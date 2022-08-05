RAE华语节目 8月5日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-阿根廷：在独裁统治期间，六名士兵因危害人类罪被退伍

-秘鲁：国会没有批准佩德罗•卡斯蒂略总统前往哥伦比亚参加古斯塔沃•佩特罗的就职典礼

-阿根廷政府分析建立石油出口特殊制度

-智利：在新宪法公民投票前一个月，民意调查显示¨否决¨有优势

-阿根廷新冠病毒疫苗的开发取得进展

-阿根廷国家队教练重申拒绝在预选赛推迟的比赛中与巴西比赛

在上一次独裁统治期间，六名阿根廷士兵因危害人类罪被退伍。

这是国防部长豪尔赫•泰亚纳根据法院命令下令的。

这六名士兵曾在 ESMA（海军机械学校）服役，这是独裁统治的秘密拘留中心，最具象征意义的地方。

泰亚纳领导的部门强调解雇是尊重人权和武装部队与民间社会融合承诺的一部分。

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秘鲁国会没有批准佩德罗•卡斯蒂略总统在周日前往哥伦比亚参加古斯塔沃•佩特罗的就职典礼。

允许总统离开该国的动议以 67 票反对、42 票赞成和 5 票弃权被否决。

由于对卡斯蒂略的腐败指控，反对派拒绝允许他的这次旅行，卡斯蒂略坚决反对这些指控。

投反对票的议员之一阿德里亚娜•图德拉表示，总统访问哥伦比亚不是为了参加峰会或做出外交政策决定。

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阿根廷新任经济部长塞尔吉奥•马萨提议实施石油出口特别制度。

该措施的目的是增加贸易顺差和增加美元收入，以加强中央银行的储备。

总统府透露了这一点，其中详细说明了该倡议将于明年 1 月 1 日生效。

执政部门没有提供更多有关该计划的信息，但据推测这一举措将为碳氢化合物部门提供税收优惠。

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在智利就新宪法进行公民投票前一个月，民意调查为“否决”选项提供了优势。

据咨询公司 Cadem 称，48% 的智利人将投票反对新的大宪章，而 38% 的人将支持它。

根据同一消息来源，14% 的选民尚未决定。

9月4日，是制宪公约起草案文历时一年。

宪法改革是 2019 年大规模抗议活动的要求之一，现任总统加布里埃尔•博里克（Gabriel Boric）由此成为政治人物。

但如果该提案在全民投票中被否决，1980 年奥古斯托•皮诺切特独裁政府批准的《大宪章》将继续有效。

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阿根廷一种国家生产的冠状病毒疫苗的开发工作正在取得进展。

这是 ARVAC 疫苗项目，圣马丁国立大学和阿根廷主要研究机构 CONICET 的研究团队由科学家卡萨塔罗领导。

周四，卡萨塔罗受到卫生部长 Carla Vizzotti 和科学部长 Daniel Filmus 的接见，介绍疫苗第一阶段的初步结果。

在此框架下，Vizzotti 预计公立医院可能会在研究的第 2 阶段和第 3 阶段发挥“重要的作用”。

Filmus 说：“阿根廷科学界为拥有由我们的科学家设计的国家疫苗感到自豪”

据这位部长说，在今年年底之前，“我们将拥有一种完全自己开发的疫苗，为我们的人民服务。”

这种药物被称为 ARVAC-Cecilia Grierson，以纪念 19 世纪末阿根廷第一位以医生身份毕业的女性。

该疫苗基于重组蛋白技术，类似于肝炎疫苗中使用的技术。

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体育

阿根廷足球队主教练莱昂内尔•斯卡洛尼再次表示拒绝与巴西队进行资格赛的可能性，该比赛于2021年停赛。

这位阿根廷教练说，“这对我来说似乎很不寻常”，他对卡塔尔世界杯前夕产生的不确定性感到遗憾。

去年九月，在圣保罗举行的南美经典赛因巴西卫生官员的干预，在开赛五分钟后暂停。

巴西卫生官员声称，几名阿根廷球员违反了当前的 Covid 协议。

国际足联随后下令结束比赛，尽管两支球队都获得了卡塔尔的参赛资格。

但国际仲裁法院的决议仍悬而未决。

对于斯卡罗尼来说，“这里我们要知道的是踢还是不踢，存在非常大的不确定性。”

拉普拉塔学生队从巴西带来了好消息，他们在南美解放者杯中与巴拉那队踢平。

现在，两支球队都将在阿根廷进行复赛，以晋级南美最大洲际锦标赛的半决赛。

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听众来信：

接下来为大家读一下我们的老听众薛飞的来信。并在此感谢您多年来对阿根廷国家广播电台国际台-阿根廷面向世界华语节目的支持！

他写道：

尊敬的阿根廷国际广播华语组汲丽娜大姐你好！我是您们的听众薛飞，现在在我的家乡庄河正值一年中最热的时候，空气湿漉漉的闷热很让人很难受，不知道你们那边天气怎么样呢？今天去信说说疫情，说到疫情，我个人感觉已经成为生活的一部分了，每隔两三天大清早，楼下就会有社区人员举着喇叭扯着嗓子喊：做核酸啦，下楼做核酸啦！本来昨晚就夜半睡得很晚，于是拖着疲惫的身体下楼，大家都排着队，很麻木滴接受核酸检测，排队间，有个大哥就说了不知是真是假的消息：说是在一个地方因为频繁做核酸检测，每一次都要棉签隔搂一下嗓子，有个哑巴因为被捅得难受缘故，突然开口说话啦……大家呵呵大笑，排队的队伍顿时也愉悦放松了不少！现在疫情虽然有所减缓，但是在本地一刻也没有放松，就像今天我刚收到一份邮件，社区大街电话过来就如临大敌：你刚收到一份国际邮件对吗，是啊，俺嗫嗫喏喏，她电话里了解一番后，盛气凌人交代：从今天开始，每天早晚，你们全家人一天两次上报体温情况，连续十五天，另外还要写一份收到国际邮件说明书……唉，真是太难了，就在给你们写信这期间，公司群里通知：明天做核酸检测，因为我们行业特殊，所以要经常做，俺试图不去：领导啊，前天社区都做了还用去吗！领导的话根本容不得你辩解：社区是社区，公司是公司，必须做，这不是一件小事情，我们每个人必须要重视这件事情，容不得一点马虎……哈哈～看到这样俺赶紧在微信群里陪上笑脸，领导也笑了，表示满意：）哈哈今天核酸写得有点多，今天就写到这里吧，祝您们每天都拥有好心情，开心每一天，薛飞敬上