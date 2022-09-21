RAE华语节目 9月21日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯，新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

- 在联合国大会上，阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯警告极端主义和仇恨言论的兴起

-阿尔贝托•费尔南德斯会见了法国总统埃马纽埃尔•马克龙，他们一起要求乌克兰的和平

- 驻美国大使确认乔•拜登将在白宫接待费尔南德斯总统

-拉丁美洲各国总统在联合国大会上发言

- 政府正式宣布，阿根廷不再强制佩戴口罩

-体育：拉普拉塔体操和击剑队输给了中央科尔多瓦，土库曼竞技队成为锦标赛的唯一榜首

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阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯在联合国大会上发表讲话，警告极端主义和仇恨言论的兴起。

正如他所指出的那样，这些立场“侵蚀了社会和民主”。

9 月 1 日，副总统 CFK在布宜诺斯艾利斯被暗杀失败后，总统感谢了全世界的声援。

费尔南德斯说，那次袭击“不仅影响了市民的安宁”，而且“还试图改变明年将有四个十年历史的良性集体建设。”

国家元首提到阿根廷在经历了七年的军事独裁后，于 1983 年恢复了民主。

总统在 15 分钟的演讲中还警告说，“法西斯暴力伪装成共和主义”。

这位阿根廷领导人敦促说：“让我们不要屈服于这种情况，让我们在全球范围内积极抵制那些在我们社区中促进分裂的人。”

费尔南德斯还声称阿根廷对马尔维纳斯群岛拥有主权，并再次呼吁根据联合国决议英国恢复谈判。

此外，他还要求伊朗与阿根廷司法部合作，澄清 1994 年针对 AMIA 的袭击，该袭击造成 85 人死亡。

他还呼吁和平并结束由俄罗斯入侵乌克兰引发的冲突。

在另一段话中，总统指出了建立新的国际金融架构的必要性，并表示“负债国家更容易受到既定体系的影响”。

他表示，必须保证“地球上所有居民”的粮食安全。

从这个意义上说，阿根廷领导人问到：“只有 10 个人的财富代表了世界 40% 人口的收入，这公平吗？

这是费尔南德斯总统自 2020 年和 2021 年因 Covid-19 大流行期间年两次以虚拟形式露面之后在纽约联合国总部的首次演讲。_________________________________________________________

作为访问纽约的一部分，阿尔贝托•费尔南德斯总统会见了法国总统埃马纽埃尔•马克龙。

阿根廷总统应法国邀请与其他七位领导人共进晚餐，讨论与能源有关的问题。

在此框架下，阿根廷和法国总统共同呼吁乌克兰实现和平。

会后，阿尔贝托•费尔南德斯在社交网络上表示：“很高兴再次与你在一起，亲爱的朋友马克龙……我们都知道和平的紧迫性和必要性。感谢你的邀请。”

值得一提的是，此前，阿根廷国家元首应西班牙国家元首佩德罗•桑切斯的邀请参加了世界粮食安全峰会。

在这种情况下，费尔南德斯警告说，世界饥饿“并非始于”乌克兰战争，而是“与排斥和边缘化的资本主义制度有关”。

费尔南德斯总统将在白宫受到美国总统乔•拜登的接见。

阿根廷驻华盛顿大使豪尔赫•阿圭罗（Jorge Argüello）证实了这一点，他解释说会议将在“未来几周内”举行。

与拜登的会面原定于 7 月 26 日举行，但因美国总统感染了 Covid-19 而被暂停。

阿圭罗是陪同总统前往纽约参加第 77 届联合国大会的官方代表团的一员。

大使利用与媒体的接触来强调美国政府对袭击副总统 CFK 的强烈谴责。

几位拉丁美洲领导人在联合国的演讲中提议加强民主以应对当今世界的挑战。

在这方面，阿根廷的阿尔贝托•费尔南德斯、哥伦比亚的古斯塔沃•佩特罗、智利的加布里埃尔•博里奇和玻利维亚的路易斯•阿尔塞都表示赞同。

博里克提倡“拉丁美洲更具凝聚力，那里的民主程度更高”。

智利总统说：“我反对一些人试图在合法的意见多样性上挖掘深渊。”

佩特罗将所谓的“毒品战争”描述为“非理性”，据他说，这场战争正在摧毁亚马逊热带雨林，并对他的国家造成巨大破坏。在这个问题上，玻利维亚总统表示：“主要是美国发动的禁毒战争已经失败。”

阿尔塞说，强调供给而不是需求，“只是作为军事化和部署国际禁毒战争的借口”。

本周二，巴西总统贾尔•博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）也向联合国发表讲话，利用他的讲话攻击该国的左翼政府，他称其为“腐败”。

就萨尔瓦多•纳伊布•布克尔而言，他质疑干预主义并拒绝外界对其管理的批评。

对于这一切，巴拉圭人马里奥•阿卜杜•贝尼特斯在他的讲话中预计，他将推动继续调查委内瑞拉的侵犯人权行为。

反过来，秘鲁人佩德罗•卡斯蒂略（Pedro Castillo）声称拉丁美洲人民对大陆的自然资源拥有主权，特别是亚马逊地区的自然资源。

洪都拉斯总统希奥马拉卡斯特罗宣称：“世界上的贫穷国家不能再支持政变”，指的是她的丈夫梅尔塞拉亚在 2009 年被推翻。

在阿根廷确认首例 Covid-19 病例两年半后，政府正式宣布在阿根廷不再强制使用口罩。

这是卫生部本周三规定的，尽管规定敦促民众在特定情况下继续使用口罩，例如封闭和拥挤的环境。

卫生部门表示，包括“劳动、教育、社会和公共交通” 空间。

根据卫生部的决议，由于接种疫苗，冠状病毒“已成为一种季节性传播的病毒”。

自大流行开始以来，阿根廷约有 13万人死于 Covid，并且已登记了近 1000 万例病例。

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