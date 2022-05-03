RAE华语节目 5月3日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。节目制作：西尔瓦娜•阿维拉内达（Silvana Avellaneda），网页：朱利安•科尔特斯（Julián Cortez）和新闻撰写：费尔南多•法里亚（Fernando Faria）。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

- 贝尔格拉诺将军巡洋舰的幸存者在该巡洋舰沉没 40 年后向在公海阵亡的战友致敬

-哥伦比亚：在民意调查中领先的左翼候选人谴责谋害其生命的阴谋

-美国将尼加拉瓜、古巴和委内瑞拉排除在下一次在洛杉矶举行的美洲峰会之外

- 阿根廷前副外长否认醉酒后与英国签署协议

-阿根廷政府提议延长产假和陪产假

-国际足联制裁阿根廷国家队推迟预选赛的开始

-美洲是新闻