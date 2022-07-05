RAE华语节目 7月5日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-阿根廷：西尔维娜•巴塔基斯（Silvina Batakis）就任经济部长并保证她将寻求“财政平衡”

-厄瓜多尔：对土著抗议领袖的审判被推迟

-智利：加布里埃尔•博里克总统收到了新宪法提案的案文

-俄罗斯和委内瑞拉外长在莫斯科会晤

- 经过将近两年半的时间之后，恢复蓬塔阿雷纳斯和马尔维纳斯之间的航班

-体育：阿根廷青年橄榄球队不敌新西兰队

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西尔维娜•巴塔基斯就任阿根廷经济部长，

她在宣誓就职后几个小时后接受的一次采访中保证，她的管理层将寻求实现“财政平衡”。

这位经济学家接替了马丁•古兹曼（Martín Guzmán），后者因总统和副总统克里斯蒂娜•基什内尔（Cristina Kirchner）在经济管理方面存在分歧而于周末辞职。

周日晚上，两位领导人提名巴塔基斯为新的经济部长，她在 2015 年至 2019 年期间领导布宜诺斯艾利斯省财政部投资组合。

正如新部长透露的那样，她的优先事项将是：“财政偿付能力、经济计划的连续性以及增加就业和出口。”

他还预计，他将与国际货币基金组织进行沟通，以继续达成解决440亿美元债务的协议。

此外，他确认将推进公共服务资费制度的修改，让有需要的人得到补贴。

据报道，巴塔基斯周一还与前部长古兹曼会面，以进行过渡协调。________________________________________________

智利制宪会议向总统加布里埃尔•博里克提交了新的大宪章草案。

现在，该文本将在 9 月 4 日提交给强制性的全民公投，以供其批准或否决。

如果获得公投支持，草案将取代目前的大宪章，该大宪章于 1980 年在奥古斯托•皮诺切特独裁期间获得批准。

收到草案后，鲍里克说：“必须发生很多事情，牺牲很多生命才能讨论一部由民主辩论产生的宪法。”

起草新的《大宪章》是 2019 年抗议活动的主要要求之一，现任总统由此成为领导者。

在这些示威活动中，人们拒绝了皮诺切特主义的社会经济模式，这种模式产生了增长，但也产生了不平等。

大会提出的案文赋予国家更大的作用。

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在厄瓜多尔，原定于昨天开始的对领导 6 月抗议活动的土著团体 CONAIE 负责人 Iza 的审判被推迟。

Iza被指控在冲突期间“造成公共服务瘫痪”。

但主管法院宣布听证会“失败”，并将案件提交宪法法院。

厄瓜多尔爆发的疫情源于对燃料价格的索赔，并导致了两周多的罢工、纠察队、没收油井以及与安全部队的冲突。

大约六人被杀——包括一名士兵——数十人受伤。

6 月 30 日，吉列尔莫•拉索总统的政府与 CONAIE 达成协议，但面对可能重启的冲突，对Iza的审判产生了不确定性。_______________________________________________________

委内瑞拉外长卡洛斯•法里亚和俄罗斯外长谢尔盖•拉夫罗尔在莫斯科会晤，讨论双边关系。

在这个框架下，东道主自称是尼古拉斯•马杜罗总统政府和委内瑞拉反对派之间的调解人，以解决这个南美国家的政治危机。

与此同时，法里亚谴责了几个国家因与乌克兰的冲突而对俄罗斯实施的经济制裁。

他还质疑基辅从西方获得的军事支持，据他说，这“助长了冲突”。

在此背景下，拉夫罗夫强调，由于委内瑞拉外长担任驻莫斯科大使五年，与加拉加斯的关系将迅速改善。

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周末，恢复了智利蓬塔阿雷纳斯市与马尔维纳斯群岛之间的航班。

由于大流行，智利-巴西航空公司 Latam 的服务中断了 30 个月。

与 Covid 之前一样，每周与群岛的联系将包括每月在阿根廷的里奥加列戈斯市的停机。

在航班暂停期间，布宜诺斯艾利斯阿根廷航空公司提供了到马尔维纳斯的人道主义航班，但伦敦拒绝了这一提议。

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体育

阿根廷 20 岁以下橄榄球队 Los Pumitas 以 32-9 输给新西兰。

这是在澳大利亚布里斯班市举行的大洋洲橄榄球锦标赛的框架内进行的比赛。

本锦标赛的首场比赛，阿根廷以24比22的比分输给了本土球队。

Pumitas 将在 7 月 10 日再次出现在本届锦标赛对阵斐济的比赛中。