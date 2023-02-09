RAE华语节目 2月9日（请点击阅读）

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

- Raly barrionuevo Luna cautiva

- Alejandro lerner Estoy esperando un cuento

新闻的主要内容：

- 2022 年阿根廷工业活动增长 4.3%

- 巴西总统卢拉想与乔拜登谈谈美国对古巴和委内瑞拉的制裁

-，阿根廷政府禁止由于干旱和霜冻而进口葡萄

- 希腊外长访问阿根廷

- 哥伦比亚：由于公共健康要求500 人试图闯入国会

– 体育：莱昂内尔•梅西所在球队巴黎圣日耳曼输给了马赛，被排除在法国杯之外

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与 2021 年相比，2022 年阿根廷的工业活动增长了 4.3%。

这是由官方统计机构 INDEC 报告的。

去年表现最好的行业是炼油、机械和金属产品等。

与此同时，服装、橡胶和汽车活动下跌。

根据同一消息来源，建筑业的年际增长率为 3.5%。

国家政府排除了由于干旱和霜冻而进口葡萄的可能性。

经济部长塞尔吉奥•马萨 (Sergio Massa) 在与拉里奥哈的葡萄酒生产商会面时表达了这一点。

这位官员预计，该省以及门多萨、圣胡安和里奥内格罗遭受冰雹和低温袭击的公司将获得国家援助。

马萨的政策呼应了葡萄的收成比往常少的预测。

但他确认，在当地的葡萄用完之前，不会批准进口。

阿尔贝托•费尔南德斯总统在总统府卡萨罗萨达会见了希腊外交部长尼科斯•登迪亚斯。

他们讨论了贸易、投资以及教育、体育和空间技术等领域的合作。

这是20多年来希腊高层首次访阿。

阿根廷外交部门负责人圣地亚哥•卡菲耶罗出席了会议，并与客人签署了体育合作协议和大学协议。

两位外长都强调了双边贸易的增长以及增加贸易的可能性。

阿根廷是希腊在欧盟以外食品领域最重要的贸易伙伴。

巴西总统卢拉•达席尔瓦想与乔•拜登谈谈美国对古巴和委内瑞拉的制裁。

巴西总统在与美国总统在白宫会晤之前，在巴西利亚宣布了这一消息。

卢拉说：“我不明白为什么华盛顿要对古巴实行这么多年、这么多年的封锁。”

他还透露，他将向美国领导人提议成立一个分析社交网络仇恨言论的国际组织。

卢拉还宣布，在与拜登的会谈中也会提到乌克兰战争。

正如巴西总统所强调的那样，“一定有人不想参与战争而想要建设和平”。

在哥伦比亚，约有 500 人试图强行进入国会。

他们是要求改革卫生系统的教师工会的成员。

据首都波哥大警方通报，事态很快得到控制，之后示威开始以「和平、喜庆」的方式进行。

一些动员参与者因拿着棍棒接近议会周围的围栏而被捕。

示威游行发生时，国会正在辩论一项减少私人参与卫生系统的提案。

这是左翼总统古斯塔沃•佩特罗政府推动的一项倡议。

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体育

莱昂内尔•梅西的巴黎圣日耳曼队在与马赛奥林匹克队的经典比赛中以 2-1 落败，被排除在法国杯之外。

智利前锋亚历克西斯•桑切斯帮助马赛取得领先的局面，而西班牙人塞尔吉奥•拉莫斯的头球为巴黎人扳平比分。

但是乌克兰人鲁斯兰•马利诺夫斯基为东道主锁定了胜利。

这是梅西第二次在巴西人内马尔缺席的情况下穿上 10 号球衣。

现在的巴黎圣日耳曼，将全力投入欧冠，下周二他将迎战拜仁慕尼黑。

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来自外交部的消息

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受欢迎的品牌马洛利奥（Marolio）将参加到孟加拉国的贸易代表团

外交部长圣地亚哥•卡菲耶罗周二参观了位于布宜诺斯艾利斯省罗德里格斯将军市食品公司Marolio S.A.的工厂，为了了解生产过程和面向新市场的国际化计划。

卡菲耶罗受到Marolio董事胡安•费拉 (Juan Fera) 和梅丽娜•费拉 (Melina Fera) 的接见，他们讨论了这家公司的发展计划，以及在阿根廷驻该国大使馆重新开放的框架内，该公司参加外长于 2 月底率领的到印度和孟加拉国的贸易代表团。

这位官员坚称，Marolio 是“为全国生产食品并扩大出口的模范工厂”。

他补充道：“几年前，它已经开始出口到乌拉圭、巴拉圭和巴西，并从外交部的计划和该部协调的展览会中，开始赢得其尚未进入的市场，例如欧洲和巴西地区， 因此，去年它的出口增加了 35% 以上”。

对Marolio的访问是去年 12 月启动的 2023 年国家出口促进计划的一部分，该计划包括 305 项对外贸易促进行动，其中包括 130 场国际展览会、35 场商务洽谈会、80 次贸易代表团和 60 次行动部门定位。

近年来，公司年出口额在30-40万美元之间，2022年出口额超过55万美元，增幅超过35%。 主要出口产品有意大利面、西红柿罐头、桃子罐头和蔬菜罐头。 它最重要的市场是乌拉圭、智利和委内瑞拉。

在罗德里格斯将军市的工厂拥有 138 名员工，其中 43 人于 2022 年加入。此外，该公司在门多萨总部拥有 799 名员工，其中 642 名是临时员工。

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土耳其和叙利亚地震：阿根廷提供人道主义援助

根据阿根廷外交部长圣地亚哥•卡菲耶罗的指示，在了解以土耳其和叙利亚为震中的地震造成的后果后，阿根廷国际合作和人道主义援助机构 - 白盔部队（ACIAH）负责人萨比娜•弗雷德里克下令阿根廷共和国向受自然灾害影响的民众提供人道主义援助。

阿根廷提供的服务包括社会医疗保健、创伤后心理社会支持以及后勤人员，他们在管理捐赠仓库和组装难民署房屋以及为受影响的人和避难所管理营地方面都有经验。

此外，提供净水药片和消毒剂（Water, Sanitation and Hygiene (WASH)），并对受影响者进行使用管理和培训。

在多边系统的框架内，ACIAH-COMCA 将与联合国人道主义事务协调办公室 (OCHA) 一起协调，阿根廷成员愿意加入联合国紧急评估和协调小组 (UNDAC) ，这将被迅速部署到灾难中心，以支持国家和国际搜救队的工作。

阿根廷提供的援助也是对土耳其共和国外交部通过应急响应协调中心请求国际社会提供城市搜救援助的回应； 以及紧急医疗队、中型城市搜救队和重型搜救队 (HUSAR)。

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美洲是新闻

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在巴西四名警察因反对卢拉的未遂政变被捕

据官方报道，周二，包括一名行动负责人在内的四名警察被捕，他们被指控以作为或不作为参与前总统贾尔•博尔索纳罗的政变追随者于 1 月 8 日在巴西利亚对政府大楼、最高法院总部和国会进行的试图推翻路易斯•伊纳西奥•卢拉•达席尔瓦总统的袭击。

联邦警察在一份声明中报告称，这是名为 Lesa Patria 行动的第五阶段，调查卢拉就职一周后，也就是 1 月的第二周，博尔索纳罗主义分子对宪法的攻击。

据官方报道，当局总部遭到袭击后，有 900 多人被捕，共和国总检察长已对 600 多人提出正式申诉。

联邦最高法院 (STF) 正在调查这些罪行，其中包括前总统博尔索纳罗，他于 12 月 30 日离开巴西前往美国奥兰多定居，持有六个月的旅游签证。

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中国证实飞越拉美的气球是该国的

在此前北京声称类似无害且专供民用的设备，上周末被一架美国战斗机击落后，中国政府周一证实，美国确认飞越拉丁美洲的气球是中国的。

五角大楼上周五表示，发现第二个据称来自中国的间谍气球飞越拉丁美洲。

哥伦比亚空军则表示，“一个具有与气球相似特征”的“物体”已经被探测到并被监视，“直到它离开领空”。

中国外交部周一解释说，该物体“来自中国”，并且“具有民用性质，用于飞行试验”。

中国外交部发言人毛宁在新闻发布会上说，由于“气象力量和机动性有限，飞艇严重偏离预定航线”，“意外驶向拉丁美洲和加勒比海地区”。

他补充说：“中国是一个负责任的国家，一贯严格遵守国际法”。

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秘鲁：佩德罗•卡斯蒂略的阿根廷律师称“辩护权没有得到尊重”

阿根廷律师圭多•克罗萨托（Guido Croxatto ）在接受阿根廷国家新闻机构 Télam 采访时所说：在拜访了前总统被拘留的利马郊外的巴巴迪约监狱后，担任了被罢免的秘鲁总统佩德罗•卡斯蒂略 (Pedro Castillo)的辩护律师，这对律师来说意味着一种“承诺”，但同时这让他感到“痛苦”和“愤怒”，因为卡斯蒂略的“辩护权没有得到尊重，这是总统在政治审判中的特权”。

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智利的火灾：由于热浪在大都市区发出警报

智利政府周二将首都大都市区以及莫莱和奥希金斯中部地区置于警戒状态，原因是天气预报称，本周可能会发生火灾，这可能会使南方的工作变得更加困难，因为南方遭受了数十年来最具破坏性的大火。

高温警告将持续到本周五，从该国中部的瓦尔帕莱索到首都圣地亚哥以南 600 公里的地区的气温可能超过 35 摄氏度。

政府报告说，当局迄今已逮捕了 15 名涉嫌纵火的人，其中 14 人是因为他们疏忽大意，而剩下的一人仍在接受政府部门的调查。

上周末，位于该国中南部的地区发生大火，迄今为止已夺去至少 26 人的生命，造成3500 多名受害者，烧毁了 1000 多所房屋，并在构成该国粮仓的茂密森林和农田地区夷平了近 30万公顷土地。

过去几天的火灾死亡人数超过了 2017 年灾难性夏季的死亡人数，当时也发生在该国中南部的大火烧毁了超过 50万公顷的土地，造成十几人死亡。

智利政府警告公司，如果他们强迫工人放弃他们作为消防志愿者的工作，并要求他们在目前世界上最具破坏性的火灾浪潮中返回工作岗位，则将被处以罚款。

一场争论凸显了一个极端新自由主义经济国家存在的问题，该国没有专业的国家消防队，而且大部分此类性质的服务都被私有化了。

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El “no” se consolida en el referéndum celebrado en Ecuador

“不”在厄瓜多尔举行的全民投票中获胜

厄瓜多尔总统吉列尔莫•拉索 (Guillermo Lasso) 在公投中提议寻求在安全、民主、制度和环境方面改革宪法，在超过 97% 的投票得到处理后，“反对”票获胜。

“否”为 51.4%，而“是”为 48%。

厄瓜多尔总统、保守派吉列尔莫•拉索 (Guillermo Lasso) 周一呼吁厄瓜多尔的政治阶层建立一个共同项目来解决国家的问题。

拉索在广播和电视中说：“当人民发言时，统治者有责任分析、理解和接受它”，并坚称“公投只是为了听取民众的意见”。