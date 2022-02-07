RAE华语节目 2月4日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关阿根廷，冠状病毒以及美洲的新闻，并且还为大家介绍¨阿根廷新乐声¨专题节目中的歌手和乐队，以及请大家欣赏他们的几首歌曲：MARTIN ELIZALDE的“Amigos”，NOCONOCIDOS 的“Todo vuelve”，LA CUARTA DIMENSIÓN 的“Que beleza”。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

新闻的主要内容：

费尔南德斯抵达中国，为了“加强两国之间的联系”

确保国际货币基金组织在“特别专注于为阿根廷争取最好的东西”

意大利律师将与反人类案件的证人面谈

从市场上撤回7000 剂掺假可卡因

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节目内容：Julián Cortez-Silvana Avellaneda

网页：Julián Cortez