RAE华语节目 2月6日(请点击阅读)

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-哈维尔·米莱总统开始访问意大利和以色列

-阿根廷国会6日恢复关于米莱改革项目的辩论

-智利森林火灾已造成110多人死亡

-巴西：对那些被控企图发动针对卢拉总统政变的人的审判仍在继续

-网球：阿根廷击败哈萨克斯坦晋级戴维斯杯的最后几场比赛

哈维尔·米莱总统开始访问意大利和以色列。

总统本周一从布宜诺斯艾利斯出发前往特拉维夫。

在以色列，米莱会见以色列总理本杰明·内塔尼亚胡。

他还访问耶路撒冷，并承诺将阿根廷大使馆迁往那里。

在这座城市，他将按照途经以色列的领导人的传统，在国家森林中种植一棵树。

在意大利米莱将在罗马受到乔治亚·梅洛尼 (Giorgia Meloni) 的接见。

11 日星期日，总统将出席在梵蒂冈举行的阿根廷第一位女圣人“安图拉妈妈”的封圣仪式。

第二天，国家元首将在罗马教廷会见同胞教皇弗朗西斯科。

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6日国会将继续对米莱的“综合法”进行辩论。

上周五，该倡议以 144 票赞成、109 票反对获得总体通过。

本周二，下议院将继续对其进行辩论，特别是对各章节进行投票。

政府和部分反对派正在就该提案某些部分的更多修改而进行谈判。

讨论最多的问题之一是国家与各省共同参与美元交易税，即所谓的“国家税”。

各方关于国营公司私有化方面也存在分歧。

执政党同意将石油公司YPF等部分公司从40多家国有企业出售名单中删除。

但激进党要求议会控制私有化进程，其中包括国家广播电台和阿根廷对外广播电台。

综合法的正式名称是“阿根廷人自由的基础和起点法”。

内政部长吉列尔莫·弗朗科斯表示，6日会议的协议“实际上已达成”。

此外，布宜诺斯艾利斯市政府要求司法部调查抗议者反对综合法示威期间对公共道路的破坏。

作为抗议活动的一部分，一些抗议者向安全部队投掷瓶子和石块，并纵火焚烧垃圾箱。

与此同时，警方使用胡椒喷雾和橡皮子弹进行镇压，以防止车辆通行中断。

据周日加布里埃尔·博里克总统领导的政府称，智利火灾已造成 112 人死亡。

总统宣布该国面临自 2010 年地震以来最严重的悲剧，那次地震造成 500 人死亡。

受影响最严重的地区是瓦尔帕莱索，火焰穿过山丘蔓延到比尼亚德尔马市的住宅区。

救援队继续在被焚毁的房屋和车辆中寻找幸存者和尸体。

地方当局报告称，有超过 350 人失踪。

在这种情况下，目前正在调查是否是故意纵火。

总统下令为火灾遇难者举行为期两天的全国哀悼，由于干旱、热浪和强风，火灾很容易蔓延。

在巴西，针对一年多前对卢拉总统的未遂政变的审判仍在继续。

最高法院5日开启对占领巴西利亚机构的其他 12 名被告的诉讼程序。

他们面临“武装犯罪团伙”、“暴力废除法治”和“政变”等罪行的指控。

2023 年 1 月 8 日，人群冲进总统府、司法宫和议会。

许多人自称是前总统贾尔·博尔索纳罗的支持者，并反对卢拉的就职典礼。

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体育

阿根廷队击败哈萨克斯坦队，晋级戴维斯杯决赛小组赛。

塞巴斯蒂安·贝兹4日以 6-4、3-6 和 7-6 (6) 击败德米特里·波普科，锁定了国家队的胜利。

该系列赛在罗萨里奥赛马俱乐部举行。

在贝兹获胜之前，马克西莫·冈萨雷斯-安德烈斯·莫尔特尼组合在双打比赛中以 6-7 (3)、6-4 和 6-0 击败了亚历山大·内多维耶索夫-波普科。

阿根廷队还包括弗朗西斯科·塞伦多洛和托马斯·埃切维里。

阿根廷将成为参加 9 月份戴维斯杯的 16 个国家之一。

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外交部

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阿根廷祝贺萨尔瓦多当选总统纳伊布·布克莱

阿根廷政府向“萨尔瓦多人民和政府”表示祝贺，并向“2 月 4 日星期日的选举当选总统纳伊布·布克莱”表示祝贺和问候。

在此背景下，“阿根廷重申致力于继续努力促进与萨尔瓦多的历史性友谊关系，并促进两国在构成双边议程的问题上的现有合作机制。”

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阿根廷和美国同意扩大双边关系并使双边关系多样化

本周一（5点02分）外交部长戴安娜·蒙迪诺会见了美利坚合众国国务院负责西半球事务的助理国务卿布莱恩·尼科尔斯。

两国官员一致同意，在几天前刚刚迎来 201 岁生日的两国长期关系的背景下，通过共同努力进一步深化、扩大和多样化双边关系，以造福两国人民。

从这个意义上说，外交部长戴安娜·蒙迪诺重申，阿根廷“渴望通过围绕以下几个轴心的战略联盟来加强与美国的联系：促进经济发展、该地区和世界的民主以及尊重人民的自由。”。

尼科尔斯则表示，美国“希望与其视为盟友的阿根廷合作，无论是在双边层面还是在多边层面协调立场”。

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外交部批准与INVAP合作及出口先进技术

外长戴安娜·蒙迪诺会见了 INVAP S.E. 总经理维森特·坎彭尼,，并与他一起审查了该公司在世界各地不同国家的项目。

蒙迪诺强调了 INVAP 被认可为核业务、核医学、太空、国防和安全领域高附加值技术出口的领先公司。

会上，外长重申外交部致力于促进以INVAP为主导的先进技术出口，并同意通过阿根廷代表网络和与高层机构保持的联系，继续交流信息和协调具体行动。

INVAP 成立于 1976 年，在核工业、核医学、太空、国防和安全等不同领域开发先进技术项目。

纵观其历史，它已经实现了向五大洲国家的出口。