此次美国之行的主要目的是参加联合国大会。

费尔南德斯在联合国大会上的演讲中警告极端主义的滋长，声称阿根廷对马尔维纳斯群岛拥有主权，并呼吁结束乌克兰战争等问题。

三天前发生地震后，墨西哥又发生新地震，造成两人死亡。

本周四的最近一次地震，震中位于米却肯州，震级为 6.9 级。

震感在 400 公里外的墨西哥城被察觉。

首都当局报告说，其中一名受害者在撤离时从楼梯上摔下来丧生，另一名则死于心脏病发作。

官方消息证实，周一的地震发生了 1200 多次余震，震级为 7.7，还造成两人死亡。__________________________________________________

众议员们提出了一项法案，以补偿 1982 年由军事独裁政府派往马尔维纳斯战争的应征者。

该倡议来自亲政府的立法者维多利亚•托洛萨•帕兹和阿尔多•阿道夫•莱瓦，后者是战争冲突的老兵。

该提案被称为“马尔维纳斯历史赔偿”，并为在南大西洋部署的年龄小于 20 岁的人员提供经济补偿。

该项目证明了对影响前士兵及其家人的身心后果的补偿是合理的。

他估计，在这些前战斗人员中，由于疾病或自杀，战争中的伤亡人数与以后的岁月里一样多。______________________________________________________________________

抗议者在危地马拉游行反对总统亚历杭德罗•贾马泰的政府。

首都危地马拉城的动员活动由农民发展委员会 CODECA 组织。

除其他要求外，他们要求保守派总统和司法部长玛丽亚•康苏埃洛•波拉斯辞职，抗议者指责他们腐败。

根据农民发展委员会的说法，总统是通过选举舞弊上台的。

此外，该实体确保，这个中美洲国家的司法系统被有组织的犯罪组织所利用。__________________________________________________________

根据官方统计机构 INDEC 的数据，阿根廷的失业率降至 7% 以下。

该数据对应于 2022 年第二季度，与去年同期的 9.6% 相比有所下降。

INDEC 的最新数据表明，约有 150 万失业人口。

据此消息来源称，上一季度创造了超过 66 万个新工作岗位。

根据官方数据，失业率下降发生在阿根廷国内生产总值同比增长近 7% 的框架内。

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阿根廷国家队

后卫克里斯蒂安•罗梅罗没有获得进入美国的签证，将错过与洪都拉斯和牙买加的友谊赛。

由于伊丽莎白女王的葬礼，托特纳姆热刺足球俱乐部的球员未来得及在美国驻伦敦大使馆按时申请签证。

阿根廷队将于 9 月 23 日星期五在迈阿密迎战洪都拉斯，然后9 月 27 日星期二将在纽约迎战牙买加队。

这将是卡塔尔世界杯前的最后几场比赛，国家队将在 11 月 22 日对阵沙特阿拉伯的比赛中首次亮相。