RAE华语节目 6月29日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-政府庆祝阿尔贝托•费尔南德斯总统在与鲍里斯•约翰逊会面时对马尔维纳斯的立场

-厄瓜多尔总统吉列尔莫•拉索在一名士兵死亡后暂停与土著人民的对话

-美国代表团访问委内瑞拉，实现关系正常化

-俄罗斯提议阿根廷加入新兴经济体的金砖国家集团

-布宜诺斯艾利斯在国际排名中被选为拉丁美洲“最佳学生城市”

-拉斐尔•纳达尔在温布尔登史诗般的决斗后称赞他的阿根廷对手胡安•巴勃罗•塞伦多洛

政府方面强调了阿尔贝托•费尔南德斯总统在会见鲍里斯•约翰逊时对马尔维纳斯的坚定态度。

对于外交大臣圣地亚哥•卡菲罗来说，英国首相“已经没有论据了”。

阿根廷总统告诉约翰逊，如果不启动群岛谈判，与英国的关系就不会取得进展。费尔南德斯在 G7 峰会期间在德国会见了英国首相，阿根廷作为主宾国参加了峰会。

返回布宜诺斯艾利斯后，卡菲罗在一次电台采访中透露，英国首相被阿根廷国家元首的言论“惊住”了。

据外长称，约翰逊试图讨论阿根廷能源、采矿和农业问题，但当费尔南德斯呼吁开展就马尔维纳斯群岛问题对话时，会议失败了。