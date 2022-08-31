RAE华语节目 8月31日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-政府宣布增加社会救助

-智利前总统米歇尔•巴切莱特告别联合国人权事务高级专员职位

- 恢复外交关系后，透露哥伦比亚和委内瑞拉总统可能会在10月会面

- 尽管圣地亚哥提出了抗议，但巴西总统博尔索纳罗仍继续就智利的内政发表意见

-阿根廷和智利军方在南极进行联合演习

-世界排球锦标赛：阿根廷国家队击败埃及晋级16强

阿根廷政府宣布增加社会救助。

经济部长塞尔吉奥•马萨（Sergio Massa）报告说，将为低收入者的每个子女额外支付 20000 比索，约合 140 美元。

这位官员表示，他不希望“任何阿根廷劳动者处于贫困线以下”。

这项福利将惠及超过一百万个家庭。

马萨断言，其目的是恢复劳动者的收入，“保护和爱护财政秩序”。

该救助金将支付三个月：9 月、10 月和 11 月。

这是一项抵消通胀影响的措施，仅 7 月份的通胀就超过了 7%。

智利前总统米歇尔•巴切莱特告别了她作为联合国人权事务高级专员的职位。

在她的最后一条信息中，巴切莱特要求为她过去四年领导的领域提供更多资源。

这位前总统在日内瓦人权理事会发表讲话时感谢对她的管理层的信任。

在此框架下，理事会主席阿根廷人费德里科•维勒加斯表示：“无论巴切莱特身在何处，无论她占据什么空间，米歇尔•巴切莱特都将继续关注人权。”

巴切莱特本可以申请连任这一高级专员的职位，但正如她解释的那样，她选择退出，“回到智利并与家人团聚”。

作为一名职业医生和社会党的激进分子，巴切莱特在 2006 年至 2010 年以及 2014 年至 2018 年期间担任智利总统，并领导联合国妇女署。

恢复外交关系后，委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗和哥伦比亚总统古斯塔沃•佩特罗可能会在 10 月举行会晤。

哥伦比亚新任驻加拉加斯大使阿曼多•贝内代蒂透露了这一点，他上周末向马杜罗递交了国书。

这两个南美邻国之间的双边联系已经中断了三年多。

当哥伦比亚前总统伊万•杜克承认反查韦斯主义领导人胡安•瓜伊多为委内瑞拉的“负责总统”时，加拉加斯中断了双方的外交联系。

但古斯塔沃•佩特罗曾在竞选活动中承诺让两国关系正常化，并两国在佩特罗 8 月 7 日就职后任命了各自的大使。

尽管智利政府提出了抗议，但巴西总统贾尔•博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）还是重新就这个跨安第斯国家的内部政治发表了自己的看法。

根据这位极端保守派领导人的说法，周末将在智利举行的宪法公民投票“违背了任何民主国家的意愿”。

上周日，在巴西举行的总统候选人的辩论中，博尔索纳罗声称智利总统加布里埃尔•博里克在 2019 年智利首都的抗议活动中纵火焚烧了地铁。

这些声明引起了圣地亚哥的谴责，并要求巴西大使作出解释。

这个星期天，智利将投票决定是否批准新的大宪章，以取代 1980 年在奥古斯托•皮诺切特独裁统治下批准的大宪章。

与此同时，10 月 2 日是巴西的选举，博尔索纳罗在选举中寻求连任。

他的主要竞争对手将是民意调查中最受欢迎的前总统卢拉•达席尔瓦。

对于博尔索纳罗来说，卢拉和博里克与哥伦比亚的古斯塔沃•佩特罗和秘鲁的佩德罗•卡斯蒂略等其他南美领导人一样，代表着“共产主义”。

阿根廷和智利军方在南极进行了联合演习。

这是两支武装部队成员在南极半岛地区共享的救援实践。

该行动是降落伞演习的一部分，这意味着阿根廷-智利联合南极救援巡逻队。

阿根廷军队陆路旅行，穿越特立尼达半岛的永恒冰川。

两个驻军负责人都强调了合作的重要性，这将提高救援行动的有效性。

阿根廷指挥官马克西米利亚诺•迪亚兹强调，这些巡逻是对该地区紧急情况的唯一直接反应。

体育

阿根廷男排3-2战胜埃及，晋级在斯洛文尼亚和波兰进行的世界杯第二轮比赛。

凭借这个结果，阿根廷队成功克服了他们在比赛中连续被伊朗和荷兰击败的糟糕开局。

目前尚不清楚哪个国家将成为阿根廷下一阶段的对手，阿根廷是2020年东京奥运会的铜牌得主。

由于内斯托加西亚的意外辞职，阿根廷篮球队没有教练。

该队在前一天击败了巴哈马，参加了在菲律宾、日本和印度尼西亚举行的 2023 年世界杯预选赛。

现在必须找一位临时教练参加下周末在巴西累西腓举行的美洲杯锦标赛。

排名最高的阿根廷网球选手迭戈•施瓦茨曼在美网首次亮相。

这位世界排名第 16 位的选手尽管以 6-3 和 7-5 输掉了前两盘，但还是击败了美国选手杰克•索克。

阿根廷人随后以6-0拿下第三局，此后美国球员在第四局开始时因伤不得不离场。

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科学/环境

编辑：Silvana Avellaneda

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阿根廷研究与艾滋病有关的肿瘤的先驱恩里克•梅斯里（Enrique Mesri）去世

被认为是研究卡波西肉瘤（与艾滋病毒/艾滋病有关的癌症）的国际权威阿根廷科学家恩里克•梅斯里世事。他的研究成果也多次获奖。

他拥有布宜诺斯艾利斯大学 (UBA) 生物化学学士和博士学位。

现在他住在迈阿密，他是迈阿密大学微生物学和免疫学系和西尔维斯特综合癌症中心的教授和研究生项目主任。

他率先使用 AZT以及防止将 HIV 传播给感染该病毒的妇女的子女。 此外，他领导了迈阿密大学的微生物学和免疫学实验室，该实验室在与卡波西肉瘤相关的疱疹病毒的研究中取得了重要进展，卡波西肉瘤是与艾滋病相关的癌症之一。今年 4 月，梅斯里获得了他最后的一项荣誉：他因“对国家的科学贡献”而被阿根廷政府授予 RAICES 奖。

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科学家解开巴塔哥尼亚捕鲸船失事之谜

一群阿根廷科学家证明，在巴塔哥尼亚海岸的马德林港市所在的新海湾高处发现的木材残骸属于海豚号，这是一艘于 1859 年失踪的捕鲸船。

据阿根廷媒体报道，当海豚于 1858 年沉没时，路易斯•彼德拉布埃纳指挥官（一位在巴塔哥尼亚被认为是“爱国者”的水手）用自己的衣服遮盖了船体上的洞，从而拯救了受损船只的船员。因此，捕鲸船的 42 名船员仍然活着。

该研究通过研究船舶木材的年轮得出结论，并将它们与北美长寿树木的年轮数据库进行比较。研究结果发表在《树木年代学》杂志上。

据调查，这艘船是在新英格兰地区建造的，就在目前美国的领土上。

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在独木舟中发现了一名在 900 年前埋葬的妇女

自从在阿根廷巴塔哥尼亚的圣马丁德洛斯安第斯市发现这具遗体以来，经过 10 年的调查，由阿尔贝托佩雷斯领导的一组科学家透露，这名妇女被埋在一艘名为“wampo”的船上。

这是阿根廷巴塔哥尼亚独木舟墓葬的首次发现，属于马普切文化。

单木独木舟在整个美洲被广泛使用。在许多生活方式以水为中心的社会中，无论是海洋还是湖泊，独木舟中的葬礼是被称为“水葬”的一系列丧葬习俗的一部分。

2012 年至 2015 年期间，在巴塔哥尼亚山脚下的考古遗址 纽恩安图的挖掘中出现了独木舟墓葬。该地点位于圣马丁德洛斯安第斯的郊区，在一些酒店前面。

纽恩安图距离湖泊约 800 米，该研究的作者认为这可能与象征性埋葬方法有关。独木舟埋葬被认为象征着死者前往最后安息地的旅程。陆地上的船葬在其他文化中也很常见。

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开发了一种电子设备来防止杀害女性

这是一种当潜在的攻击者违反了在每种情况下指定的最小周界距离时，对性别暴力受害者提出警报的电子监控设备，该设备由国防科学技术研究所开发，名称为“马里亚纳”。

“马里亚纳设备”有两个相互通信的模块，一个与潜在受害者相关联，另一个与潜在攻击者相关联。在这种点对点通信中，攻击者模块将其地理参考位置报告给受害者模块，后者通过其编程创建一个数据帧，该数据帧通过蓝牙发送到个人计算机。

该计算机接收并处理这些数据，计算受害者模块和攻击者模块之间的直线距离。

如果违反了既定的周界距离，将产生一个听觉和视觉警报事件，提醒潜在的受害者攻击者就在他们的附近。

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