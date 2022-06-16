RAE华语节目 6月16日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。制作：希尔瓦娜•阿韦亚内达，网页：朱利安•科尔特斯和新闻撰写：费尔南多•法里亚。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

- 据巴西警方称，一名被拘留者承认埋葬了失踪记者和人类学家的尸体

-阿根廷法官下令调查滞留在布宜诺斯艾利斯机场的委内瑞拉国旗飞机

-哥伦比亚最高法院下令在 6 月 19 日星期日总统投票前举行辩论

-联合国要求厄瓜多尔政府尊重抗议权

-阿根廷国会批准了一项文化项目融资法

-阿根廷的冠状病毒大流行过后两年多后，布宜诺斯艾利斯市，戴口罩成为可选性

-体育：博卡青年队击败蒂格雷，河床还未在当地锦标赛中获胜