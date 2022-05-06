RAE华语节目 5月6日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。节目制作：西尔瓦娜•阿维拉内达（Silvana Avellaneda），网页：朱利安•科尔特斯（Julián Cortez）和新闻撰写：费尔南多•法里亚（Fernando Faria）。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

-罗萨里奥的一名男孩被诊断出患有肝炎，但当局确认这是“孤立病例”

- 根据哥伦比亚政府的说法，“自巴勃罗•埃斯科巴以来最大的毒枭头目”被引渡到美国

-智利制宪会议批准将土地归还原住民

-阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯下周前往欧洲

- 阿根廷国会通过了生产医用大麻的法律

-体育：河床与福塔莱萨踢成平局，距离晋级南美解放者杯 16 强仅一步之遥