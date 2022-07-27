RAE华语节目 7月27日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-阿尔贝托•费尔南德斯总统在艾薇塔逝世 70 周年之际呼吁效仿她的榜样

-阿根廷经济部长在华盛顿确认遵守与国际货币基金组织的协议

-巴拿马：政府与抗议者开始对话后，路障被解除

-乌拉圭：司法部门撤销了一项停止儿科新冠疫苗接种的裁决

-墨西哥：新一批移民向美国进军

-足球：巴西和哥伦比亚将争夺女子美洲杯决赛

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在阿根廷前第一夫人逝世 70 周年之际，阿尔贝托•费尔南德斯总统呼吁效仿伊娃•庇隆的榜样。

总统在布宜诺斯艾利斯省查帕德马拉尔的一次行动中说，艾薇塔是一个“伟大的女人”，她“成功地在人民的灵魂中变得不可磨灭”。

费尔南德斯呼吁拿起胡安•庇隆将军妻子的“旗帜”，与那些反对阿根廷“生产、创造工作并继续发展”的人作斗争。

此外，他强调说，艾薇塔“说出一句铭刻在我们灵魂中的短语，‘哪里有需要，哪里就有权利。’”

7 月 26 日，在全国各地纪念前第一夫人逝世周年。

在布宜诺斯艾利斯，成千上万的人参加了“火炬游行”，向伊娃致敬。

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经济部长西尔维娜•巴塔基斯 (Silvina Batakis) 在华盛顿确认履行与国际货币基金组织的协议，以解决 440 亿美元的债务。

这位官员在阿根廷大使馆对记者说：“我们必须实现协议的目标，我们不是在谈论审查这些目标。”

在这些目标中，包括减少通货膨胀和财政赤字。

巴塔基斯昨天完成了对美国首都的访问，在那里他还会见了美国财政部、世界银行的当局以及谷歌和亚马逊的高管。

与此同时，政府为大豆生产商启用了一个特殊的制度来清算他们的谷物并将外币带入国内。

据政府称，由于贬值的传言，农村企业家在他们的领域中保留了相当于 200 亿美元的资金。

为了鼓励他们出售收成，总统府将允许他们以高于官方美元的价格出卖几乎所有的收成。

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在巴拿马，经过三周的封锁，开始清理路线。

这是劳伦蒂诺•科尔蒂佐总统的政府与抗议生活成本和燃料价值增加的示威者之间首次达成协议的结果。

本周，执政部门同意将汽油价格从每加仑 5.20 降至 3.25。

此外，还下令冻结以食品为主的70多种大众消费品的价格。

据巴拿马当局称，7 月 26 日，高速公路已经呈现正常车辆流量。

根据总统的说法，他的政府“尊重示威的权利”，但“没有扰乱公共秩序，侵犯第三方的权利，更不用说破坏行为了”。______________________________________________________

在乌拉圭，大法官撤销了一项停止为男孩和女孩接种 Covid 疫苗的裁决。

应反疫苗团体的要求，法院已下令暂停接种。

但乌拉圭上诉法院取消了该措施，并使接种活动得以继续。

卫生部解释说，明天将恢复对 11 岁以下儿童的疫苗应用。

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在墨西哥，一支新的移民大篷车正在向北推进，目的是到达美国。

本周一，约有 4000 人——尤其是中美洲人——从塔帕丘拉离开。

这群人在那个城市停留了 10 天，等待收到到达边境的文件。

但由于当局没有做出回应，移民们决定继续前往惠特斯拉，并在国家移民局当地办事处提出请求。

大篷车队队长报告说，游行队伍中有 600 多名儿童。

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体育

在女足美洲杯半决赛中，巴西队以 2-0 击败巴拉圭队，并将在本周六与当地球队哥伦比亚队进行决赛。

凭借昨天的胜利，巴西队在 2023 年澳新世界杯和 2024 年巴黎奥运会上获得了席位。

另一方面，乌拉圭前锋路易斯•苏亚雷斯宣布，他已经达成了重返祖国蒙得维的亚国家队的预先协议。

这项安排将持续三个月，直到卡塔尔世界杯，35岁的苏亚雷斯将作为乌拉圭国家队的代表之一参加比赛。

如果实现，这位前巴塞罗那队员将回到他在 2005 年作为职业足球运动员首次亮相的俱乐部。