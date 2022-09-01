RAE华语节目 9月1日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

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来自南方国家阿根廷的五条消息

编辑：Silvana Avellaneda

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阿根廷展示了一件带有性别视角的替补球衣

阿根廷足球队本周一展示了其为 2022 年卡塔尔世界杯设计的另一种紫色球衣，据其创作者称，该设计的灵感来自“性别平等、多样性和包容性”，这在社交网络上引起了争议。

在世界杯历史上，阿根廷将首次在布宜诺斯艾利斯市的国家广场的花卉展上正式展示一件紫色球衣模型。

今年 7 月推出的模型的替代选项将于 9 月 6 日星期二开始销售。阿迪达斯官网公布的这款球衣的售价为 28999 阿根廷比索（约合 66 美元）。

自 2001 年以来一直提供 AFA 服装的品牌阿迪达斯报告说，新球衣采用紫罗兰色调设计，因为它“受到性别平等的启发，这是一项促进多样性和包容性价值观的倡议”。

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“马尔维纳斯 40 年”海外纪念活动

根据“马尔维纳斯 40 年议程”倡议，在整个 2022 年，马尔维纳斯问题在阿根廷国家的不同地区都占有突出地位，涉及阿根廷对马尔维纳斯、格鲁吉亚、南桑威奇群岛以及周边海洋和岛屿的主权。

在此框架下，阿根廷驻保加利亚和智利大使馆首先通过发放纪念奖章向居住在国外的前战斗人员致敬。

在阿根廷驻索非亚大使馆官邸，阿尔弗雷多•阿塔纳索夫大使代表费尔南德斯总统向一名目前居住在保加利亚的查科省退伍军人致意。

此外，上周，马尔维纳斯、南极洲和南大西洋部长吉列尔莫•卡莫纳与拉斐尔•贝尔萨大使一起参加了在智利举行的致敬仪式，向居住在跨安第斯国家的前战斗人员颁发了两枚纪念奖章。

同样在阿根廷驻塞尔维亚大使馆免费放映阿根廷纪录片“E.L.M.A. Río Carcarañá，从里耶卡到马尔维纳斯”。这部纪录片由劳雷亚诺•马蒂亚斯•贝奇执导，讲述了阿根廷海洋公司 (E.L.M.A.) 的商船“Río Carcarañá”的故事，该船于 1962年在南斯拉夫里耶卡市（今克罗地亚）建造。这艘船参加了 1982 年的南大西洋战争，为在马尔维纳斯群岛作战的部队提供食物和补给。

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一半的阿根廷妇女经历过性别暴力

近 50% 的阿根廷妇女经受过（或正在经受着）暴力情况，这是首次在 12 个省进行的一项调查的启示，该调查由妇女、性别和多样性部于本周一在查科发表。

收集的数据表明，近一半（45%）正在或曾经处于恋爱关系的受访者经历过某种类型的家庭暴力。提及最多的暴力类型是心理暴力（42%），尽管通常两种或多种类型的暴力总是结合在一起的。

“对妇女的暴力行为普遍性调查”是由妇女、性别和多样性部以及联合国和欧盟的一个项目“聚光灯倡议”推动的。

在分析调查的文件中解释道，此类调查还是“第一次，并为衡量问题提供了基线，同时评估了国家对基于性别暴力的反应”。

为了开展这项研究，他们采访了来自布宜诺斯艾利斯、查科、丘布特、恩特雷里奥斯、胡胡伊、内乌肯、米西奥内斯、萨尔塔、圣路易斯、圣达菲、圣地亚哥德尔埃斯特罗和图库曼的妇女。

尽管对妇女的暴力行为在 12 个省份普遍存在，但萨尔塔和胡胡伊处于犯罪率最高的极端，而圣达菲是犯罪率最低的一个。

关于性虐待，17% 的受访者表示她们经历过这种情况，有或没有家庭关系的男子实施的暴力。

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“永恒之国”在中国

《永恒之国El Eternauta》出版 65 年后，Héctor Oesterheld 和 Francisco Solano López 的标志性作品被一家独立的上海品牌翻译成中文，史无前例的版本将于 10 月发售。

《永恒之国》在中国的历史始于两年前，一群独立出版商创办了 Lucidabooks 公司，目的是传播不为人知的文学小瑰宝。

从著名的西班牙语书籍翻译家范烨的一篇漫画文章中，他们发现了一部被称为南半球最伟大的科幻冒险和阿根廷历史上最好的漫画的作品。

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越来越多的阿根廷目的地将天文旅游作为一种吸引力

许多阿根廷目的地已将天文旅游作为夜间选择，通过“肉眼”或望远镜观察宇宙，并由提供科学数据、故事和传说的导游和专家来结束一天或将其延长至黎明。

例如，在中西部的圣路易斯省，距离首都 20 公里的拉蓬塔天文公园，位于梅洛镇。

首先，用专门的望远镜观察天空，特别是在日食或流星雨等特殊的日子里。此外，还组织导游参观 Solar de las Miradas，这是第一个肉眼天文台，由望远镜发明之前的仪器组成。

在梅洛，最出色的是 Mirador del Cielo 天文台，游客可以使用手机拍摄天体的望远镜，还可以从自然视角或夜间徒步旅行时使用便携式望远镜进行观测。

在门多萨省，参观该省南部的马拉圭天文馆，皮埃尔奥格宇宙射线天文台和马拉圭行星综合体就坐落于此，这是国家一级科学传播的标杆。

在阿根廷北部的图库曼省，Valles Calchaquíes 地区拥有 Ampimpa 天文台。这是大陆上独一无二的选择，除了太空观测、流星雨和天文之旅等现象外，还包括住宿、传统美食和地区品酒。

这个地方由一个非政府组织管理，该非政府组织也在天文台提供住宿，该天文台被阿根廷旅游部宣布为国家旅游景点。

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来自外交部的消息

编辑：Silvana Avellaneda

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阿根廷和法国：关于强迫失踪受害者国际日的联合声明

每年 8 月 30 日，都会纪念强迫失踪受害者国际日。在此背景下，阿根廷和法国在一份联合声明中重申了对打击强迫失踪的承诺。

该声明表示，“世界各地继续发生强迫失踪事件。这种可能构成危害人类罪的异常做法使失踪者的亲属无法知道失踪者的下落和真相，它们是寻求正义的障碍，破坏了打击有罪不罚现象的斗争。”

已生效十二年的《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》通过在国际法中给予定义，标志着在打击这些犯罪方面迈出了决定性的一步。

此外，阿根廷和法国“对克罗地亚、丹麦、卢森堡和斯洛文尼亚自 2021 年 8 月 30 日起批准该公约感到高兴”。

出于这个原因，“他们鼓励所有国家加入本公约，以实现其普遍认可。他们还呼吁全面有效地执行《公约》，并欢迎联合国强迫失踪问题委员会为确保公约的执行而开展工作。”

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印度支持阿根廷加入金砖国家

圣地亚哥•卡菲罗外长接见了印度外长苏布拉马尼扬•贾尚卡尔。双方举行了工作会议，旨在继续加强双边合作，增加贸易和投资。

在双边会晤期间，印度外长重申了该国支持阿根廷加入金砖国家。

两位部长都重视在高科技（国防、和平利用核能和空间问题）以及信息和通信技术（ICT）、粮食安全、农业综合企业方面不断加强的合作；阿根廷还非常感兴趣促进印度在阿根廷的能源（天然气和石油），可再生能源和采矿（锂）领域的投资。

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外交部对40余家女性领导的企业进行考察

由圣地亚哥•卡菲罗领导的阿根廷外交部通过阿根廷投资和国际贸易署在布宜诺斯艾利斯市举行了由妇女领导的阿根廷公司国际商业回合。

在两天内，41 家阿根廷公司与来自哥伦比亚、巴拿马、巴拉圭和秘鲁的 买家举行了 87 场商务会议，以促进她们的服装、鞋类、皮革制品、珠宝和配饰的出口，旨在将她们的产品扩展到其他拉丁美洲目的地。

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外交部在法兰克福博览会上展示了300多本精选书籍

阿根廷外交部文化事务局号召全国各地的出版商选择 300 种图书，作为旨在展示我国图书多样性的策展机构“Argentina Bibliodiversa”的一部分。这些书籍将在即将到来的 2022 年法兰克福国际书展的阿根廷展台上展出。

通过这次策展，制作了一个目录，将在博览会上与书籍一起提供，其数字版本可在外交部网站 (www.cancilleria.gob.ar) 上找到

此外，阿根廷展台将展出获奖作者的 26 本书，这些书籍是由南方计划翻译和出版的。法兰克福国际书展将于 10 月 19 日至 23 日举行。

请访问：https://bit.ly/argentinabibliodiversa

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教皇弗朗西斯科序言的“兄弟对话”一书可在线下载

为了加强阿根廷共和国在共存、多样性、自由和宗教间对话方面的模范国家的定位，外交部几个月前推出了《兄弟对话》一书。

从本月开始，该书可通过以下链接在阿根廷外交部官方网站上下载：https://www.cancilleria.gob.ar/es/dialogos-fraternos-prologo-del-papa-Francisco

这本书作为一项倡议应运而生，因为它挑战我们重新发现博爱的价值，在这个世界中，大流行突出并加剧了穷国和富国之间的经济和健康不平等。

“兄弟对话”的目的是通过全世界文化、宗教和社会领域的指称者的反思，传播尊者的话语，以此作为扩大圣座的一种方式。教皇传达了深刻的政治、社会和经济内容，作为对全球政治、经济和社会关系正在经历的复杂时刻的贡献。

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