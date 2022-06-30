RAE华语节目 6月30日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-阿根廷政府保证未来几天柴油供应将正常化

-厄瓜多尔政府和土著人民恢复对话

-哥伦比亚候任总统古斯塔沃•佩特罗与前总统阿尔瓦罗•乌里韦会晤

-智利：由于与马普切人的冲突，政府延长了南部的紧急状态期限

-阿根廷中央银行购买了六年来最大数量的美元

-解放者杯：在阿根廷队之间的决斗中，贝莱斯击败了河床

阿根廷政府保证，柴油供应将逐步正常化。

内政首席部长胡安•曼祖尔（Juan Manzur）在燃料缺乏影响运输和生产的情况下做出了上述的表态。

据该官员称，未来几天将有五艘柴油船抵达，燃料进口减税措施将生效。

部长们表示，阿根廷的四家炼油厂正在以 100% 的速度生产柴油。

曼祖尔指出，短缺是由于经济复苏和与邻国价格不对称导致需求增加的结果。

这导致今年上半年来自乌拉圭、智利、巴西、巴拉圭和玻利维亚的司机穿越到阿根廷为他们的车辆加油。

在此背景下，农业生产者抗议柴油缺乏影响种植，并宣布7月13日不出售粮食，要求政府解决这一问题。