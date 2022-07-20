RAE华语节目 7月20日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

总统说“ 阿根廷司法急需重大改革”

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阿根廷复苏重水工业厂

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由于有利的货币兑换，外国人来阿根廷旅游业蓬勃发展

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纪念纳帕尔皮大屠杀 98 周年

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阿尔贝托•费尔南德斯总统周二表示，司法“被剥夺了合法性，迫切需要进行深入和民主的改革”，指的是副总统克里斯蒂娜•费尔南德斯•德•基什内尔周一发表的批评最高法院的出版物。

此外，总统坚持需要“重建一个尊重和执行宪法权利的联邦司法”。

总统还分享了副总统周一在推特上发布的信息，她在推特上批评了最高法院，并申明“一个司法权力已经成为一个政党、大屠杀的保护者和反对它的政治力量的迫害者”，这将“公民置于缓刑的境地”。

关于副总统周一对其“判决”这一事实所说的话，总统说，“这一判决使司法系统的客观性和法院成员的道德适用性陷入危机。”

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国家原子能委员会 (CNEA) 与内乌肯当局一起重启重水工业工厂的运转，该工厂于 2017 年停用。该工厂为在阿根廷运行的的天然铀核电站的运行有一个必不可少的生产。

这家工厂位于阿根廷巴塔哥尼亚内乌肯省的阿罗伊托。工厂利用利迈河富含同位素的水来生产重水。这些是使用天然铀作为燃料的核反应堆运行的基本要素。

马克里政府于 2017 年下令暂停工厂的运转，并迫使国家原子能委员会从罗马尼亚进口重水用于阿根廷工厂的运营，因此该机构现在正在制定重新启动其的计划。

重水不仅是核电站的输入，它还用于医药和工业领域，其他国家已经联系阿根廷评估其出口情况。

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虽然阿根廷正处于另一场经济危机之中，但在过去的两周里，来自巴西和乌拉圭的游客数量激增，他们利用外汇差价来阿根廷旅游。

据阿根廷旅游部统计，仅在6月份，就有超过20万乌拉圭游客入境，7.7万人没有过夜，购物后当天返回。

其中，上半年来阿根廷的游客最多的国家的前10名中巴西居首，乌拉圭和智利紧随其后。 还有来自巴拉圭、美国、西班牙、玻利维亚、秘鲁、法国和哥伦比亚的游客。

乌拉圭旅游部副部长 Remo Monzeglio 表示，利用汇率优势，到阿根廷的购物旅游“已经满员”。 许多人甚至开着自己的车辆上路，以利用今天对我们有利的汇率差异。”

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捍卫土著人民权利的组织在本周二纪念纳帕尔皮大屠杀 98 周年，这是在今年发生的真相审判之后，阿根廷政府承认其对当前查科省发生的大屠杀负有责任。

库姆代表塞尔吉奥•洛佩斯指出，纳帕尔皮“是一个多次斗争的过程，今天我们已经取得了有利的结果，国家必须保证对我们在 1924 年被屠杀的库姆和莫库特人进行历史性赔偿。”

纳帕尔皮大屠杀是在 1924 年 7 月 19 日对土著人民进行种族灭绝的框架内犯下的反人类罪，当时有一百多名警察、宪兵和定居者枪杀了为改善生活和工作条件而抗议的库姆和莫库特社区的成员。

在那一天和随后的其他日子里，有 400 多人被谋杀和肢解，包括女孩、男孩、妇女、男人、老人和女人，后来被埋在万人坑中。

5 月 19 日星期四，根据联邦法官 Zunilda Niremperger 的判决，结束了纳帕尔皮大屠杀真相审判，确定国家应对大屠杀负责，并认为这些罪行是在对土著人民进行种族灭绝的过程中犯下的危害人类罪。

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来自外交部的消息

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开启南方共同市场峰会：与巴西的紧张局势和全球挑战

本周三在距离巴拉圭首都亚松森 15 公里的卢克市举行第六十届南方共同市场峰会，峰会将讨论一系列经济问题，其中对巴西关税政策的分析尤为突出，该政策于 5 月单方面削减对于某些特区外产品，与新加坡就“最先进”贸易协定进行谈判的进展，以及 2019 年与欧盟签署的条约的后续行动。

组成该集团的国家的四位总统中的三位已确认出席会议：阿尔贝托•费尔南德斯（Alberto Fernández），代表阿根廷；东道主马里奥•阿卜杜•贝尼特斯；和乌拉圭国家元首路易斯•拉卡勒•普。

巴西将由其经济部长保罗•盖德斯和外交部长卡洛斯•阿尔贝托•弗兰卡代表，他们将在阿根廷、巴拉圭和乌拉圭的同行面前捍卫集团内最具争议的方面之一：单方面降低关税在俄罗斯入侵乌克兰的经济影响下对抗通货膨胀的一种方法。

5月，巴西政府降低了6195种商品的进口关税，包括豆类、肉类、意大利面、饼干、大米、建筑材料等商品。

阿根廷外交部表示，博尔索纳罗的措施“不包括汽车行业或被视为敏感的产品”，这是两国及时商定的。

除此之外，再加上乌拉圭还打算自主签订双边协议。 拉卡勒•普自 2020 年 3 月就任总统之前就提出了这一想法，并在几次南方共同市场会议上保持该观点。

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卡菲罗外长表示，阿根廷将继续支持“国际和公平的包容性健康”

外交部长圣地亚哥•卡菲罗参加了由日本外相林义政和美国国务卿安东尼•布林肯召集的关于全球行动计划 COVID-19 的外长会议。除世界卫生组织总干事谭德塞外，来自二十多个国家的部长也参加了会议。

在这个论坛上，外交部长重申“针对 COVID-19 的药物、治疗方法和疫苗是全球公共产品，必须在全世界公平、公正地分配，不得有排斥、条件或延误。”

他还欢迎世界贸易组织 (WTO) 最近就部分豁免专利达成的协议，这将允许在未来 5 年内向发展中国家授予 COVID-19 疫苗的强制许可。

然而，他也保证，该决定“必须伴随新的承诺，促进技术转让和国际融资，以提高发展中国家的卫生能力。”

在这方面，他说，对阿根廷来说，“健康是一项基本人权，我们的宪法和国际人权法规都承认这一点。”出于这个原因，他强调，根据这一原则，“我们再次重申，针对 COVID-19 的药物、治疗方法和疫苗是全球公共产品。”

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强调了 2022 年前 5 个月的出口创纪录

经济部长西尔维娜•巴塔基斯（Silvina Batakis）和外交部长圣地亚哥•卡菲罗（Santiago Cafiero）举行了一次工作会议，他们分析了外贸统计数据，并强调出口“在今年前 5 个月处于创纪录水平”。

根据这些数据，部长们指出达到了 359.17 亿美元，这是“这一时期的最高历史数值，比 2013 年 1 月至 5 月的记录高出 13%”。

出口增幅最大的产品是小麦、玉米、原油和生物柴油。这些是由价格上涨推动的，但数量也有所增长，工业原产地制造商的出口值自 2013 年以来最高。

阿根廷的三个主要合作伙伴是巴西、中国和美国。与智利、荷兰、印度、秘鲁、印度尼西亚和阿尔及利亚的贸易顺差最高。