RAE华语节目 8月3日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-阿根廷：塞尔吉奥•马萨辞去众议院院长的职务，今天上任经济部长

-玻利维亚：警察和古柯种植者在首都拉巴斯发生冲突

-阿根廷谴责智利和马尔维纳斯之间所谓的不正常航班

-阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯前往哥伦比亚参加古斯塔沃•佩特罗的就职典礼

- 圣菲省开始为 3 岁以下儿童接种新冠疫苗

-阿根廷、乌拉圭、巴拉圭和智利申请举办 2030 年世界杯

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阿根廷众议院本周二接受了院长塞尔吉奥•马萨的辞职。

这位前立法者今天上任合并经济、生产和农业领域的新部门负责人一职。

塞西莉亚•莫罗为马萨的继任者，她将成为第一位担任该职位的女性。

阿尔贝托•费尔南德斯总统将主持新部长宣誓就职的仪式，新部长已经介绍了他的经济团队的一些成员。

按照马萨的预期，他上任后将宣布稳定经济、加快创汇的措施。

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玻利维亚警察和古柯种植者在首都拉巴斯发生冲突，造成数人受伤。

数百人游行要求关闭该行业的平行市场，根据投诉，该市场得到国家支持并且是非法的。

路易斯•阿尔塞总统政府的反对者也参加了抗议活动。

示威者向守卫市场的安全部队投掷爆炸装置，后者以催泪瓦斯作为回应。

据其中一名抗议者称，警察还发射了橡皮子弹。

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火地岛省长古斯塔沃•梅莱拉就一些媒体报道的智利和马尔维纳斯之间的所谓不正常航班发表了看法。

省长在推特上认为，如果得到证实，这将是“极其严重”的事件。

梅莱拉指的是新闻提到的五架智利飞机，这些飞机在 7 月底未经授权进入阿根廷领空飞往群岛。

火地岛省长说：“该省已立即启动对此类行动应采取的所有协议。”

他还强调需要继续在里奥格兰德地区安装雷达，以提高对最南部空域的监测能力。

布宜诺斯艾利斯报纸澄清说，目前尚不清楚侵犯主权的飞机是民用的还是军用的。_____________________________________________________

阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯将于 8 月 7 日星期日前往哥伦比亚参加古斯塔沃•佩特罗的就职典礼。

总统府向阿根廷国家通讯社 Télam 证实了这一点。

官方消息称，对于费尔南德斯来说，佩特罗上台将“验证民主并确保通往一体化拉丁美洲的道路”。

这位前游击队员和波哥大前市长是几十年来第一位执政哥伦比亚的左翼领导人。

他将接替保守派的伊万•杜克。

上周五，阿根廷总统在布宜诺斯艾利斯接见了将担任佩特罗副总统的弗朗西亚•马尔克斯。

马尔克斯是一位环保活动家和律师，她将成为第一位担任哥伦比亚副总统的非裔哥伦比亚女性。

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圣菲省于本周五开始在 6 个月至 3 岁之间的人群中接种新冠病毒疫苗。

在Moderna儿科疫苗获得国家批准后，省政府消息人士证实了这一点。

圣菲的官员解释说，该辖区只有不到 20万男孩和女孩可以接受疫苗的接种。

阿根廷每个省都自主开展疫苗接种运动。

布宜诺斯艾利斯是最大和人口最多的地区，上周已经开始为 3 岁以下儿童接种冠状病毒疫苗。

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体育

阿根廷、乌拉圭、巴拉圭和智利提出了联合组织 2030 年世界杯候选资格的申请。

在乌拉圭首都蒙得维的亚百年体育场举行的仪式上，来自四个国家的代表团正式向国际足联提出了请求。

南美洲国家试图说服世界机构将锦标赛带到它诞生的地方，恰好在第一届世界杯乌拉圭 1930之后的一个世纪。

第一场决赛是在百年体育场进行的，当地人以 4-2 击败阿根廷。

南美足坛最高机构 Conmebol 主席巴拉圭人亚历杭德罗•多明格斯 (Alejandro Domínguez) 在活动中表示，举办百年杯是“一个大陆的梦想”。

多明格斯补充说：“将会有更多的世界杯，但 100 年世界杯只有一次，必须回家里举办。”

南美洲与其他感兴趣的各方竞争主办 2030 年的比赛的国家还有：葡萄牙和西班牙，这两个国家提交了联合申办的申请。