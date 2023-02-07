RAE华语节目 2月7日（请点击阅读）

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

- Los caballeros de la quema Avanti morocha

- Luis salinas Al jardin de la república

新闻的主要内容：

-阿根廷对土耳其和叙利亚发生毁灭性地震表示哀悼

-巴西加入作为哥伦比亚政府与民族解放军游击队之间和平对话的担保国行列

- 秘鲁有40多人死于崩塌

-开始对阿根廷 Covid 疫苗的志愿者进行测试

-阿根廷从2月27日起重新开放驻孟加拉国大使馆

- 体育：阿根廷、智利、乌拉圭和巴拉圭提出申办 2030 年世界杯的候选资格

阿尔贝托•费尔南德斯总统表达了阿根廷对土耳其和叙利亚地震的声援，这场地震迄今已造成约 4000 人死亡。

总统在他的推特上发布了这条消息，他在推特上保证“可以随时请求阿根廷驻该国大使馆的帮助”。

费尔南德斯还分享了外交部的帖子，阿根廷对7.8级地震的遇难者和造成的损失表示哀悼和声援。

受影响地区位于叙利亚北部和土耳其东南部。

目前，根据领事消息来源，没有阿根廷公民受地震影响的报道。

巴西将成为哥伦比亚政府与民族解放军游击队之间和平对话的担保国。

巴西利亚宣布接受以总统古斯塔沃•佩特罗为首的执委会发出的邀请。

巴西外交部还说，该国已经参与谈判直至 2019 年。

就在那时，前总统贾尔•博尔索纳罗决定让巴西退出这一进程。

佩特罗试图与民族解放军游击队签订2016 年由曾经是哥伦比亚最大的游击队 FARC 签署的和平协议。

秘鲁至少有 40 人死于崩塌。

山体滑坡发生在该国南部阿雷基帕的卡马纳地区。

据民防部门称，大约 200 所房屋被山体滑坡摧毁。

秘鲁政府向该地区提供了设备和援助，这一地区至少有 2000 户家庭受到影响，其中许多人已经撤离到地势较高的地方。 _______________________________________________

本周一开始对阿根廷 Covid 疫苗的志愿者进行试验。

该疫苗被称为 ARVAC Cecilia Grierson，以纪念 1889 年阿根廷第一位女医生毕业。

疫苗是由阿根廷最高科学实体 CONICET 的一个团队开发的，该团队由研究员 朱丽安娜•卡萨塔罗（Juliana Cassataro） 领导。

在测试的第一部分中，200 名志愿者将使用一剂加强剂来加强已在使用的其他疫苗。

几天后将召集2000 名参与者。

这些试验将在萨尔塔、门多萨、科尔多瓦、马德普拉塔、拉普拉塔和布宜诺斯艾利斯市的 10 多个研究中心进行。

监管药物的机构 ANMAT 验证了第一阶段的测试，该测试表明疫苗是安全的并且会产生高免疫反应。

根据这些试验，加强剂量可使针对冠状病毒 Omicron 和 Gamma 变体的抗体增加 30 倍。

阿根廷政府宣布重新开放驻孟加拉国大使馆。

阿根廷外交部长圣地亚哥•卡菲耶罗在会见孟加拉国外交官萨迪亚•法祖内萨后证实了这一点，法祖内萨之前在巴西和阿根廷担任该国的代表。

在此框架下，卡菲耶罗确认他将于 2 月 27 日前往达卡，重新开设自 1978 年以来一直关闭的大使馆。

重新开放大使馆是在众所周知的孟加拉人对阿根廷国家足球队热情追随的框架内进行的，这种热情在卡塔尔世界杯期间迅速传播开来。

这甚至引发了关于阿根廷国家队可能在这一亚洲国家进行比赛的讨论。

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DEPORTES

体育

阿根廷、智利、巴拉圭和乌拉圭今天正式提交联合申请，申请举办 2030 年足球世界杯赛。

候选资格是在布宜诺斯艾利斯市郊的阿根廷足协 (AFA) 所在地正式确定的。

除了领导南美足球最高实体南美足协的亚历杭德罗•多明格斯之外，智利、巴拉圭和乌拉圭足球协会的代表也将参加。

申请者寻求举办百年锦标赛，因为距离乌拉圭于 1930 年组织并赢得第一届锦标赛已有一个世纪了。

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