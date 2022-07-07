RAE华语节目 7月7日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-阿根廷：10名前军人在五月场集中营因侵犯人权被判刑

-海地：总统 乔弗内尔•莫伊斯被暗杀一周年

-尼加拉瓜：反对派市长被警察免职

- 阿根廷新任经济部长与国际货币基金组织对话并批准了偿还债务的协议

-阿根廷寻求加强对贩卖陨石的控制

-在阿根廷队之间的对决中，贝莱斯在击败河床后获得了南美解放者杯四分之一决赛的资格

阿根廷法官判处 19 名前军人在 五月场侵犯人权的行为。

那个布宜诺斯艾利斯郊外的军营是上届独裁时期阿根廷军队最大的集中营。

对于圣马丁联邦口述法庭而言，判决的事实是危害人类罪，尽管这些行为发生在 40 多年前。

被定罪者是陆军、海军、宪兵和布宜诺斯艾利斯警察局的前成员。

在 19 名被告中，有 10 人被判处无期徒刑，其中包括前将军奥马尔•里维罗斯，当时的五月场指挥官。

他们因非法剥夺自由、酷刑、杀人和性虐待而受到审判，他们伤害了近 350 名受害者。

据检察官办公室称，曾有 60万人被拘留者在五月场，其中只有 1% 幸免于难。

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海地总统乔弗内尔•莫伊斯被暗杀已经过去一年了。

2021 年 7 月 7 日，总统在首都太子港的家中被近 30 名武装人员枪杀。

被捕的嫌疑人中有几名前哥伦比亚士兵，据息暗杀与贩毒有关，但司法调查仍然停滞不前。

在袭击中幸存下来的莫伊斯的遗孀说尚未逮捕那些应对谋杀负责的人。

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在尼加拉瓜，反对派手中的五个城市被接近总统丹尼尔奥尔特加的立法者强行占领。

在警方的支持下，亲政府议员接管了 El Cuá、San Sebastián de Yali、Murra 和 El Almendro 的市长职位。

根据奥尔特加政府的说法，这些城市由失去合法地位的政党控制。

值得记住的是，去年，总统在因缺乏反对派候选人而受到质疑的选举中连续第四个任期连任。

其中几名申请人已被一项将“煽动外国干预”定为刑事犯罪的新法律拘留。

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新任经济部长西尔维娜•巴塔基斯 (Silvina Batakis) 批准了阿根廷与国际货币基金组织之间解决 440 亿美元债务协议的连续性。

这位新官员与国际货币基金组织的技术人员就今年早些时候商定的计划进行了交谈。

该基金的负责人Giorgieva 在推特上表示，与 巴塔基斯 的接触是卓有成效的。

正如她所说，该实体将继续“展望未来，继续建设性的理解，促进阿根廷的稳定和包容性增长。”

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一项法案旨在加强对阿根廷陨石贩运的控制。

该倡议旨在保护 Campo del Cielo 中分散的碎片，该区域由查科省和圣地亚哥德尔埃斯特罗省共享，面积为 200 平方公里。

该提案还旨在宣布该地区为国家遗产。

项目的发起人保证，阿根廷需要一个法律框架来打击非法贩运陨石。

在 Campo del Cielo，有一些天体的碎片，铁的成分很高，据天文学家称，这些碎片大约在 4 000 年前坠落。

在1980年发现的物品中，出土了一件名为“El Chaco”的物品，重达37吨。

当局估计，近几十年来，大约有 10 吨岩石被偷偷地从该财产中提取出来，然后被非法出售。

值得一提的是，Campo del Cielo 也是当地土著社区的圣地。_______________________________________________________

体育

在阿根廷球队之间的对决中，贝莱斯在击败河床后获得了南美解放者杯四分之一决赛的资格。

昨天的比赛以 0-0 结束，但贝莱斯在一周前的首回合比赛中以 1-0 获胜而晋级。

在周三的比赛中，河床抗议要求参照VAR取消进球。

塞巴斯蒂安•巴塔利亚已不再是博卡青年队的主教练，这一点得到了俱乐部的证实。

这位被人们铭记为博卡标志性球员的教练在周二对阵科林蒂安的解放者队被淘汰后卸职。

尽管几周前刚刚获得联赛杯冠军，但巴塔利亚还是离开了这个职位。