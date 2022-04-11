RAE华语节目 4月11日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。节目制作：西尔瓦娜•阿维拉内达（Silvana Avellaneda），网页：朱利安•科尔特斯（Julián Cortez）和新闻撰写：费尔南多•法里亚（Fernando Faria）。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至

qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

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新闻的主要内容：

-阿根廷与玻利维亚签署协议，将天然气进口量增加三倍

-阿根廷支持将俄罗斯排除在联合国人权理事会之外

-智利：新政府提出了一项雄心勃勃的经济复苏计划

-阿根廷驻以色列大使因贪污辞职

-秘鲁：国会第三次试图罢免佩德罗•卡斯蒂略总统

- 学生队在解放者杯比赛中击败贝莱斯，竞技俱乐部在南美杯中首次亮相

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