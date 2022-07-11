RAE华语节目 7月11日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-阿根廷：新任经济部长介绍她的经济计划

-巴西：亚马逊森林砍伐创下新纪录

-智利：据调查，多数智利人将在9月4日的全民公投中否决新宪法

-阿根廷的Covid：感染率再次上升，上周增加了近20%

- 疏散门多萨山区被雪困的数百人

- 曲棍球世界杯：四分之一决赛中雌狮队的对手将是英格兰

阿根廷新任经济部长西尔维娜•巴塔基斯 (Silvina Batakis) 在她的第一次新闻发布会上介绍了她的管理方针。

在此框架下，该官员批准遵守与国际货币基金组织达成的解决 440 亿美元债务的协议。

她还宣布，所有公共机构都必须遵守其预算，并且不会获得额外的资金。

从这个意义上她还说，暂停聘用国家工作人员。

巴塔基斯说：“我是一个非常相信财政平衡的人。”

此外，他表示，汇率是平衡的，今年的粮食收成将创历史新高。

部长还确认实施了新的公共服务费率系统，这意味着只有需要的家庭才能获得补贴。

她还宣布加强控制以防止投机和保证公平竞争，以遏制价格过度上涨。

在此背景下，她强调了国际形势的复杂性，乌克兰战争对国际食品和能源价格产生了影响。

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今年上半年，亚马逊地区的森林砍伐打破了新纪录。

美国国家空间研究所 INPE 的一项研究揭示了这一点。

据此消息来源称，2022 年上半年，近 4000 平方公里的森林消失，相当于纽约市面积的五倍。

据环保组织称，缺乏控制的Jair Bolsonaro 政府有利于森林砍伐的增加。

巴西的伐木旨在为庞大的农业、采矿或非法木材贸易清理土地。

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根据一项调查，大多数智利人将在 9 月 4 日的公民投票中反对新宪法。

Pulse Citizen 咨询公司的一项民意调查显示，经过一年的工作，55.7% 的受访者将投票反对制宪大会一周前提出的文本。

根据同一消息来源，44.3% 的人将支持新的大宪章，而 15% 的选民仍未决定。

宪法改革是 2019 年大规模抗议活动的主要诉求之一。

2020 年，绝大多数人在公民投票中表示支持起草新文本，取代从奥古斯托•皮诺切特独裁统治中继承下来的宪法。

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在经历了两个多月的下降趋势之后，阿根廷的冠状病毒感染量再次增加。

根据卫生部的数据，过去 7 天新增近 32000 例病例，比前一周增加 17%。

在此期间，还确认了 36 人死于 Covid，自 2020 年 3 月大流行开始以来，阿根廷的总死亡人数已超过 12,9万人。

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500人从阿根廷和智利之间的安第斯山脉的通道撤离，他们被雪困住了。

上周六下午，通过门多萨省 Paso Cristo Redentor 的交通因强风暴而中断。

数十辆汽车、卡车和公共汽车被道路封锁所困。

就在上星期天，国家公路队设法清理道路，使车辆开始从高度为 3200 米的边境哨所下行。

宪兵队和陆军协助不得不在该地区过夜的人们，气温非常低。

一位年轻的滑雪者在乌斯怀亚被雪掩埋，多亏了一条狗才救了他一命。

那是周六在军事冰川，一场雪崩让两名正在滑雪的人险些丧生。

救援人员迅速找到了滑雪者的位置，这要归功于一只 10 岁的拉布拉多犬“Tango”，它接受过这种情况的训练。

据消息人士透露，这名年轻人在一米半的积雪下度过了大约 90 分钟。

体育

英格兰队将在曲棍球世界杯四分之一决赛中与阿根廷雌狮队对阵。

阿根廷人将在世界标准时间本周三 19:30 寻求进入半决赛的机会。

在 2020 年东京奥运会上获得银牌的雌狮队将在 2002 年和 2010 年之后寻求参加其第三次世界杯。

在足球领域，竞技俱乐部在阿根廷最重要的比赛之一，所谓的“阿韦拉内达经典赛”中以 1-0 击败了独立队。

与此同时，博卡2-1输给了圣洛伦索，而河床在自己的球场上以2-0惨败给了戈多伊克鲁斯德门多萨。