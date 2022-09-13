RAE华语节目 9月13日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

- 司法部门要求加强对副总统克里斯蒂娜•基什内尔（Cristina Kirchner）的保护，以应对死亡威胁

-经济部长在华盛顿会见了国际货币基金组织的负责人

-哥伦比亚：与民族解放军游击队的和平谈判可能在三周内开始

-巴西：司法部门禁止博尔索纳罗总统在竞选活动中使用国家独立二百周年纪念图片

-秘鲁：曾指挥武装部队的反对派是新任国会主席

-戴维斯杯：阿根廷队主帅对与瑞典的首秀表示充满信心

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在成为暗杀企图的受害者不到两周后，副总统 CFK 收到了死亡威胁。

这是阿根廷媒体本周二根据安全部的消息报道的。

消息人士称，音频是一名在拉普拉塔市拨打 911 并说她要杀死前总统的妇女的声音。

因此，司法部门下令加强对费尔南德斯•德•基什内尔及其家人的监护。

关于谋杀未遂案，司法部门透露，在布伦达•乌拉特的电话中发现了计划该案的证据。

这名女子是袭击的主要嫌疑人费尔南多•萨巴格•蒙蒂尔的女友，这两位目前仍被拘留中。

据报道，手机上有迹象表明以前也曾企图暗杀副总统。

萨巴格•蒙蒂尔被指控将左轮手枪指向距离克里斯蒂娜•基什内尔头部几厘米远的地方，克里斯蒂娜当时在布宜诺斯艾利斯的家门口迎接支持者。

据信，由于操作武器的经验不足，子弹没有被射出。

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在美国之行的最后一天，阿根廷经济部长塞尔吉奥•马萨会见了国际货币基金组织的负责人克里斯塔利娜•乔尔吉耶娃。

乔尔吉耶娃强调布宜诺斯艾利斯承诺“实现今年三月签署的计划目标”。

她指的是解决阿根廷在 2018 年马里西奥•马克里 (Mauricio Macri) 担任总统期间签订的 440 亿美元债务的协议。

该基金的负责人还在一份声明中报告说：“我祝贺任命马萨为经济部长，并祝贺他为稳定市场和扭转高波动情况采取的有力措施。”

哥伦比亚政府和民族解放军游击队之间的和平谈判可能会在“几周内”开始。

民族解放军首席谈判代表以色列拉•米雷斯•皮内达从古巴透露了这一点。

他还预计双方对话的地点可以更换，可以从加勒比国家古巴转移到其他国家，如智利或西班牙，这些国家推荐自己作为调解人。

与游击队的谈判因哥伦比亚前总统伊万•杜克的决定而中断。

但他的继任者古斯塔沃•佩特罗在一个月前就任后启动了恢复谈判的进程。

佩特罗本人曾是一名游击队员，他在竞选活动中曾承诺“实现全面和平”，并与民族解放军达成一项类似于 2016 年解除 FARC 武装的协议。______________________________________________________________

在巴西，总统贾尔•博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）被禁止在竞选活动中使用 9 月 7 日国家独立二百周年纪念活动的图像。

高级选举法院为博尔索纳罗在选举中的主要竞争对手、前总统卢拉•达席尔瓦的提议腾出了空间。

在裁决中，承认总统是唯一可以看到国家元首官方活动图像的候选人。

对于司法部门来说，参加独立日游行的人群庆祝“公民日”，而不是参与政治活动。

因此，法院命令博尔索纳罗竞选团队从选举地点删除这些图像。

巴西的选举将于 10 月 2 日举行，根据民意调查，卢拉是最受欢迎的候选人。

如果没有候选人获得至少 50% 的选票，那么10 月 30 日将进行第二轮选举。_____________________________________________

在秘鲁，曾指挥武装部队的反对派是新任国会主席。

何塞•威廉姆斯•萨帕塔（José Williams Zapata）于周一上任，接替卡蒙斯夫人，卡蒙斯夫人上周被罢免，因为在音频中听到她就批准一项法律而谈判。

威廉姆斯属于保守党，是一名退役陆军上将，并在 2006 年至 2007 年期间担任最高军事指挥官。

他的任命是在右翼反对派控制的议会与左翼总统佩德罗•卡斯蒂略政府之间的紧张关系的框架内进行的。

然而，国家元首对新立法领导人的任命表示欢迎，并表示愿意进行对话。

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戴维斯杯

阿根廷戴维斯杯球队开始参加A组的决赛，对阵瑞典。

该系列赛在博洛尼亚市进行，当地球队、意大利队和克罗地亚队参加。

球队由排名最好的阿根廷人组成：世界排名第 17 的迭戈•施瓦茨曼、27 位的弗朗西斯科•塞伦多洛和 37 位的塞巴斯蒂安•贝兹。

这三名球员将参加系列赛的单打比赛，而霍勒斯•泽巴洛斯和马克西莫•冈萨雷斯将参加双打比赛。

阿根廷教练吉列尔莫•科里亚在首秀前向媒体保证：“我们很高兴与瑞典一起开场，因为它是要击败的对手”。

阿根廷在 2016 年只赢得过一次戴维斯杯，周五将再次对阵意大利，周六将结束与克罗地亚的比赛。

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