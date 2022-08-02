RAE华语节目 8月2日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-鉴于内阁的变化，阿尔贝托•费尔南德斯总统预计他的政府将进入“不同而统一”的阶段

- 一名检察官指控副总统 CFK 领导腐败网络，克里斯蒂娜的辩护人辩称没有证据

-危地马拉：一名调查记者由于批评政府而被监禁

-在联合国，阿根廷外长圣地亚哥•卡菲罗主张“不可逆转的核裁军”

-哥伦比亚新政府将对警察进行改革，被批评镇压抗议活动

-体育：一名阿根廷赛艇运动员在意大利举行的 U23 世界杯中获得第四名

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阿尔贝托•费尔南德斯总统保证，他的政府将进入一个“不同的，团结一致的阶段”。

总统在新官员宣誓就职时表示：“我们希望大力推动一个沉浸在非常复杂的世界中的阿根廷的管理。”

总统断言：“我们已经成功度过了大流行时期，我们正在努力克服战争时期，最重要的是我们能够团结起来。”

在经历了几个月的经济内部摩擦和紧张之后，费尔南德斯在他领导的行政部门发生变化的背景下发表了讲话。

他任命了众议院议长塞尔吉奥•马萨（Sergio Massa）担任经济、生产和农业领域结合在一起的新投资组合部部长。

马萨则公布了其团队部分成员的名单，并预计在宣誓就职后将宣布稳定经济变量和鼓励外汇收入的措施。

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一名检察官指控现任副总统CFK领导“腐败网络”，而她的辩护人则驳回指控，理由是缺乏证据。

这位在 2007 年至 2015 年间执政的前总统因涉嫌在公共工程分配方面存在违规行为而被起诉。

检察官迭戈•卢西亚尼保证，费尔南德斯•德•基什内尔和她已故的丈夫、前总统内斯特•基什内尔领导一个“非法协会”，将资金用于道路项目。

前总统的律师格雷戈里奥•达尔本将投诉描述为可耻的，因为没有对克里斯蒂娜不利的证据。

对于达尔本来说，针对 CFK 的案件是精心策划的，他将这一指控与针对因腐败而入狱的巴西前总统卢拉•达席尔瓦的案件进行了比较。

巴西最高法院最终取消了对卢拉的所有定罪，卢拉始终坚称自己是无辜的，并保证他是司法和政治迫害的受害者。_______________________________________________________

在危地马拉，一名以调查腐败案件而闻名的批评政府的记者被判入狱。

何塞•萨莫拉周末在首都危地马拉城被捕，罪名尚不清楚。

检方仅澄清说，逮捕与萨莫拉的记者工作无关，而是与他作为商人的角色有关，因为他经营着“El Periódico”报纸。

在他被捕期间，警方突袭了该媒体的新闻编辑室，并从电脑中获取了信息。

对于萨莫拉的家人和朋友来说，这次逮捕是对检察官、记者和反腐败活动人士迫害的一部分。

各种人权和言论自由组织谴责了对记者拘留的行为。

危地马拉保护记者委员会呼吁总统亚历杭德罗•贾马太（Alejandro Giammattei）政府结束其所谓的“对新闻界的恐吓和威胁运动”。

执政党尚未就此案发表评论。

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阿根廷外长圣地亚哥•卡菲罗呼吁实现“透明、可核查和不可逆转”的核裁军。

这一呼吁是在纽约联合国总部举行的不扩散核武器条约第十次审议大会上发表的。

在此框架下，阿根廷外交负责人重申阿根廷遵守该协议，并要求拥有原子武库的国家作出更大承诺。

在此背景下，阿根廷外长还批评英国将马尔维纳斯群岛军事化。

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下一届哥伦比亚政府宣布将改革或取消防暴警察 ESMAD，该警察因近年来镇压抗议活动而受到广泛批评。

未来的国防部长伊万•委拉斯开兹（Iván Velázquez）在新总统古斯塔沃•佩特罗（Gustavo Petro）于今年 8 月 7 日就职前几天作出上述预言。

委拉斯开兹在接受电台采访时说，ESMAD“必须绝对尊重人权，不能将抗议者视为敌人”。

20 年前创建了 5000 人的警察小队，以控制示威和人群。

在 2019 年、2020 年和 2021 年针对总统伊万•杜克 (Iván Duque) 政府的抗议活动中，ESMAD 受到人权组织的强烈批评，称其滥用职权。

联合国谴责“严重侵权行为”，例如至少 28 名平民死于安全部队之手，以及任意逮捕和性侵犯。

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体育

在意大利举行的 23 岁以下世界赛艇锦标赛中，阿根廷人佩德罗•迪克森获得第四名。

这位来自布宜诺斯艾利斯市的运动员在轻量级单人双桨比赛中获得了这个位置。

迪克森落后于加拿大人埃斯特班哈里斯，瑞士人吉安斯特鲁齐纳和乌拉圭人费利佩•库维尔•费雷拉。

这位赛艇运动员今年 22 岁，是一名商业和系统管理专业的学生，他获得了阿根廷政府的奖学金，为了参加在意大利瓦雷泽市举行的比赛。

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