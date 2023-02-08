RAE华语节目 2月8日（请点击阅读）

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

- Bersuit vergarabat Sencillamente

- Catupecu machu A veces vuelvo

新闻的主要内容：

- 土耳其和叙利亚地震：阿根廷提供人道主义援助

-巴西：四名警察因企图发动针对卢拉•达席尔瓦政府的政变而被捕

- 国际货币基金组织代表团在布宜诺斯艾利斯分析了阿根廷债务协议的执行情况

- 法国向智利提供援助，帮助应对已造成 26 人死亡的大火

-阿根廷国家石油公司YPF与印度石油公司签署合作协议

-阿根廷与乌拉圭、巴拉圭和智利联合申办2030年世界杯

----

土耳其和叙利亚地震：阿根廷提供人道主义援助

根据阿根廷外交部长圣地亚哥•卡菲耶罗的指示，在了解以土耳其和叙利亚为震中的地震造成的后果后，阿根廷国际合作和人道主义援助机构 - 白盔部队（ACIAH）负责人萨比娜•弗雷德里克下令阿根廷共和国向受自然灾害影响的民众提供人道主义援助。

阿根廷提供的服务包括社会医疗保健、创伤后心理社会支持以及后勤人员，他们在管理捐赠仓库和组装难民署房屋以及为受影响的人和避难所管理营地方面都有经验。

此外，提供净水药片和消毒剂（Water, Sanitation and Hygiene (WASH)），并对受影响者进行使用管理和培训。

在多边系统的框架内，ACIAH-COMCA 将与联合国人道主义事务协调办公室 (OCHA) 一起协调，阿根廷成员愿意加入联合国紧急评估和协调小组 (UNDAC) ，这将被迅速部署到灾难中心，以支持国家和国际搜救队的工作。

阿根廷提供的援助也是对土耳其共和国外交部通过应急响应协调中心请求国际社会提供城市搜救援助的回应； 以及紧急医疗队、中型城市搜救队和重型搜救队 (HUSAR)。

----

国际货币基金组织的一个代表团前往布宜诺斯艾利斯，分析与阿根廷达成的清偿债务协议的遵守情况。

作为协议第四次审查的一部分，国际货币基金组织特使周二会见了阿根廷经济部的团队。

专家们正在研究2022年最后三个月的经济变量。

据专业媒体报道，阿根廷在通货膨胀和赤字等方面实现了为该时期设定的目标。

阿根廷在一年多前与基金组织达成协议，为了偿还 440 亿美元的贷款。

2018 年，前总统毛里西奥•马克里 (Mauricio Macri) 的政府申请了这笔贷款。

在巴西，四名警察因涉嫌参与 1 月 8 日的未遂政变而被捕。

当天，前总统贾尔•博尔索纳罗的数千名支持者冲进了巴西利亚三个国家政权机构。

这发生在现任总统左翼卢拉达席尔瓦就职后不到一周。

在被捕的穿制服的军官中，有指挥首都警察的豪尔赫•奈梅•巴雷托上校。他被指控未监控该地区，以便博尔索纳罗主义者可以执行他们的政变计划。博尔索纳罗在安全部队和军方中有很多支持者。

阿根廷国家石油公司 YPF 与印度国家石油天然气公司 ONGC 签署了合作协议。

这是在印度班加罗尔市举行的能源周的框架内签署的。

谅解备忘录旨在加强勘探、生产和开发领域的合作。

印度石油天然气部长和 YPF 总裁巴勃罗•冈萨雷斯（Pablo González）

出席了签字仪式。

法国派遣消防队前往智利扑救已经造成超过 25 人死亡的火灾。

大约 80 名法国消防员和救生员正抵达这个南美国家，那里已确认有 300 起火情。

在此背景下，法国总统马克龙表达了对“智利人民”和奋战在火海中的“英雄们”的支持。

除法国外，阿根廷、西班牙、墨西哥和美国也因灾情向智利输送了人力物力。

华盛顿在这场行动中送去了世界上最大的消火栓飞机，容量为36000 升的大型油罐车。

体育

阿根廷、乌拉圭、智利和巴拉圭正式启动联合举办2030年世界杯的申请。

介绍会在布宜诺斯艾利斯郊区的阿根廷足协所在地举行。

在此背景下，南足协主席克劳迪奥•塔皮亚表示，举办百年世界杯是“整个南美洲”的梦想。

到 2030 年，距离在乌拉圭举行的第一届世界杯整整一个世纪，并且在该届世界杯上乌拉圭获得了冠军。

国际足联明年将决定举办比赛的地点。

除了南美国家外，其他候选国还有：西班牙和葡萄牙联合举办，沙特阿拉伯、埃及和希腊联合举办，还有摩洛哥独自举办。

---

来自南方国家阿根廷的5条消息

…

阿根廷的婴儿死亡率创历史新低

卫生部宣布，阿根廷的婴儿死亡率创历史新低。 数据对应的是 2021 年，这一年的死亡率（即 1 岁以下活产女童和男童的死亡人数）降至 8‰。

与毛里西奥马克里政府2019年的9.2‰相比，婴儿死亡率在两年内下降了一个多点。

尽管婴儿死亡率有多种原因，但在卡拉•维佐蒂（ Carla Vizzotti） 领导的卫生部认为这在很大程度上与 1000 天计划有关，该计划自 2020 年以来改善了妊娠医学监测。

各省也在采取行动，以便孕妇在有新生儿科的产科病房分娩。 另一个因素是青少年母亲较少，这是早产风险增加的一个因素。

婴儿死亡率逐年下降是历史趋势。 然而，也有例外，例如 2001 年的危机和 2006 年至 2007 年死亡率的意外上涨，但次年出现逆转。 在基什内尔政府执政期间，死亡率从千分之 16.5 例下降到 9.7 例。

相反，在毛里西奥•马克里 (Mauricio Macri) 政府上任时婴儿死亡率为 9.7%，其离任时为 9.2%。 换句话说，这个下降的过程极为缓慢。

2020 年 12 月 30 日，自愿中止妊娠 (IVE) 和 1000 天计划法颁布，1000 天计划法旨在加强从怀孕、分娩到 3 岁以下的全面医疗保健和权利。

婴儿死亡率按两类衡量，新生儿死亡（从出生到出生后第一个月）和新生儿后死亡（从一个月到三年）。 2020 年和 2021 年的死亡率下降主要是新生儿死亡。

另一个原因是，由于可以免费使用避孕方法，尤其是宫内节育器和皮下植入物等长期避孕方法，青少年生育率下降。 青少年在怀孕期间有更大的早产和并发症风险。

有两个省份的婴儿死亡率大幅下降：福尔摩沙将其从 16.4 %降至 11.6%，而萨尔塔则从 12.4% 降至 8.7%。 两省都曾在2020 年婴儿死亡率最高。

…..

阿根廷、乌拉圭、巴拉圭和智利一起申请举办2030年的世界杯

阿根廷、乌拉圭、巴拉圭和智利的足协，连同各自的体育部长和南美足球协会，在 1930 年第一届世界杯举办一百年后，发起了举办 2030 年世界杯的“梦想”。

根据阿根廷总统阿尔贝托•费尔南德斯的要求，玻利维亚应加入这四个国家的行列，他说：“候选国来自整个大陆。因此，我想并且我将提议我们的姊妹国家玻利维亚成为申请国”。

此外，出席会议的还有阿根廷世界冠军乌巴尔多•菲约尔、奥马尔•拉罗萨、阿尔贝托•塔兰蒂尼和里卡多•比利亚（1978 年）以及埃克托•恩里克、豪尔赫•布鲁查加、里卡多•朱斯蒂、奥斯卡•加雷和奥斯卡•鲁杰里。

在申办2030年世界杯的过程中，南美国家将不得不与西班牙和葡萄牙展开竞争，西班牙和葡萄牙最近也表示有意将乌克兰加入候选名单。

….

为什么乌斯怀亚被选为世界上最宜居的城市之一

火地岛省的乌斯怀亚市在今年发布的 Booking.com 网站颁发的旅行者评论奖中名列全球 10 个最适宜居住的目的地之一，位列第 7 位。

该榜单意大利滨海波利尼亚诺领衔； 台湾花莲； 和西班牙的圣塞巴斯蒂安； 在阿根廷城市之后出现巴西的加利尼亚斯港和墨西哥城。

乌斯怀亚被称为“世界尽头的城市”，其主要景点包括火地岛国家公园、卡斯特山、比格尔海峡、蓝色泻湖、马歇尔冰川和城市本身。

该目的地一年四季继续将城市定位为本地和国际旅游的选择。

第 11 届年度 Booking.com 旅行者评论奖旨在表彰来自 220 个国家和地区全年致力于卓越服务和酒店服务的旅游供应商。

….

《纽约时报》将阿根廷作家玛丽安娜•恩里克斯定义为“文学摇滚明星”

阿根廷人玛丽安娜•恩里克斯 (Mariana Enriquez) 的最新小说《我们在夜晚的角色》(Our part at night) 不久前由 Hogarth 厂牌在美国出版，并已获得该国媒体的多项赞誉。 例如，《华盛顿邮报》称其为“超自然恐怖的杰作”，和《纽约时报》将作者定义为“文学摇滚明星”。

《纽约时报》的英文版和西班牙文版都用一万多字的长篇文章与阿根廷恐怖作家交谈，题为“享受令人毛骨悚然”， “在‘我们的夜晚’中。

其小说集《床上吸烟的危害》的英译本入围 2021 年国际布克奖，《我们的夜晚》获得 2019 年埃拉尔德阿纳格拉玛奖年度最佳图书奖。

…

政府分析印刷一张有梅西头像的10000比索钞票

前经济部长、现任国家银行行长西尔维娜•巴塔基斯提议印制一张“与世界杯有关”的特别钞票，并指出这可能与阿根廷国家队队长莱昂内尔•梅西的面孔有关.

在与布宜诺斯艾利斯市一家广播电台的对话中，这位官员详细说明了她的提议：“（10000 比索）将与其他和阿根廷人的心灵有关的东西思考，用一个与象征世界杯的提案来做”。

当被问及可能的带有阿根廷球星头像的提案时，巴塔基斯说“是的，完全是。”

该提议是在中央银行 (BCRA) 董事会上批准发行新的 2000比索钞票之后提出的。

2000比索新纸币将于 2023 年下半年开始流通。目前正在分析发行 5000 比索新纸币和 10000 比索新纸币的可能性。

巴塔基斯说：“正在分析提案的其他细节。这是行政部门和中央银行正在讨论的一个问题，今天是必要的。”

….