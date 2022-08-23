RAE华语节目 8月23日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-因涉嫌腐败，一名检察官要求对副总统 CFK 判处 12 年监禁

-巴西总统贾尔•博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）警告说，他可以不承认选举结果

- 证实了萨尔瓦多在 3 月份开始的戒严状态期间的侵犯人权行为

-哥伦比亚新政府将该国从反对堕胎的国家集团中撤出

- 阿根廷具有代表性的侵犯人权事件“特雷利夫大屠杀”50周年纪念

-体育：圣洛伦索队以访客身份击败竞技俱乐部

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要求判处副总统克里斯蒂娜•基什内尔12 年监禁

根据国家机构 Télam 的报道，检察官办公室在 2003 年至 2015 年期间介入了涉嫌为圣克鲁斯省公共道路工程拨款的审判，本周一要求判处副总统克里斯蒂娜•费尔南德斯•德基什内尔12 年有期徒刑，并终身禁止担任公职。

定罪请求是检察官迭戈•卢西亚尼在联邦口头法庭提出的，考虑到前总统是“非法组织的负责人”，她还被指控犯有挪用公款罪。

检察官与法官交谈，在强调腐败的影响时说：“没有正义，就没有秩序或社会和平。今天的社会需要正义。它在你的手中，法官们。一个模范的裁决可以成为机构重新获得信任的第一步。"

与此同时，阿尔贝托•费尔南德斯总统立即在一条推文中说：“对于像我这样在法官家庭中长大、在法律界接受过教育并教刑法三十多年的人来说，今天是非常不愉快的一天。"

总统说：“我再次向副总统表达我最深切的感情和声援”。他还附上了国家政府的一份声明，该声明驳回了就圣克鲁斯公共工程对参议院议长克里斯蒂娜的监禁令。

劳工总联合会、坎波拉集团和托多斯阵线也对此进行了否认，他们认为司法系统的这些是试图“取缔”前总统的部分行动。

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巴西总统贾尔•博尔索纳罗警告说，他可以无视 10 月 2 日的选举结果，他将在选举中寻求连任。

总统在接受电视采访时表示，如果他认为选举“干净透明”，他会接受。

20 多年来，博尔索纳罗已经表达了对巴西现行电子投票系统的不信任，但没有提供证据证明他的指控。

根据民意调查，最受欢迎的候选人是前总统卢拉•达席尔瓦，但卢拉有可能达不到必要的选票以避免将于 10 月 30 日举行的决选。___________________________________________________________

哥伦比亚新政府决定放弃所谓的“日内瓦共识”，即36个国家反对堕胎。

哥伦比亚外交部报告称，这是由于新总统古斯塔沃•佩特罗领导的政府对妇女权利的承诺。

该协议于去年 5 月在巴西签署，由佩特罗的前任伊凡•杜克担任主席。

根据哥伦比亚政府的说法，保持共识将违反宪法，宪法承认中断妊娠是“妇女性权利和生殖权利的一个组成部分”。

除哥伦比亚外，加入反堕胎联盟的其他美洲国家还有危地马拉、巴西、美国和海地。

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在萨尔瓦多证实了自 3 月起生效的戒严状态期间发生的虐待行为。

萨尔瓦多捍卫人权检察官至少在七起案件中披露了这一点。

这些违规行为发生在宵禁的第一天，议会在面对一波凶杀案时设立了宵禁，目的是打击帮派或“马拉”。

据中美洲国家警方称，自该法案生效以来，已有超过 5万人被拘留。

总检察长办公室的何塞•阿波罗尼奥•托巴尔在接受采访时表示，在他们收到的 170 多起虐待投诉中，其中七起确认了官员的责任。

托巴尔还报告说，有近 30 个关于在戒严状态下发生的死亡事件的公开文件。

自宵禁生效以来，至少有 63 人在拘留期间死亡。_____________________________________________________________

本周一是所谓的“特雷利夫大屠杀”50 周年，许多人认为这是阿根廷武装部队在上世纪70 年代大规模侵犯人权的序幕。

1972 年 8 月 22 日，一群囚犯在巴塔哥尼亚丘布特省的一个海军基地被枪杀。

死者们是游击队员，他们试图乘飞机逃跑失败并被重新抓获。

但军方没有将他们带回监狱，而是将他们带到一个基地并处决了其中的 16 人。

在周年纪念日，遇难者亲属、前政治犯和国家官员在省会罗森旧机场参加了悼念活动。

在此背景下，国防部长豪尔赫•泰亚纳表示：“我们坚信，记忆、真相和正义是防止这些悲惨事件重演的最佳方式。”

与会者回忆说，阿根廷大法官在 2012 年裁定，大屠杀构成对政治犯的枪击，而不是防止逃跑的军事行动。

在此案中，有一名前海军陆战队员罗伯托•布拉沃（Roberto Bravo）被指控对处决负有责任，向美国提出引渡请求。

历史学家认为特雷利夫大屠杀是一个具有象征意义的案例。________________________________________________________

体育

在阿根廷职业足球联赛的第十五个日期的比赛中，圣洛伦索以客队身份2-1 击败了竞技队。

本周一的其他几场比赛：罗萨里奥中央主场以 1-0 负于班菲尔德，而贝莱斯和萨米恩托在布宜诺斯艾利斯以 1-1 战平。

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美洲是新闻

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卢拉：欧盟-南方共同市场协定必须尊重巴西和阿根廷的再工业化

巴西前总统兼总统候选人路易斯•伊纳西奥•卢拉•达席尔瓦周一为巴西和阿根廷的再工业化辩护，将其作为重新谈判三年前南方共同市场与欧盟 (EU) 达成的贸易协定的优先事项。

该协议尚未获得批准，就在选举前一个多月，当时全球地缘政治重新开始讨论乌克兰战争。

这位前工会领袖和地区左翼标杆重申了他在联合国改革等外交政策上的传统立场，并质疑欧盟-南方共同市场协议的有效性，该协议于 2019 年大张旗鼓地宣布，但遭到多个国家的抵制.

在乌克兰战争产生的新地缘政治背景框架内，这位前总统（2003-2010 年）再次将南美描述为欧盟重要的替代贸易和政治伙伴。乌克兰战争使欧洲与俄罗斯保持距离。

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玻利维亚将补偿军事独裁的受害者

玻利维亚政府本周日与 1964 年至 1982 年间军事独裁的受害者签署了一项赔偿协议，

这促使撤出了拉巴斯司法部前十多年安置的作为一种抗议形式的帐篷。

玻利维亚总统路易斯•阿尔塞在政府签署协议时说：“2019 年的政变对我们这些为民主生活而奋斗的人造成了沉重打击。”

该协议规定通过特别赔偿对 1964 年至 1982 年期间独裁统治的受害者进行全面赔偿。

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教皇弗朗西斯科表达了他对尼加拉瓜局势的“担忧和痛苦”

教皇弗朗西斯科本周日表达了他对尼加拉瓜局势的“关切和痛苦”，并在总统丹尼尔奥尔特加政府的一位重要主教被捕两天后呼吁进行 “公开和真诚的对话”以解决这个中美洲国家的危机。

梵蒂冈教皇在祈祷了传统的星期日三钟经后说：“我对尼加拉瓜造成的涉及人员和机构的局势感到关切和痛苦。”

周五，尼加拉瓜警方进入了在那里待了两周的马塔加尔帕主教罗兰多•阿尔瓦雷斯的住所，逮捕了他，指控他试图“破坏”政府的稳定。

自去年 8 月 4 日以来，该国北部马塔加尔帕教区的主教阿尔瓦雷斯和十几个人一直在他的教区总部内。

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乔姆斯基和 200 位世界上的领导人支持智利新宪法

进步国际运动发布了一封由来自 25 个国家的约 200 名政治和工会领导人签署的信函，其中包括美国思想家诺姆•乔姆斯基和法国领导人让-吕克•梅朗雄，他们在信中表示支持将在 9 月 4 日全民公投中进行投票的智利新宪法。

签名者认为，如果新宪法获得批准，“它将把国家建立在平等民主的坚实基础上，并将激励全世界人民”。

信中指出了批准拟议的《大宪章》的重要性，这将结束所继承下来的已生效 30 年的奥古斯托•皮诺切特 (Augusto Pinochet) (1973-1990) 的军民独裁大宪章。

在信中，他们强调了新宪法在通过免费医疗和教育、体面的养老金、可持续性和土著人民公民的平等及其自主权等基本权利方面的好处。

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