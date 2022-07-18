RAE华语节目 7月18日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-费尔南德斯在重新开放科技城 Tecnópolis时说：“未来在于知识的发展”

-通往智利的主要过境点仍然被禁止通行

-三年时间，水产养殖成为最具潜力的生产部门之一

-在全国范围内开始放寒假

-本周之始天空晴朗，AMBA 最高气温 16 度

-AFA 参与提高摩托车头盔使用意识活动

总统出席了以“主权阿根廷，创造未来”为口号的展览开幕式，人们可免费入场。

阿尔贝托•费尔南德斯总统上周日呼吁“在 Tecnópolis 学习国家在文化、教育、科学、技术方面所做的一切”，并表示“国家的未来在于知识的发展”。

总统说：“寒假即将到来，我希望有很多家庭来到 Tecnópolis，了解国家在文化、教育、科学和技术方面所做的一切。”

费尔南德斯强调，当阿根廷投资这些领域时，“确实相信我们正在投资于国家的未来”，而 Tecnópolis 是一个以有趣的方式进行展示的机会。

通往智利的主要过境点仍然被禁止通行

由于 10 天前开始下的大雪以及积雪和结冰阻碍了车辆通行，门多萨省和内乌肯省的陆路过境点仍然被关闭。

据道路消息人士报道，由于恶劣的天气条件，连接阿根廷和智利的主要国际通道本周一继续关闭。

在 Cristo Redentor 国际通道，平均每天有 1000 辆卡车从邻国到智利，从智利到其他南方共同市场国家。

为此，在Cristo Redentor通道的走廊区域，7号国道附近，从门多萨市到乌斯帕拉塔，停着2800多辆卡车等待道口开通。

边境和国道当局将在一天中评估是否有条件清理国际通道并在降雪停止时使其能够畅通。

三年时间，水产养殖成为最具潜力的生产部门之一

8个省份在该行投入2500 多万美元的投资和宣布项目投资7000 万美元，从 2019 年的产量 2100 吨增加到 2021 年的 3833.7 吨。今年预计为 5,170 吨。

在农业部与企业的共同努力下，水产养殖在过去三年中的产量翻了一番，因此成为国家最具潜力的生产部门之一。去年的出口量从 154 吨跃升至 1500 吨。

2024 年和 2025 年的预测量将超过 25000 吨，这使得这项活动成为最具潜力的活动之一。

渔业部副部长卡洛斯•利伯曼 (Carlos Liberman) 向 Télam 解释说：“在世界上，人类消耗的蛋白质中有一半以上来自水产养殖，我们国家在其设计、实施和发展方面不能落后。”

在全国范围内开始放寒假

布宜诺斯艾利斯、查科、科连特斯、福尔摩沙、圣克鲁斯、圣地亚哥德尔埃斯特罗和火地岛的城市和省份，教师和学生将放假到 7 月 29 日。几个学区宣布，他们将分析新的时间表设计，以适用于小学延长每周一小时的课程。

自一周前又有16个省开始年中假期以来，八个地区从本周一开始了他们的寒假，全国所有的学生和教师都在放假。

值此之际，布宜诺斯艾利斯市和省、查科、科连特斯、福尔摩沙、圣克鲁斯、圣地亚哥德尔埃斯特罗和火地岛将开始持续到 7 月 29 日的假期。

尽管在冠状病毒大流行之后，大多数省份都下令让学生和教师完全休息两周而不进行任何活动，但几个地区的教育当局宣布，他们将分析设计以适用于小学的新的时间表，与国家政府商定延长每周一小时的课程。

本周之始天空晴朗，AMBA 最高气温 16 度

明天星期二，预计天气晴朗，最低温度为 6 度，最高温度为 16 度。

据国家气象局 (SMN)报道，本周一在布宜诺斯艾利斯市及其周边地区早上天空晴朗，下午部分多云，估计最低温度为 6 度，最高温度为 16 度，西风向东南旋转。

周三也将出现晴朗的天空和温度轻微的上升，最低为 8 度，最高为 18 度。

AFA 参与提高摩托车头盔使用意识活动

在“如果你使用摩托车，不要忘记：头盔拯救生命”的口号下，国家道路安全局和职业足球联盟开展了一场致命事故预防运动。

国家道路安全局 (ANSV) 与阿根廷足球甲级联赛职业足球联盟 (LFP) 一起发起了一项宣传，以促进摩托车头盔的使用，并在全国锦标赛的第八个日期进行传播。

7 月 14 日，在圣地亚哥德尔埃斯特罗的中央科尔多瓦和恩特雷里奥斯的帕特罗纳托的比赛之际，这场运动的口号“如果你使用摩托车，不要忘记：头盔拯救生命”开始为人所知。

这不是该机构和阿根廷足球的第一次一起开展宣传活动，因为在 2020 年签署了一项协议，开展道路宣传活动“我为你失去我的生命，这就是为什么我要戴头盔”。