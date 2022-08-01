RAE华语节目 8月1日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-阿根廷：新任经济部长塞尔吉奥•马萨将于周三上任并宣布将要施行的措施

-巴西确认了拉丁美洲首例猴痘死亡病例。

- 对人权观察而言，厄瓜多尔监狱是“惩罚仓库”

- 在因 Covid 而暂停两年后，安第斯人民的主神 Pachamama 仪式将于明天重新举行

- 寒假期间500多万人在阿根廷全国各地旅游

-体育：巴西击败哥伦比亚，赢得女子美洲杯冠军

本周三，现任众议院议长塞尔吉奥•马萨 (Sergio Massa) 将就任一个新部门的负责人，该部门合并了经济、生产和农业部门。

马萨是执政党的领导人之一，任命他旨在解决执政联盟阿尔贝托•费尔南德斯总统和副总统、前总统 CFK之间在经济管理方面的分歧。

马萨在推特上保证：“我将全力以赴解决问题，我明白这是我能为国家提供的最好的服务。”

这位未来的部长说，明天他将在国会辞去下议院议长的职务。

此外，他还宣布，他将在周三宣誓就职后宣布其管理层的第一批措施。

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巴西证实了拉丁美洲首例猴痘死亡病例。据卫生部称，受害者是一名 41 岁的男子，是米纳斯吉拉斯州乌贝兰迪亚农村地区的居民。

周四，圣保罗当局证实三名儿童感染了该病毒，他们是从受感染的成年人身上感染的病毒。

巴西有 1000 多例猴痘病例，秘鲁有近 300 例，阿根廷有 24 例。

对此，乌拉圭政府确认了首例感染者，他是一名有旅行史的人。

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对人权观察而言，厄瓜多尔的监狱已成为“惩罚仓库”。

该实体谴责，自 2021 年以来，已有 350 人死于监狱，监狱人满为患，处于帮派和毒贩的控制之下。

该机构呼吁厄瓜多尔政府改善局势并恢复其在监狱中的权威，停止其所谓的“大屠杀”。

美洲人权观察组织的塔玛拉•塔拉丘克•布罗纳谴责“犯罪团伙向囚犯勒索钱财，以获得基本必需品。”

尽管该实体承认有长期存在的结构性问题，但指出过去两年暴力和死亡人数显着增加。

布罗纳引用了去年 11 月在瓜亚基尔的一个中心发生的骚乱，其中 60 名囚犯死亡。

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从明天开始，庆祝活动将在 Pachamama 月或被称为地球母亲月开始，这是安第斯人民的主要神灵之一。

由于 Covid-19 大流行，庆祝活动在暂停两年后回归。

在社区、家庭或个人层面进行的主要仪式包括向地球奉献礼物。

通过这种方式，感谢大地母亲的庄稼、气候、动物和肥沃。

在这个仪式中，人们会挖一口代表地球的嘴的井，在祈祷时将食物、饮料或草药留在那里。

庆祝活动的中心是阿根廷西北部，尤其是萨尔塔省和胡胡伊省，整个 8 月都会有文化和美食活动。

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在 7 月的寒假期间，500多万人在阿根廷旅行。

据受疫情影响最严重的行业之一旅游行业的商人称，该行业的活动水平不仅恢复了大流行之前的水平，而且比 2019 年的水平高出 20%。

根据阿根廷旅游商会的说法，本季胡胡伊、萨尔塔、卡塔马卡、圣地亚哥德尔埃斯特罗和门多萨的入住率最高。

同一消息来源称，在此期间，约有 42万外国游客进入阿根廷。

在入住率最高的旅游地，巴里洛切是滑雪者的主要目的地，巴西游客大量涌入该地。

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体育

女足美洲杯决赛，巴西1-0战胜东道主哥伦比亚。

比赛的唯一进球来自德比尼亚，在上半场第 39 分钟的点球。

值得一提的是，阿根廷队在该赛事中3-1击败巴拉圭队获得季军，从而获得了明年澳新世界杯的参赛资格。

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