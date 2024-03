RAE华语节目 3月19日(请点击阅读)

欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目,我是主持人汲丽娜Li na JI。我们的网站:www.rae.com.ar, 您在网站上会找到短波广播节目安排,由于每天通过流媒体播放, 您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM,FM和RAE信号中收 听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail. com,我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频, 您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。歌曲:Intox icados-Nunca quise/Destino San Javier–Aunque ya no vuelva a verte/Miguel Bose-Si tu no vuelves/Soda Stereo-Corazón delator/Los Caballeros de la quema-Sapo de otro pozo

-Tras el rechazo a su decreto en el Senado, el presidente Milei pone en duda el “Pacto de Mayo”

-在参议院否决他的法令后,米莱总统质疑是否会召开“五月公约” 会议

-古巴因缺乏食物和电力而发生抗议活动

-阿根廷登革热疫情持续,已有70多人死亡

-里约热内卢的高温继续创下纪录:上周日热感突破60度

-委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗肯定欧盟“对于他的国家来说并不 存在”

-体育:博卡-学​​生队之间的比赛因一名球员癫痫发作而被迫暂 停

哈维尔·米莱总统在参议院否决了他的法令后对所谓的“五月公约” 提出了质疑。

他在接受 La Nación + 频道采访时表示,如果他提交给国会的改革项目没有获得批准, 那么该协议“就没有意义”。

他将反对总统法令的立法者描述为“兽人”。

米莱表示,只要维持“零赤字”目标, 他愿意与省长们就其改革计划进行对话。

总统法令于12月签署,废除了众多项法律,并放松了对健康、 劳动力、能源和通信市场的管制。

尽管上议院上周四否决了该法令,但它仍然有效, 因为尚未经过众议员的讨论。

米莱总统呼吁省长们签署一项他制定的所谓“五月公约”的国家政策 提案。

总统表示,该协议旨在实现财政平衡、 减轻国家和税收负担以及创造私人就业等目标。_________ ______________________________ ______________

里约热内卢的高温继续创下纪录,上周日热感达到 62 度。

里约热内卢警报系统在 X 网络上报告了这一情况,这是该系统自 2014 年开始测量以来的最高记录。

这样,去年11月创下的60.1的记录就被打破了。

据同一消息来源称,上周末巴西城市的实际气温为 42 摄氏度。

从媒体发布的图片中可以看出, 里约热内卢的海滩上挤满了寻求消暑的人们。

与此同时,据当局称,该国南部有可能持续强降雨。

对于专家来说, 这些极端天气情况的原因是厄尔尼诺现象和全球变暖。______ ______________________________ _______________________

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗肯定,欧盟“对我们来说并不存在” 。

他以这种方式对欧洲议会批准对南美国家官员实施更多制裁作出反应 。

这是反对政治犯的监禁条件。

由于反对派候选人科里娜·马查多被排除在今年的选举之外, 加拉加斯和布鲁塞尔之间的紧张局势最近几周有所加剧。

无论如何,外交部长伊万吉尔保证与欧盟的对话将继续, 但要求其不要干涉委内瑞拉的内政。

据多家国际媒体报道,在古巴,数百人抗议停电和食品短缺。

示威活动在加勒比国家的第二大城市古巴圣地亚哥举行。

据西班牙埃菲社报道, 这一切都始于周日一群母亲要求给孩子喝牛奶。

长时间停电后,妇女们开始示威,这种情况在古巴越来越频繁。

据多家新闻门户网站报道,越来越多的人加入了抗议活动, 抗议人数达到数百人。

在此背景下,古巴总统米格尔·迪亚斯·卡内尔指责那些他所谓的“ 革命敌人”利用这一局势“制造不稳定”。

此外,在海地,临时政府面对暴力和抢劫影响, 政府延长了宵禁措施,犯罪团伙控制了大部分领土。

财政部长签署了禁止在下午 7 点至早上 5 点之间流通的决议。

总理阿里尔·亨利辞职后,财政部长继续负责行政部门,同时成立了 “过渡委员会”。

阿根廷的登革热疫情仍在持续,自今年年初以来已造成近 70 人死亡。

据卫生部称,感染人数也创历史新高,截至 2024 年,感染人数已达到 103000 例。

据该消息来源称,其中约 250 例病例是“严重登革热”。

卫生部强调,尽管这种疾病是温暖气候下的典型疾病, 但冬季也有感染记录。

在此背景下, 当局再次坚持提出防止传播病毒的埃及伊蚊传播的建议。

除此之外,还要求人们清除蚊子繁殖的积水。

体育

由于一名球员癫痫发作,在拉普拉塔市进行的博卡-学生队比赛不得 不暂停。

上半场进行到27分钟时,当地球队的哈维尔·阿尔塔米拉诺倒地, 不得不被救护车抬走。

各队队长同意裁判终止比赛。

学生队消息人士后来证实,阿尔塔米拉诺癫痫发作,正在医院康复。

外交部的消息

贝蒂娜·宝格罗尼 (Bettina Bulgheroni) 被任命为“阿根廷国家品牌大使”

女商人贝蒂娜·布尔格罗尼被任命为阿根廷国家品牌大使。

在演讲中,外交部副部长拉米罗·韦洛索强调了在外交部 2024 年贸易促进计划框架内与参与国家品牌的所有参与者开展的联合工作 行动的重要性。 其目标是使阿根廷公司国际化并利用现有的商业机 会和生产性投资。

阿根廷自 2004 年起就有了国家品牌。这是一项国家政策,有助于提高我国在旅游、 出口、文化和投资等关键经济领域的国内和国际定位。

通过推广我们的产品和相关价值, 该品牌有利于提高我们在全球舞台上的竞争力。

外交部长蒙迪诺会见居住在马来西亚的阿根廷社区

作为亚洲之行的一部分, 外交部长蒙迪诺与居住在马来西亚的阿根廷社区举行了会议。

外长提到了阿根廷的政治和经济形势以及政府为重返增长和发展道路 而正在实施的政策。

本周一,蒙迪诺开始了在马来西亚的官方活动, 与该国高级官员举行了紧张的政治和经济会议。 她与总理安瓦尔· 本·易卜拉欣的会面以及与在我国投资的主要公司的会议尤为引人注 目。

美洲是新闻

对于总统卢拉来说:“巴西面临发生政变的巨大风险”

巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦周一(03月18日) 敦促“巩固”民主,因为该国面临着遭受其前任贾尔·博尔索纳罗发 动“政变”的“巨大风险”。

卢拉发表上述言论之前,两名前武装部队指挥官向警方表示, 博尔索纳罗曾提议他们加入其废除 2022 年选举的计划。

卢拉强调,国家没有回到军事独裁的“黑暗时代”(1964- 1985)是因为“武装部队中的一些人不想也不接受”加入政变企 图。

上周五公布的证词将博尔索纳罗置于政变阴谋的中心, 政变阴谋旨在阻止卢拉政府于 2023 年 1 月 1 日掌权。

卢拉称博尔索纳罗是“胆小鬼”,“没有勇气”实施他的独裁计划, 而是在家里“哭泣”,并曾在接下来的三个月里“逃往”美国。

海地暴力持续,首都港口发生抢劫

海地首都太子港的主要港口再次遭到武装团体的破坏, 他们抢劫了国家和国际机构的集装箱。

上周末,海地警方在帮派头目吉米“Barbecue” 切里齐尔控制的一个社区缴获了武器,行动导致数名犯罪分子死亡。

教皇弗朗西斯科承认,海地圣心兄弟会释放五名人质让他感到“ 如释重负”,并呼吁“平静的过渡”,以恢复这个加勒比国家的“ 秩序”。

社交网络上流传的视频显示,数百人抢劫了数十个集装箱, 带走了他们在这个港口中发现的所有东西。 该港口位于切里齐尔武装组织控制的工人阶级社区。 遭到袭击的集 装箱中有一个来自联合国儿童基金会,里面装有儿童必需品。

该团伙控制了海地整个地区,包括首都 80% 的地区,并被指控犯有多起杀人、抢劫、强奸和绑架勒索罪。

加勒比共同体(Caricom) 峰会与联合国代表上周在牙买加达成一项协议, 规定成立过渡总统委员会,作为美洲最贫穷国家摆脱危机的出路。

古巴因华盛顿“干涉行为”召见美国大使

古巴外交部报告称, 因美国大使馆在网络上发布有关古巴发生抗议活动的信息, 美国驻古巴临时代办本杰明·齐夫(Benjamin Ziff)被传唤。

《古巴人民报》在一份声明中表示,副部长卡洛斯·费尔南德斯· 德科西奥正式转达哈瓦那对美国政府及其驻古巴大使馆关于古巴现实 内政的“干涉”行为和“诽谤性信息”的“坚决谴责” ..

周日,数百人在古巴第二大城市圣地亚哥和至少五个其他城镇( 主要在该岛东部)举行示威活动。 人们抗议食物短缺和长时间停电 。

古巴总统米格尔·迪亚斯-卡内尔指责美国及其对古巴的制裁造成了 该国当前的危机。 佛罗里达州的政客和活动人士就前一天的抗议活 动“让在街道上的冲突升温”。

阿根廷、巴拉圭和巴西联合成立马黛茶联合会

马黛茶是巴西南部、 阿根廷东北部和巴拉圭大部分地区的重要消费之一。

在此框架内,成立了一个由来自巴拉圭、 巴西和阿根廷的茶行业代表组成的非营利组织, 其目标是在南方共同市场保护该产品生产并促进对其的研究和开发。

正如阿根廷国家马黛茶研究所 (INYM) 所指出的,它寻求珍视“这三个国家共同的财富,即世界上拥有50 0 多年持久生产马黛茶历史和文化的国家” 。

巴拉圭耶巴特罗中心的爱德华多·奥斯瓦尔德 (Eduardo Oswald) 表示:“我们实现了一个梦想,为了实现这一目标, 我们已经工作了一年多,今天我们正在完成组织阶段, 包括建立章程和董事会, 我们将根据每个国家的优先事项共同确定工作目标。”

巴拉圭将成为联合会的主办国。 同时, 指导委员会将由阿根廷担任主席国,并得到巴西和巴拉圭的支持。