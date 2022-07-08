RAE华语节目 7月8日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-日本前首相安倍晋三遇刺后，阿根廷向日本表示哀悼

-智利：关于新宪法的公民投票活动于 9 月 4 日开始

- 阿根廷政府排除实施普遍工资以消除贫困的可能性

- 乌拉圭：法官下令暂停男孩和女孩接种新冠病毒疫苗

-巴塞罗那将考古作品归还给墨西哥

-体育：雌狮队7-1大胜加拿大，晋级世界杯八强

日本前首相安倍晋三遇刺后，阿根廷政府表示声援日本。

这位 67 岁的前领导人在亚洲国家日本南部奈良市的一次政治活动中被枪杀。

阿根廷外交部在其官方推特上表达了“对日本政府和前首相家属最诚挚的哀悼”。

来自布宜诺斯艾利斯的消息，“在这个艰难的时刻我们陪伴日本人民”。

安倍遇袭后，包括美国、俄罗斯、中国和欧盟在内的几个国家迅速传播了类似的信息。

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9月4日，智利新宪法公民投票活动正式开始。

加布里埃尔•博里克总统的政府表明，他们支持试图取代奥古斯托•皮诺切特独裁留下的宪法。

周一，制宪会议结束，会议召开了整整一年，并起草了一份草案。

现在，1500万智利人将被强制重返投票站，来表达他们对新大宪章的支持或反对。

宪法改革是 2019 年大规模抗议活动的主要诉求之一，当时的学生领袖鲍里克（Boric）由此成为全国政治人物。

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阿根廷政府排除了实施普遍工资以消除贫困的可能性。

从总统府确认，该倡议得到了支持，但目前没有办法为这一倡议提供资金。

提案来自执政党本身，由前总统和现任副总统克里斯蒂娜•基什内尔宣布。

与她关系密切的立法者提出了这项提议，即支付相当于贫困线的“基本收入”，即每位成年人每月近 15000 比索，约合 100 美元。

在经济部长马丁•古兹曼辞职一周后，阿根廷正在发生着经济的不确定性。

古兹曼的继任者西尔维娜•巴塔基斯（Silvina Batakis）在周二宣誓就职后声称，其目标之一是“财政平衡”以及创造就业机会。_____________________________________________________

乌拉圭法官下令暂停 13 岁以下儿童的新冠疫苗接种。

这是按照抗疫苗组织的要求而决定的。

亚历杭德罗•雷卡里法官下令停止对儿童的接种活动，直到药物成分、与实验室的合同、益处和不利影响以及其他信息的公布。

乌拉圭卫生部则迅速宣布将对这一裁决提出上诉。

政府消息人士称，“有充分的科学证据表明疫苗接种计划可以挽救生命。”

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据西班牙城市政府称，墨西哥将收复大约 2000 件考古作品，这些作品将由巴塞罗那的一个家庭交还。

这些物品已经在加泰罗尼亚的墨西哥领事馆，并在被送往墨西哥之前由专家进行分类。

据官方消息称，拥有这些文物的家庭更愿意以匿名的方式交还物件。

在此框架下，墨西哥再次邀请了来自世界各地的私人收藏家效仿这个例子并归还属于其文化遗产一部分的作品。

墨西哥政府指出，这些物品“见证了原住民的身份和记忆”。________________________________________________________

体育

阿根廷女子曲棍球队雌狮队以7-1击败加拿大，连续第三次在西班牙和荷兰举行的世界杯上取得胜利。

阿根廷队是 2020 年东京奥运会的银牌得主，此前曾以 4-0 击败韩国和 4-1 击败当地西班牙。

雌狮队因此有资格进入四分之一决赛，她们将在下周三与一个待定的对手进行一场比赛。

拉普拉塔学生队在主场以 3-0 击败来自巴西的 Fortaleza 后，晋级了解放者杯的四分之一决赛。

阿根廷队现在将面对来自巴西的巴拉那竞技队，争夺南美足球最重要赛事的半决赛资格。