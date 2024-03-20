RAE华语节目 3月20日(请点击阅读)

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El presidente Milei participó del acto homenaje a víctimas del atentado a la Embajada de Israel

米莱总统参加以色列使馆遇袭事件遇难者悼念仪式

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号召发起纪念 3 月 24 日“记忆、真理与正义日” 大规模游行

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多年后，伊莎贝尔·庇隆再次出现在西班牙并获得殊荣

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登革热：政府排除将疫苗纳入强制接种计划的可能性

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阿根廷与萨尔瓦多进行友谊赛

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以色列大使馆遇袭事件造成 22 人死亡、数百人受伤，在纪念该事件 32 周年之际，哈维尔·米莱 (Javier Milei)参加了本周一向遇难者致敬的活动。

他与副总统维多利亚·比利亚罗埃尔一起参观了位于布宜诺斯艾利斯市阿罗约街和苏伊帕查街交叉口的以色列广场，这里以前是以色列大使馆所在地。

米莱是24年来第一位出席这一仪式的总统。 这一姿态意味着与以色列的联盟又迈出了一步，这一联盟始于谴责10月7日哈马斯恐怖袭击、在耶路撒冷设立阿根廷大使馆的想法以及他在欧洲之行访问以色列期间。

据证实，1992 年 3 月 17 日下午 2 点 45 分，一辆福特 F-100 卡车撞向大楼，并引爆了车上携带的炸药：袭击造成 22 人死亡、数百人受伤。

这引起爆炸和建筑物几秒钟之内就变成了废墟。 此外，附近的一座天主教堂和一所学校也受到了损害。

该事件已受到最高法院以及联邦调查局和以色列摩萨德情报机构等国际组织的调查。 2022 年，后者确信真主党组织是这些事件的始作俑者。 迄今为止，此案没有被定罪或被拘留的人。

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CGT和CTA工会领导人以及人权组织的代表本周一宣布，呼吁在3月24日，即上次军民政变41周年之际进行“具有历史性的游行”。

此次游行的口号是“三万个保为国家的理由，不再策划苦难”。

五月广场祖母会主席埃斯特拉·德·卡洛托 (Estela de Carlotto) 参与了这一号召。

佩雷斯·埃斯基维尔表示，呼吁纪念记忆、真相和正义日的背景是，“我们的想法各不相同，但我们确实有共同的目标，将人权和民主视为不可分割的价值观”。

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阿根廷前总统玛丽亚·埃斯特拉·马丁内斯·德庇隆-伊莎贝丽塔在获得西班牙保护协会的认可后，于93岁高龄再次出现在公众面前。 他们向胡安·多明戈·庇隆的遗孀颁发了 2023 年西班牙奖。

该奖项的颁发是在该协会的社交网络上宣布的，他们在社交网络上分享了这位前总统多年来的第一张照片。

伊莎贝尔自 1981 年以来一直居住在马德里，并曾被 1976 年推翻其政府的军政府关押了五年。

从那一刻起，她就很少公开露面。

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国家政府排除了将登革热疫苗纳入国家强制疫苗接种计划的可能性。

阿根廷在 8 个月内因该病毒创下了 79 人死亡和 12万 人感染的纪录。

总统发言人曼努埃尔·阿多尼（Manuel Adorni）在例行的新闻发布会上表示：“这是一个由卫生部永久监控的问题，当法规或义务中的某些内容必须改变时，但目前该决定尚未提上议程。”

根据最新的流行病报告，过去8个月内确诊病例超过12万例，死亡79例，最近几周明显增加。

上周日发布的官方流行病报告警告说：“2024年，从第1周到第10周，报告了102898例登革热病例（占2023/2024季节记录的120007例病例的86%）。”

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阿根廷和萨尔瓦多将于22日在美国进行一场友谊赛。各队将于阿根廷时间晚上 9:00（00:00 UTC）在林肯金融体育场测量实力。

萨尔瓦多队与博内尔队战平。

阿根廷队的友谊赛阵容有四次被迫改变，全部都是因为保罗·迪巴拉、莱昂内尔·梅西、马科斯·塞内西和埃克塞奎尔·帕拉西奥斯肌肉受伤。