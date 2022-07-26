RAE华语节目 7月26日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

- 伊娃•庇隆逝世 70 周年

-经济部长在华盛顿获得国际货币基金组织的支持

-在加拿大，教皇弗朗西斯科为天主教会虐待土著人民的行为道歉

-巴拿马政府与抗议者原则上达成协议

-阿根廷政府将对接种 Covid 19 疫苗而产生不利影响的人进行补偿

-足球：阿根廷女足在美洲杯半决赛中不敌哥伦比亚

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在华盛顿，阿根廷经济部长西尔维娜•巴塔基斯得到了国际货币基金组织的支持。

国际货币基金组织主任克里斯塔利娜•乔尔吉耶娃在推特上表示，她与部长的会面“富有成效”。

乔尔吉耶娃还强调了巴塔基斯“加强财政可持续性”的“初步努力”。

这位阿根廷官员还在美国首都与世界银行和美国财政部的当局会晤。

巴塔基斯之行旨在确认与国际货币基金组织达成的解决 440 亿美元债务的协议。

在经济部长访问华盛顿之际，阿根廷政府正采取措施遏制通胀和美元压力。

值得一提的是，在非正规市场，美元在几周内的升值超过 40%。

这导致与官方价格的差距。

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本周二是 Eva Perón 逝世 70 周年纪念日，阿根廷各地举行仪式和悼念活动。

她是这个国家的历史人物，作为第一夫人，她成为了特别是穷人的偶像。

1952 年 7 月 26 日，她去世后，她的故事成为了享誉全球的神话。

在纪念她的各种活动中，阿根廷重要的工会 CGT 在布宜诺斯艾利斯举行“火炬游行”。

正义党则在其首都的总部组织活动，以纪念“一位改变历史的女性”。

伊娃在 33 岁时死于子宫癌，此前几个月她拒绝了成为她丈夫、当时的总统胡安•多明戈•庇隆 (Juan Domingo Perón) 的竞选伙伴。_______________________________________________________

在加拿大，教皇弗朗西斯科本周一要求“宽恕”“许多基督徒对土著人民犯下的邪恶”，这些罪行在 19 世纪90 年代期间在北美国家运营的寄宿学校中发生。

他还感叹教会成员的“殖民心态”导致当地人“文化破坏”，教皇的话后来强调了这一点。

教皇在不同民族的约 2000 名代表面前说：“我很抱歉，不幸的是，许多基督徒采取了压迫土著人民的权力的殖民主义心态；我很痛楚。”

教皇在加拿大政府设计的 139 所寄宿学校中的一所正在运营的地区发表讲话，有 15万名与父母失散的本土儿童经过该地区使他们的风俗习惯西化。

在土著领导人中，阿伯塔州梅蒂斯民族总统奥黛丽•波伊特拉斯说，这些话被视为“一种希望，是第一步”。

在总理贾斯汀•特鲁多 (Justin Trudeau) 见证下的讲话中，教皇毫不吝啬形容词，并将加拿大政府部署的 139 所寄宿学校描述为“灾难性政策”，其中约 50 所由基督教机构管理。受害者估计超过 4500 人。

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巴拿马危机：政府和社会之间的第一份协议。

劳伦蒂诺•科尔蒂索总统的政府本周一与社会组织达成了第一份协议，以结束三周多前开始的抗议生活费用的活动，这是近年来在巴拿马最大规模的示威活动。

行政当局决定将基本菜篮子的价格降低 30%，为此将实施多项配套措施，如对 72 种产品设定价格上限、补贴国民产品消费和降低关税。

这些产品包括鸡胸肉和鸡腿肉、鱼、黄瓜、芹菜、西兰花、胡萝卜、甜椒、黄洋葱、红糖、木瓜、芒果和时令水果。

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阿根廷政府将赔偿那些因接种任何 Covid 疫苗而遭受不良影响的人。

总统府为受害者实施了“赔偿基金”，他们必须登记才能获得赔偿。

当局将逐案评估，以确定疫苗接种的负面后果，并确定赔偿是否合适。

根据官方公报公布的措施，在死亡或完全残疾的情况下，受影响的人最多可以获得900万比索，约合7万美元。______________________________________________________________

足球 - 女子美洲杯

阿根廷国家队在半决赛中0-1负于赛事东道国哥伦比亚，被淘汰出局。

当地人以其身材占了上风，Linda Caiceco，年仅 17 岁。

凭借这场失利，阿根廷队未能实现打入美洲杯决赛并确保获得2024年巴黎奥运会参赛资格的目标。

不过，阿根廷仍然有机会在澳大利亚和新西兰的世界杯上获得一席之地。

为了获得资格，阿根廷人必须在周五对阵巴西或巴拉圭的比赛中赢得第三名。

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美洲是新闻

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厄瓜多尔：官方指数确认25% 的人口处于贫困状态

厄瓜多尔25%的人口处于贫困状态，10.7%的人生活在极端贫困中，共有42.9%的公民经历严重的经济困难，这种情况在农村地区更为严重。

该数据来自国家统计和人口普查研究所（INEC）的最新报告，该报告显示，四分之一的厄瓜多尔人每月生活费为 87.57 美元，这意味着他们只能勉强支付 12% 的基本食物篮子。

2022 年 6 月，在通胀的推动下，基本篮子达到 751.04 美元，创历史最高水平。

根据国家统计和人口普查研究所，当一个人的人均家庭收入低于每月49.35美元，即只能支付基本篮子的6.57%时，即处于极度贫困状态。 但这些数字与 2021 年同月相比，2022 年 6 月的贫困率和极端贫困率还是有所下降。

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由于腐败，美国禁止巴拉圭前总统卡特斯入境

巴拉圭媒体报道，美国政府宣布已将巴拉圭前总统奥拉西奥•卡特斯列入其“严重腐败”人员的“恩格尔名单”，并决定禁止他进入美国并冻结其在该国的资产。

与此同时，卡特斯认为这些措施“毫无根据和不公平”。 该措施还涉及到胡安•巴勃罗、索菲亚和前总统的孩子玛丽亚•索尔•卡特斯。华盛顿驻亚松森大使马克•奥斯特菲尔德在新闻发布会上宣布了这一消息。

这位外交官说：“卡特斯利用巴拉圭总统阻挠对涉及他的搭档的跨国犯罪进行调查。”

他补充说，这“允许”这位前总统“参与腐败、恐怖主义和其他被美国视为非法的活动”。

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玻利维亚：阿尔塞说他们拥有“令人羡慕的经济稳定”

玻利维亚总统路易斯•阿尔塞（Luis Arce）强调，由于政府实施的社会和经济政策，玻利维亚拥有“许多国家高度羡慕的稳定”。

他强调货币和财政政策必须“越来越多地具有社会内容，而不是简单的技术官僚内容或经济学书籍手册内容”，因为世界正面临“观念变化的时代”。