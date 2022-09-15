RAE华语节目 9月15日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

- 第四名因企图谋杀副总统的嫌疑人被逮捕

-驻伦敦大使将代表阿根廷出席伊丽莎白二世女王的葬礼

- 乌拉圭：工会针对路易斯•拉卡勒•普总统的政策进行罢工

- 阿根廷 8 月通货膨胀率为 7%

- 由于燃油价格上涨，海地发生抗议和抢劫

-博卡击败拉努斯，成为阿根廷足球锦标赛的榜首

第四名因袭击副总统 CFK 的嫌疑人被捕。

他是 Nicolás Carrizo，与主要被告Fernando Sabag Montiel及其女友 Brenda Uliarte 和Brenda的朋友 Agustina Díaz 一起被逮捕。

据该案人士透露，他昨天去法庭取手机时被拘留，手机是他自愿交出的。

目前，正在调查是否存在一项精心策划的结束副总统生命的计划，其中涉及四名嫌疑人。

9 月 1 日，当副总统走回家向她的支持者打招呼时，有人用枪指着她的头开抢，正如电视直播中显示的那样。

Sabag Montiel 被指控是使用左轮手枪的人，克里斯蒂娜在袭击中没有受伤，因为Montiel没正确操作左轮手枪。

下周一，驻伦敦大使哈维尔•菲格罗亚（Javier Figueroa）将作为阿根廷代表出席伊丽莎白二世女王的葬礼。

阿根廷政府证实了这一点，并排除了总统阿尔贝托•费尔南德斯或外交部长圣地亚哥•卡菲罗出席仪式的可能性。

正如外交部澄清的那样，总统和外交部长都不会参加葬礼，因为他们已经安排了前往纽约参加联合国大会的行程。

上周，当女王的死讯得到证实时，阿根廷总统府在推特上发表官方声明，向英国人民和政府表示哀悼。

菲格罗亚自 2020 年 9 月起担任阿根廷驻英国大使。

他之前曾领导阿根廷驻古巴和南非的大使馆。

在乌拉圭，工会针对减薪、高生活成本和改革社会保障体系的官方计划举行总罢工。

Central Obrera PIT 呼吁在 9 月 15 日星期四进行 24 小时罢工。

一位工会领袖告诉媒体，罢工是为了反对所谓的“不平等模式”，也是为了保护上市公司。

工会成员还要求保守派总统路易斯•拉卡勒•鲍的政府在教育、住房和健康方面进行更多投资。

罢工影响全国的客运和各级教育体系。

此外，企业、公共机构、官方和私人银行以及所有政府机构都受到影响。

卫生工作者服从该举措，但他们保证将保证对警卫、癌症治疗和手术的护理工作。__________________________________________________

根据官方统计机构INDEC 的最新报告，阿根廷 8 月份的通货膨胀率为 7%；。

尽管与 7 月份相比有所放缓，但 2022 年的累计数字已超过 56%。

INDEC 详细介绍了价格上涨的主要原因是食品和饮料的上涨。

同一消息来源还表示，私人医疗服务价格也大幅增加。

数千人在海地首都太子港游行，反对政府授权提高燃油价格。

在这个框架下，这座城市因纠察队和示威活动而瘫痪。

此外，还发生了暴力和抢劫商店的行为。

政府争辩说，这是结束燃料黑市的唯一途径，汽油和柴油的价格增长是合理的。

除太子港外，海地其他一些城市也发生了示威活动，媒体报道公共和私营公司大楼遭到破坏。

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足球

博卡青年队在昨晚以客队身份以 1-0 击败拉努斯后成为阿根廷冠军赛排行榜上的榜首。

凭借这一结果，博卡积 35 分，并以 1 分的优势超过领头羊图库曼竞技队。

无论如何，如果图库曼人今晚在职业足球联赛第 19 场比赛结束时击败塔勒雷斯•德科尔多瓦，他们将有可能重返积分榜榜首。