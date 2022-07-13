RAE华语节目 7月13日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

- 阿根廷经济：企业保障供应

- 一位美国前高级外交官承认策划了政变

- 智利国会授权对基础设施进行军事监管

- 美国和墨西哥总统在白宫会面讨论移民问题

- 阿根廷卫生部确认一宗麻疹病例

- 足球：阿根廷队在女子美洲杯中击败秘鲁

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食品生产商和超市保障了对阿根廷市场的供应。

生产部长肖利在新经济计划的框架内接待了公司代表。

鉴于官方关于获取外汇的政策，这位官员听取了公司对所需物资进口的担忧。

一位商人告诉记者，政府已承诺解决私营部门的问题。

肖利在会后表示，正在努力确定哪些进口是必要的，以免不阻止工业的复苏。

最近几周，当局收紧了使用美元支付国外进口，以避免中央银行的储备下降。

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一位前美国官员承认曾协助策划了政变。

约翰博尔顿是前总统唐纳德特朗普的安全顾问，也曾为其他三位共和党领导人工作。

在接受 CNN 采访时，博尔顿在 2021 年 1 月 6 日袭击国会大厦的听证会期间为特朗普辩护。

在这种背景下，这位前外交官说：“作为一个帮助策划政变的人，不是在这里，而是在其他国家，这需要做很多工作，而华盛顿发生的事情并非如此。”

例如，博尔顿提到了 2019 年委内瑞拉发生的针对总统尼古拉斯•马杜罗的未遂政变，尽管他澄清说，在这种情况下，美国“没有太多参与”。

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美国总统乔•拜登和墨西哥总统安德烈斯•曼努埃尔•洛佩斯•奥夫拉多尔在白宫会面，移民问题是会谈涉及的主要问题。

在这个框架下，奥夫拉多尔要求拜登扩大签署临时工作签证。

奥夫拉多尔要求：“允许来自不同领域的工人、技术人员和专业人士抵达美国。”

奥夫拉多尔提醒拜登，在上世纪30 年代，当时的总统富兰克林•罗斯福制定了一项计划，雇用了数千名墨西哥农民。

墨西哥总统说：“我们现在提议的类似于那个计划。”

乔•拜登强调他的政府正在带头通过法律渠道创造就业机会。

他还指出，2021年，向墨西哥人发放了30万份非农业工作临时签证，这是创历史记录的。

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在智利，国会授权部署军队来保护所谓的“关键基础设施”。

这样，政府就可以派兵，而不必宣布进入紧急状态。

该举措以 97 票赞成、17 票反对和 28 票弃权获得通过。

其主要目的是在与马普切原住民发生冲突的情况下保护智利南部的道路、生产设施和建筑物。

那里频繁发生路障，并报告了对人员和财产的袭击。

土著人民要求尊重他们对这些领土的祖传权利，如今这些领土被采矿和林业公司开采。

获批的提案将“公共设施、系统或基本服务”确定为关键基础设施。

还有“影响人口健康或供应、经济活动、环境或国家安全的设施”。

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卫生部证实阿根廷有一例麻疹病例。

这是一个两岁的女孩，居住在布宜诺斯艾利斯省的维森特洛佩斯。

据消息人士称，这名未成年人可能是被一位从欧洲和非洲旅行归来的亲戚感染的。

卫生当局表示，已经对患者的接触者进行了监测。

政府说，美洲地区“证明在 2016 年消除了阿根廷麻疹的地方性传播”。

同一消息来源称，2017 年至 2019 年期间，美洲登记了 40000 多起病例，其中 93% 发生在巴西和委内瑞拉。

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体育

在哥伦比亚举行的女足美洲杯中，阿根廷以 4-0 击败秘鲁。

B 组的阿根廷队在对巴西以相同的比分落后后设法将分数又拉了上来。

阿根廷人现在将在周五面对乌拉圭，后者以 3-0 击败巴西。

2022 年美洲杯哥伦比亚将授予 2023 年澳新世界杯三个名额和 2024 年巴黎奥运会两个名额。

在迄今为止举办的八场洲际锦标赛中，巴西赢得了七场，阿根廷2006 年赢得了一场。

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