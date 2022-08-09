RAE华语节目 8月9日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-阿根廷：签署了建造天然气管道以从 Vaca Muerta 提取燃料的合同

-古巴仍然无法控制油箱火灾

-萨尔瓦多：四个月的戒严状态下有 5万人被捕

-委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗要求释放在布宜诺斯艾利斯扣押的飞机

- 阿根廷政府授权谷歌进入近 1,4万公里的海缆

-体育：2014年世界杯阿根廷英雄门将塞尔吉奥•罗梅罗与博卡青年队签约

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星期三将签署建造天然气管道的合同，将燃料从 Vaca Muerta 矿床输送到东部。

这项工作将把巴塔哥尼亚的页岩气矿床与阿根廷人口最多的地区连接起来，从而提高能源系统的能力。还可以减少热电厂所需的天然气进口。

签约是第一段近600公里长。该部分项目所需投资15亿美元。

来自阿根廷的跨国公司 Techint 和同样来自阿根廷的 SACDE 公司赢得了招标。

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据萨尔瓦多警方称，在戒严状态的四个月内，有近 5万人被拘留。

3 月底，面对一波凶杀案，萨尔瓦多国会应纳伊布•布克莱总统的要求颁布了紧急措施。

该措施已经多次延长，限制了宪法保障，并赋予安全部队更多的权力和自由裁量权。

这就是为什么人权组织一直在质疑萨尔瓦多政府并谴责任意逮捕、无证突袭和酷刑等虐待行为。此外人权组织还要求在传播有关被拘留者的数据时更加明确。

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在古巴，马坦萨斯地区一个燃料库的大火继续失控。

这场灾难已经造成至少1人死亡、100多人受伤，此外还有15人失踪，几乎所有消防员都在救火时被一个大罐爆炸惊呆了。

据最新消息，火势已经烧到了5万立方米的第三罐。

大火蔓延到该地区的几座建筑物和灌木丛，为此已经从该地区疏散了大约四千人。

从大约100公里外的首都哈瓦那就可以看到从马坦萨斯冒出的黑烟柱。

当局认为大火是由上周五的雷击点燃的。

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委内瑞拉总统要求释放一架在布宜诺斯艾利斯被扣留两个月的飞机。

尼古拉斯•马杜罗质疑阿根廷司法，该司法禁止属于委内瑞拉货运公司 Emtrasur 的波音 747 起飞。

马杜罗在他的国家的电视上说：“由于佛罗里达州法院的决定，现在他们想在阿根廷扣押一架飞机。”

“不尊重主权？还是美国法院在阿根廷统治？”马杜罗问道。

这架飞机于 6 月从墨西哥抵达布宜诺斯艾利斯，携带申报的汽车零部件货物，但无法继续飞往乌拉圭。

蒙得维的亚拒绝飞机在飞行途中入境，因为 Emtrasur 在华盛顿制裁的公司名单上。

从那以后，阿根廷法院下令在埃塞萨机场拦截这架飞机，法院正在寻求确定由委内瑞拉人和伊朗人组成的机组人员是否与恐怖主义有联系。

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阿根廷政府授权铺设谷歌光缆，该光缆将通过布宜诺斯艾利斯省的沿海城镇拉斯托尼纳斯进入阿根廷。

监管通信的机构 ENACOM 允许安装“Firmina”电缆，该电缆将连接北美和南美。

电缆将延长 13,5万公里，将成为世界上最长的电缆，据该公司称，它的速度将达到每秒 15.03 太比特。

电缆路线始于美国东海岸的南卡罗来纳州，并将在乌拉圭埃斯特角城和巴西普拉亚格兰德派生。

该项目的名称是对巴西作家 Maria Firmina dos Reis 的致敬，这位作家于 1917 年去世，他的作品被认为是对南美国家奴隶制的指控。____________________________________________________

体育

2014年世界杯阿根廷国家队英雄门将塞尔吉奥•罗梅罗与博卡青年队签约。

这位 35 岁的足球运动员来自意大利的威尼斯队，并签署了一项在 2024 年之前保卫布宜诺斯艾利斯队球门的协议。

他2010 年和 2014 年分别在南非和巴西的世界杯上代表阿根廷出赛，在那里他在半决赛对阵荷兰的比赛中扑出两个点球，从而载入史册。

当时多亏了他，阿根廷国家队24年后第一次重返世界杯决赛。

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来自外交部的消息

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肖利寻求“比以往任何时候都更”整合和团结阿根廷和巴西

阿根廷驻巴西大使丹尼尔•肖利 (Daniel Scioli) 表示，他的管理挑战将是在与巴西的议程中“比以往任何时候都更加整合和团结”，该议程将具有“新的目标”，他参加了“可持续流动性：阿根廷的乙醇会谈”研讨会”。

应该国驻阿根廷大使Reinaldo José de Almeida Salgado的邀请，肖利在布宜诺斯艾利斯市中心的一家酒店与他分享了一个小组会议。该研讨会由巴西甘蔗产业协会与巴西出口和投资促进署 (ApexBrasil) 合作推动； 和当地酒精生产协议召集巴西和阿根廷乙醇市场的主要领导人讨论该地区生物燃料的长期公共政策。

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阿根廷对加沙地带的暴力事件表示关切

阿根廷政府对加沙地区新的暴力升级深表关切，并对以色列军事行动造成的受害者，特别是巴勒斯坦平民和儿童深表悲痛。

外交部在声明中强调，阿根廷“同时谴责向以色列发射火箭弹，并承认各方尊重国际人道主义法原则的重要性。 尊重和平与人权是阿根廷外交政策的基本原则”。

正如所强调的那样，“阿根廷捍卫实现以色列和巴勒斯坦两国和平共处的解决方案，始终谴责使用暴力，支持双方谈判，以期在国际法的基础上达成公正、全面和最终的协议”

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阿根廷驻厄瓜多尔大使递交国书

上周五，在厄瓜多尔外交和人口流动部大楼举行的礼宾听证会上，新任阿根廷驻该国大使加布里埃尔•福克斯向外交部长胡安•卡洛斯•奥尔金提供了一份授权他作为阿根廷政府在这个国家的代表的证书副本。

拉丁美洲和加勒比副部长洛蒂•安德拉德也参加了这次会议，会议在友好和信任的气氛中举行，这是两个姐妹国家之间关系的特点，讨论了与国际形势和双边关系有关的问题。

据外交部称，此次活动开启了阿根廷和厄瓜多尔之间关系的新阶段，该阶段将侧重于制定广泛而积极的议程，使两国加强友谊与合作关系，深化贸易和投资联系，造福两国人民。

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外交部将奖励具有国际影响力的阿根廷企业

阿根廷外交部通过阿根廷投资和国际贸易署开放注册参加第 27 届出口奖，这是阿根廷政府对将产品和服务推向市场的当地公司给予的认可。

因此，鼓励阿根廷出口的增长和多样化，并保证其质量和竞争力，从而在国家商业部门中形成坚实的出口文化。

外交部长圣地亚哥•卡菲罗、国际经济关系部长塞西莉亚•托德斯卡•博科和该机构执行总裁胡安•乌桑迪瓦拉斯将向在出口活动中脱颖而出的选定公司11 月在圣马丁宫举行颁奖仪式。

在“阿根廷迈向世界计划”的框架内，当局将颁发十个不同类别的奖项：第一次出口，

出口创新，女性拥有或领导的公司的杰出出口参与。

所有认为在 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日期间为我国出口发展做出重大贡献的阿根廷公司均可通过 https://www.inversionycomercio.ar/premioexportar2022/ 填写在线注册表进行申请. 每家公司可以申请其认为合适的类别，最多两个类别。

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阿根廷和玻利维亚在卫生混合委员会会晤

在2019 年 7 月 19 日阿根廷共和国和多民族玻利维亚国之间的卫生事项合作协定的框架内，在两国之间的混合卫生委员会的轨道下创建的工作表之一是以虚拟方式召开的。会议于上周举行。

会议期间，玻利维亚卫生部披露了外部医疗审计的最重要方面以及就阿根廷公民亚历杭德罗•贝尼特斯•马丁内斯 (Alejandro Benítez Martínez) 案件进行的技术报告，该人因高吨位车辆发生交通事故，而在 Ivirgazama 中央医院死亡。

据报道，这名阿根廷公民接受了紧急治疗，并得到了“立即关注”。玻利维亚卫生当局表示，不幸的是，尽管“发现已采取措施保护患者的生命，但鉴于受伤的严重性、严重的出血和患者的状况不佳，他不幸死亡”。

在这种情况下，玻利维亚部长承认，卫生机构的工作人员对在国际协议框架内和主要受第 1152 号法律保护的外国公民的护理所固有的程序缺乏足够的知识。

双方代表团重申承诺澄清这些情况，并考虑到签署的卫生协议，根据该协议，玻利维亚和阿根廷公民必须在对方领土内不受歧视地接受治疗，并始终提供适当的治疗。

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