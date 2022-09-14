RAE华语节目 9月14日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-袭击副总统事件：逮捕了第三名嫌疑人

-委内瑞拉将成为哥伦比亚政府与民族解放军游击队和平对话的担保国

-巴西：总统贾尔•博尔索纳罗宣布，如果他在 10 月的选举中失利，他将退出政坛

-阿根廷：经济部长结束美国之行

-智利：右翼反对派反对参与新宪法制定的进程

-戴维斯杯：阿根廷首秀对阵瑞典，单打两败，双打一胜

第三名嫌疑人因企图谋杀副总统CFK而被捕。

据司法消息人士透露，第三名嫌疑人的名字叫奥古斯蒂娜•迪亚兹，今年 21 岁，根据专家在手机中发现的信息，她与其中一名被告人布伦达•乌利亚特（Brenda Uliarte）进行了交流，迪亚兹是乌利亚特的朋友。

在几个小时里，案件发生了转变，因为正在调查乌利亚特的参与，乌利亚特可能是暗杀失败的始作俑者。

根据司法部门透露的消息，迪亚兹有可能参与策划由乌利亚特的男友费尔南多•萨巴格•蒙蒂尔发动的袭击，蒙蒂尔朝前总统的脸开了一枪。

此外，消息来源披露了第三名被拘留者指责蒙蒂尔错过了枪杀机会的消息。

本周获悉，这些年轻人此前曾考虑向费尔南德斯•德•基什内尔开枪，甚至考虑在她家附近租一套公寓进行袭击。

副总统要求司法部门，她希望作为企图谋杀他的案件的原告。___________________________________________________

委内瑞拉将成为哥伦比亚政府与民族解放军游击队和谈的保证国。

委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗宣布接受哥伦比亚总统古斯塔沃•佩特罗的请求。

马杜罗在卡拉沃沃的一次大会上宣布了这一消息，他说：“委内瑞拉同意成为担保国，我们将以上帝的名义为哥伦比亚的全面和平献上最好的意愿……当然可以！”

佩特罗在他的竞选活动中曾承诺恢复与被他的前任伊万•杜克中止的与叛乱分子的谈判。

在 8 月就职后，哥伦比亚新总统恢复了与民族解放军游击队的联系。

在智利，主要的反对力量对于加入新的宪法改革进程犹豫不决。

保守党Chile Vamos宣布将不参加加布里埃尔•博里克总统政府召集的寻求共同点的会议。

反对派领导人之一弗朗西斯科•查万指责执政党不理解 9 月 4 日的公民投票结果。

那天，62% 的选民拒绝了一项由议会起草了一年的进步宪法提案。

在巴西，总统贾尔•博尔索纳罗透露，如果他在 10 月的选举中无法连任，那么他将退出政坛。

总统在接受采访时说：“在我 67 岁的时候，如果我的政治生涯在今年 12 月 31 日结束，那我在地球上将无事可做”。

最新民调显示，对这位国家元首的投票意向为 34%，比他的主要竞争对手、前总统卢拉•达席尔瓦低 11 个百分点。

第一轮选举是在 10 月 2 日举行，如果没有候选人获得至少 50% 的选票，则将在 10 月 30 日进行第二轮选举。

阿尔贝托•费尔南德斯总统在布宜诺斯艾利斯迎接经济部长塞尔吉奥•马萨从美国归来。

这位官员向国家元首通报了他的行程，其中包括与国际货币基金组织负责人克里斯塔利娜•乔尔基耶娃以及与美国财政部长珍妮特耶伦等美国政府当局的会面。

在访问华盛顿期间，部长还会见了美洲开发银行和世界银行的官员。

这些实体在马萨访问的框架内授予阿根廷超过 50 亿美元的信贷。

体育

阿根廷在戴维斯杯上首次亮相，两败一胜瑞典。

在意大利博洛尼亚，系列赛开始时塞巴斯蒂安•巴埃斯以 6-4、3-6、7-6 (7-4) 输给了埃利亚斯•伊梅尔。

与此同时，世界排名第 17 位的阿根廷人迭戈•施瓦茨曼以 6-2 负于米凯尔•伊梅尔。

双打组合马克西莫•冈萨雷斯和霍拉西奥•泽巴洛斯分别以 3-6、6-3 和 6-2 击败了安德烈•戈兰松和埃利亚斯•伊梅尔组合，为阿根廷队拿到了唯一的一分。

现在，阿根廷队进入戴维斯下一阶段的机会很难，因为他们的下一个对手是周五的意大利本土和周六的克罗地亚。

阿根廷拳击界最伟大的偶像之一奥拉西奥•阿卡瓦洛（Horacio Accavallo）在与阿尔茨海默氏症长期斗争后于昨天去世，享年 87 岁。

1966年3月，他在东京击败高山克义，成为阿根廷第二位世界拳击冠军。

阿卡瓦洛三度对阵日本名将海原弘之，两次对阵墨西哥的埃弗伦托雷斯。

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来自外交部的消息

编辑：Silvana Avellaneda

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阿根廷重申其对维和任务的承诺

圣地亚哥•卡菲罗外长在联合国维持和平行动副秘书长让•皮埃尔•拉克鲁瓦首次访问我国时接待了他，卡菲罗向他重申了阿根廷在世界各地履行此类使命的承诺。

外长说，对阿根廷而言，维和行动是其外交政策的核心要素，必须成为包括预防冲突、维持和平和可持续建设和平在内的整体战略的一部分，能够整合可持续发展的观点并解决冲突的根源。

阿根廷目前共派遣了286名士兵执行在塞浦路斯、哥伦比亚、西撒哈拉、中非共和国、中东、南苏丹、印度、巴基斯坦和黎巴嫩的任务。

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阿根廷首次参加伦敦设计节

外交部长圣地亚哥•卡菲罗会见了一批将参加伦敦设计节的阿根廷公司，伦敦设计节将于 9月17日至25日在伦敦举行。它是世界上最重要和最有影响力的设计活动之一。

伦敦设计节于 2003 年启动，以伦敦现有的设计活动为基础。

2019年，该节接待了来自超过75个国家的创纪录的60万游客。其出版物和活动在设计界具有重要意义和知名度，并受到全球具有最高声望的设计师的密切关注。

参加伦敦设计节的 20 家公司中有 8 家出席了会议：Eter Studio、Casa Capital、Chapanegra、Oruga、OGuitars、Maydi、Velasco和Blackñandú。其余的公司是：The White Lodge、Matara、Illari、Matriz Design、Mercedes Costal、Milagros Pereda、Animaná、Kaly Gryb、NiKole Tursi、García Bello、LeticiaPaschetta和Cabinet Oseo。这些是服装设计、时尚配饰、天然纤维和有机线、乐器、家具、司炉和创意机构公司。

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总统准备他将在联合国发表的以马尔维纳斯群岛为中心的讲话

阿根廷政府目前正在准备阿尔贝托•费尔南德斯总统将于9月20日星期二在纽约市联合国大会(UN)提供的讲话稿。据报道，讲话将关注乌克兰战争的后果以及对马尔维纳斯群岛主权的要求。

正如他在6月底在德国举行的G7峰会期间与时任英国首相鲍里斯•约翰逊举行的双边会晤中所说的那样，费尔南德斯还将提出对马尔维纳斯群岛的主权要求。

在与约翰逊会晤中，费尔南德斯指出，如果不就该群岛进行谈判，双边关系进展是不可能的。

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阿根廷主办了全球LGBTI+“赢得自由” 会议

在布宜诺斯艾利斯市阿根廷外交部总部周四至周五，来自世界各地的 140 个组织和来自 42 个国家/地区的代表齐聚一堂，为全球 LGBT+ 权利议程举行了一次重要会议。

阿根廷外交部长圣地亚哥•卡菲罗宣布由阿根廷和英国主办的会议开幕。他与外交部性取向和性别认同问题特别代表阿尔巴•鲁埃达一起完成了这项工作。鲁埃达强调，阿根廷在人权方面是全球参考。

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