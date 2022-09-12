RAE华语节目 9月12日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-阿根廷经济部长在华盛顿与国际货币基金组织总裁会晤

-智利政府在1973 年政变周年纪念日之际宣布寻找因独裁政权而失踪的人

- 一段视频显示袭击阿根廷副总统的主要嫌疑人操纵着进行袭击的左轮手枪

- 阿根廷政府谴责英国马尔维纳斯展台出现在乌拉圭农业博览会上

-女王伊丽莎白二世去世后，安提瓜和巴布达将举行全民公决，为了脱离英国王室

-阿根廷赢得了巴斯克美洲杯，马努•吉诺比利成为第一个进入NBA名人堂的阿根廷人

阿根廷经济部长塞尔吉奥•马萨本周一在华盛顿会见国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜•格奥尔基耶娃。

在会议上，他们将讨论阿根廷今年与国际货币基金组织签署的解决440亿美元债务协议的进展情况。

布宜诺斯艾利斯的一些媒体预计将宣布支付约 40 亿美元。

马萨在美国之行期间，曾报道过世界银行和泛美开发银行的信贷额度。

本周一，该官员还将与美国财政部的大卫•利普顿会面。

部长寻求在华盛顿和布宜诺斯艾利斯之间加强金融信息交流，以查明阿根廷未申报的在这个北美国家资产。

9 月 1 日，针对副总统 CFK 袭击事件的主要嫌疑人出现在一段视频中，他在该视频中操纵用于暗杀失败的武器。

在调查人员发布的图片中，可以看到费尔南多•萨巴格•蒙蒂尔在布宜诺斯艾利斯市前总统的家门前挥舞着左轮手枪。

与此同时，司法部门继续从证人那里获取证词，并寻找其他可能的参与者。

袭击者的女友布伦达•乌利亚特也因此被拘留。

10天前，副总统从国会回家，在首都的家门前迎接她的支持者。

在电视直播中，可以看到枪是如何在距离副总统头部几厘米远的地方对准她的。

据信，由于没有使用手枪的经验，子弹没有被射出。

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上周日是智利反对总统萨尔瓦多•阿连德的政变 49 周年，萨尔瓦多•阿连德在政变的同一天去世。

11日，数千人在首都圣地亚哥游行，向这位社会主义总统致敬，并谴责奥古斯托•皮诺切特领导的长达 17 年的独裁统治。

作为周年纪念的一部分，加布里埃尔•博里克总统赞扬了已故总统，并宣布了一项计划，以寻找一千多名在军政权期间失踪的人。

国家元首在总统府拉莫内达宫举行的仪式上表示：“面对分歧，面对社会问题，我们将以更多而不是更少的民主来回应。”

他补充说：“这正是萨尔瓦多•阿连德总统留给我们的教导。”

在首都的大规模游行中，一些示威者与安全部队发生冲突，安全部队用催泪瓦斯镇压。

阿根廷政府谴责英国马尔维纳斯展台出现在乌拉圭的一个农业博览会上。

该展位是 9 月 9 日至 18 日在乌拉圭首都蒙得维的亚举行的国际畜牧业展览会和国际农工业展览会 (EXPO PRADO) 的一部分。

外交部要求邻国乌拉圭政府不要就有关马尔维纳斯的问题与布宜诺斯艾利斯不承认的代表进行正式接触。

在这种情况下，外交部谴责英国企图将群岛定位为不同于阿根廷的实体，并对该领土的非法占领表现为“正常”。

官方声明强调，自马尔维纳斯群岛于 1833 年被英国占领以来，阿根廷政府一直声称拥有主权。

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在女王伊丽莎白二世去世后，安提瓜和巴布达将在全民公投中决定是否脱离英国王室并成为共和国。

这是由加勒比国家总理加斯顿布朗宣布的，他解释说公民投票将在未来三年内举行。

安提瓜和巴布达是承认已故英格兰君主为国家元首的 14 个国家之一。

篮球

在累西腓市举行的美洲杯决赛中，阿根廷击败了当地的巴西，成为了大陆的冠军。

阿根廷队以 75-73 获胜并赢得了大陆锦标赛，两周前任命的教练 Pablo Prigioni 在该比赛中首次亮相。

为了进入决赛，冠军队以 82-73 击败了半决赛中一直是热门球队之一的美国队。

说到这项运动，传奇的马努•吉诺比利本周末创造了历史记录，成为第一个进入 NBA 名人堂的阿根廷人。

在美国斯普林菲尔德市举行的仪式上，马努在提及到他的父亲的时候非常感动。

他还感谢他在圣安东尼奥马刺队的队友，特别是教练格雷格波波维奇。

这位出生于巴伊亚布兰卡的运动员从职业篮球退役，从2002 年到 2018 年为马刺队效力。

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来自南方国家阿根廷的新闻

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国内设计建造的第一座核反应堆研制成功

为了向远离城市的地区供电，并在向“清洁和可持续”能源的过渡中发挥关键作用，国家原子能委员会 (CNEA) 和 1000 多家阿根廷公司致力于调试在阿根廷设计和建造的第一座核反应堆。

这座核反应堆的名字是 Carem 25，正在布宜诺斯艾利斯省利马市的一个场地上开发，邻接Atucha I 和 Atucha II 核电站。

这些反应堆吸引了全世界的关注，因为“除了产生电能外，它们还有可能被用于脱碳（减少碳排放到大气中的过程）所需的其他领域。

除了是第一个完全在阿根廷设计和建造的核动力反应堆外，它还具有向远离大型城市中心或高能耗制造和工业中心的地区供电的巨大潜力（包括为海水淡化厂供电的能力） 。

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《阿根廷，1985》是代表阿根廷参加戈雅奖的电影

《阿根廷，1985》是圣地亚哥•米特尔（Santiago Miter）的故事片，由里卡多•达林（Ricardo Darín）和彼得•兰扎尼（Peter Lanzani）主演，被选为代表阿根廷参加将于 2023 年 2 月 11 日在西班牙塞维利亚举行的第 37 届戈雅奖-最佳伊比利亚-美洲电影类别。

它被阿根廷电影艺术与科学学院选中，在首映前参加这些奖项。 影片重点讲述了检察官 Julio César Strassera (Darín) 和 Luis Moreno Ocampo (Lanzani) 的故事，他们在 1985 年负责调查和起诉应对公民独裁政权犯下的危害人类罪负责的人，这是阿根廷历史上最血腥的军队。

戈雅奖由西班牙电影艺术与科学学院授予，此前曾授予阿根廷电影最佳伊比利亚美洲电影奖，如《他们眼中的秘密》（2009）、《中国故事》（2011）、《荒野传说》（2014）、《氏族》（2015）、《光辉公民》（2016）和《蠢人的冒险之旅》（2019 年）。

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承认跨性别女性是国家恐怖主义的受害者

据官方报道，布宜诺斯艾利斯省社会保障研究所（IPS）通过其负责人玛丽娜•莫雷蒂（Marina Moretti）提交了决议，承认跨性别女性是国家恐怖主义的受害者。

朱丽叶和卡拉是上一次军民独裁期间基于性别认同的暴力行为的受害者，二者收到了莫雷蒂批准的第 14042 号法律及其第 273 /10 号监管令规定的特惠养老金福利。

根据莫雷蒂的说法，“朱丽叶和卡拉的故事是记忆、真理和正义。在这个日子里承认她们的斗争使我们能够反思我们的过去。 这是布宜诺斯艾利斯省社会保障研究所在人权方面取得的一项非常重要的成就。”

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