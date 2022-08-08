RAE华语节目 8月8日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-古斯塔沃•佩特罗（Gustavo Petro）成为总统，第一位统治哥伦比亚的左翼人士

-阿根廷称美国国会领袖访台是“挑衅”

-美国宣布猴痘为“卫生紧急事件”

-秘鲁：佩德罗•卡斯蒂略总统拒绝其总理辞职

-阿根廷圣地亚哥德尔埃斯特罗大学培养的第一批医生毕业

-体育：河床在补时阶段击败独立队，未被日期的经典赛淘汰

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哥伦比亚古斯塔沃•佩特罗（Gustavo Petro）就任总统，这是该南美国家首次由左翼人士统治。

在首都波哥大宣誓就职时，新总统承诺“努力让更多不可能成为可能”。

他声称，他将寻求“安定国家、扭转不平等并回应1100万选民的期望”。

他补充说：“现在是改变的时候了，我们的未来还没有定形，我们可以在和平与团结中共同写下它”。

这位新总统是一名游击队员和波哥大前市长，他寻求与不遵守 2016 年和平协议的叛乱分子（如 ELN）达成和平。

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阿根廷政府批评美国众议院议长南希佩洛西访台。

阿根廷驻北京大使萨比诺•瓦卡•纳尔瓦哈表示，此行是“一次挑衅和是整个国际社会的问题”。

纳尔瓦哈重申了对适用于台湾和马尔维纳斯群岛的“领土完整”原则的支持。

外交部还指出，布宜诺斯艾利斯承认“只有一个中国”。

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在美国，猴痘被宣布为“突发公共卫生事件”。

这个北美国家有 700 例确诊病例，是该疾病起源地非洲以外登记的感染人数最多的国家。

从美国卫生部门获悉，华盛顿的决定将腾出资金为了更多的疫苗和治疗。

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在秘鲁，佩德罗•卡斯蒂略总统拒绝了他的总理阿尼巴尔•托雷斯的辞职，这是自一年多前他的政府成立以来第四位担任该职位的人。

然而，总统对其部长团队进行了进一步调整，并任命了外交、经济、住房、劳工、交通和文化部门的新负责人。

总统表示：“我没有接受总理的辞职，总理承诺继续为我们的国家工作。”

内阁变动在卡斯蒂略政府中已经是常态，该政府正面临涉嫌腐败的法律案件，并且已经克服了两次议会弹劾企图。____________________________________________________

在圣地亚哥德尔埃斯特罗，首五名训练有素的医生在这个阿根廷西北部的省毕业。

达米安•戈麦斯，塔玛拉布鲁诺，辛西娅•托莱多，纳韦尔阿维拉和丹尼尔•塞奎拉是圣地亚哥德尔埃斯特罗国立大学第一批完成医学科学学位的学生。

尽管这所大学已经存在了近 50 年，但直到 2014 年它还没有建立医学院。

想要从事这一职业的圣地亚哥男女不得不迁移到其他地区学习。

参加毕业典礼的不仅有这五名年轻人的家人和朋友，还有省级当局，包括省长杰拉德•萨莫拉。

其中一位新医生达米安•戈麦斯 (Damián Gómez) 庆祝说：“能在我们自己的省份学习，费用更低，而且不会让你远离家人”。

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体育

12日的经典赛中，河床在补时阶段以1-0击败独立队。

独立队在他的教练胡里奥•法尔乔尼的处子秀中在主场输了，这样这位教练在阿韦拉内达开始了他的第三个周期。

第十二个日期的比赛让图库曼竞技队以 25 分领先，而拉普拉塔体操队则落后一分。

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